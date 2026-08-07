AFP
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'Özel bir oyuncu' - Monaco teknik direktörü, Dünya Kupası'ndaki performansının ardından Folarin Balogun transfer söylentilerine değindi
Luis, Balogun'u takımda tutmak için çaresiz
Monaco Teknik Direktörü Luis, artan transfer ilgisinin ortasında forvet Balogun'u takımda tutma konusundaki güçlü arzusunu kamuoyu önünde dile getirdi. 25 yaşındaki ABD milli oyuncusunun, transfer penceresi kapanmadan önce çok sayıda talip çekmesi bekleniyor. Balogun, Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir performans sergileyerek en büyük sahnede ortaya koyduğu etkili oyunla ilgi topladı.
Kulüp ve milli takım formasıyla ortaya koyduğu etkileyici performanslar, birçok Avrupa takımını alarma geçirdi. Transfer söylentileri gündemdeki yerini korusa da Monaco, kilit forvetini elinde tutmakta kararlı. Luis, Amerikalı forveti yeni sezon için kadrosunun vazgeçilmez bir parçası olarak görüyor.
- Getty
Monaco teknik direktörü, "özel" golcüyü övdü
Perşembe günü Monaco'nun sezon öncesi hazırlık maçında Getafe'yi 1-0 yenmesinin ardından basına konuşan Luis, eski Reims forvetini açıkça övdü. Brezilyalı teknik direktör, kısa süre içinde tekliflerin gelmesinin neredeyse kaçınılmaz olduğunu kabul etti.
"O bizim oyuncularımızdan biri. Geçen sezonu ve Dünya Kupası'ndaki performansı göz önüne alındığında çok sayıda teklif alacağını biliyorum" diyen Luis, MaxiFoot'ta yer alan açıklamasında şöyle devam etti: "O özel bir oyuncu. Piyasada onun özelliklerine sahip çok fazla oyuncu bulamazsınız. Kalırsa, onun bizimle olmasından gerçekten ama gerçekten çok mutlu olurum."
Yüksek piyasa değeri ve uzun sözleşme
Balogun'un profili, Ligue 1'deki verimli performansı ve manşetlere çıkan Dünya Kupası kampanyasının ardından hızla yükseldi. Turnuvasında, şaşırtıcı şekilde iptal edilen bir kırmızı kart olayı da dahil olmak üzere çok sayıda konuşulan an yaşandı.
Monaco açısından ise neyse ki Prenslik kulübü, yaklaşan herhangi bir transfer görüşmesinde önemli bir koz bulunduruyor. Amerikalı forvet, Stade Louis II'de uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı. Monaco ile mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Bu uzun vadeli taahhüt, ilgi artmaya devam ederken Ligue 1 kulübüne oyuncunun geleceği üzerinde tam kontrol sağlıyor.
- AFP
Monaco yeni sezona hazırlanıyor
Monaco artık perşembe günü Getafe karşısında aldığı hazırlık maçı galibiyetinin ardından ivme kazanmaya odaklanacak. Luis, yaklaşan maçlar öncesinde Balogun'u taktik planına tamamen entegre etmeye istekli olmayı sürdürüyor. Önümüzdeki haftalar, rakip kulüpler 25 yaşındaki forvet için resmi girişim ihtimalini değerlendirirken Monaco'nun kararlılığını sınayacak. Monaco ilgiyi savuşturmayı başarırsa Luis, önümüzdeki sezon için Fransa'nın en üst ligindeki en özgün hücum yeteneklerinden birini kullanma imkanına sahip olacak.
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