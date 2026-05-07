Sky'ın haberine göre, Hessen ekibi en geç sezon sonunda İspanyol teknik direktörle yollarını ayırmayı kesin olarak planlıyor. Kanalın verdiği bilgilere göre, Eintracht'ın Cuma akşamı BVB karşısında ağır bir yenilgiye uğraması halinde, teknik direktörün görevine derhal son verilebilir.
Özel bir madde sayesinde bu transfer oldukça uygun maliyetli hale geliyor: Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera'nın teknik direktörlük görevine getirilmesi konusunda karar verildiği anlaşılıyor
Ancak Sky'ın belirttiği gibi, "hızlı bir gerginlik artışı" aslında önlenmelidir. Ayrıca, 2028'e kadar süren sözleşmeye rağmen sezon sonunda ayrılma, "maliyet açısından avantajlı" bile olabilir. Buna göre SGE, Riera'nın sözleşmesine görünüşe göre olası bir feshi öngören bir "paraşüt maddesi" eklemiş. Bu durumda Riera, sonsuza kadar maaş bordrosunda kalmayacaktır.
Sky'ın verdiği bilgilere göre, Eintracht'ın iç listesinde şimdiden dört teknik direktör adayı bulunuyor. Bunlardan biri, Al-Ahli ile iki kez üst üste Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Matthias Jaissle olduğu söyleniyor. Jaissle, RB Salzburg ile Avrupa'da da büyük başarılara imza atmış ve aralarında Avusturya Şampiyonası ve Kupası'nın da bulunduğu çift kupayı kazanmıştı. 2023'te ise biraz sürpriz bir şekilde Suudi Pro Ligi'ne transfer olmuştu.
Ancak Sky'a göre, 2027'ye kadar süren sözleşmesine rağmen Avrupa'ya dönmeye hazır ve açık. Premier League ve Bundesliga'dan somut ilgi olduğu söyleniyor. En azından Eintracht ile potansiyel bir alıcı belli oldu.
Albert Riera ve Eintracht Frankfurt: Başarısızlık kaçınılmaz mı?
Riera, 100 gün bile geçmeden Dino Toppmöller'in yerine Frankfurt'ta göreve başlamıştı ve hiç de kolay bir karakter olmadığı yönündeki önyargıyla hemen işe koyuldu. Eintracht, Şubat ayında Riera'yı NK Celje'den transfer ettiğinde, birçok eski takım arkadaşı bu görüşü ağız birliği içinde dile getirmişti.
Eintracht'ın Riera ile bir barut fıçısı aldığının söylentisi, sadece birkaç ay sonra açıkça doğru çıktı. Riera'nın artık takımın birçok önemli oyuncusuyla arası bozuk olduğu söyleniyor; son olarak forvet Jonathan Burkardt ile bir anlaşmazlık olduğu konuşuluyor.
Riera göreve geldiğinden bu yana, takımla ilişkileriyle ilgili onlarca şüpheli iç haber ortaya çıktı. Bunların hepsi saçmalık, diye öfkelendi son olarak efsanevi bir basın toplantısında, burada felaket düzeyde bir medya anlayışı sergiledi. Buna ek olarak, Riera yönetimindeki sportif performans da pek de coşkulu sayılmaz. Ortalama 1,33 puan topladı; onun yönetimindeki on iki Bundesliga maçından sadece dördünü kazandı, ancak sadece dördünü de kaybetti. SC Freiburg'a sadece bir puan farkla geride kalarak Conference League'e katılma şansı hâlâ var. Yine de Riera'dan ayrılmanın artık başka bir seçeneği yok gibi görünüyor.
Riera ise Cuma akşamı BVB ile oynanacak maç öncesinde yine de mücadeleci bir tavır sergiledi. 44 yaşındaki teknik adam Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Geleceğim hakkında endişelenmiyorum, bu önemli değil. Önemli olan sadece takım ve bu iki maçta puan toplamak" dedi. Ancak bu mesleğin nasıl işlediğini "çok iyi bildiğini" de ekledi. Kendime şöyle diyorum: Albert, yeterince kazanamazsan, başkası kazanır. Durum bu."