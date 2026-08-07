'Özel bir oyuncu' - Monaco teknik direktörü, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Folarin Balogun transfer söylentilerine değindi

Balogun'un profili, Ligue 1'deki verimli performansı ve manşetlere çıkan Dünya Kupası kampanyasının ardından hızla yükseldi. Turnuvasında, şaşırtıcı şekilde iptal edilen bir kırmızı kart olayı da dahil olmak üzere çok sayıda konuşulan an yaşandı.

Monaco açısından ise neyse ki Prenslik kulübü, yaklaşan herhangi bir transfer görüşmesinde önemli bir koz bulunduruyor. Amerikalı forvet, Stade Louis II'de uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı. Monaco ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu uzun vadeli taahhüt, ilgi artmaya devam ederken Ligue 1 kulübüne oyuncunun geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor.