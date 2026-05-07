Özel bir madde sayesinde bu transfer oldukça uygun maliyetli hale geliyor: Eintracht Frankfurt'ta Albert Riera'nın teknik direktörlük görevine getirilmesi konusunda karar verildiği anlaşılıyor

Ancak Sky'ın belirttiği gibi, "hızlı bir gerginlik artışı" aslında önlenmelidir. Ayrıca, 2028'e kadar süren sözleşmeye rağmen sezon sonunda ayrılma, "maliyet açısından avantajlı" bile olabilir. Buna göre SGE, Riera'nın sözleşmesine görünüşe göre olası bir feshi öngören bir "paraşüt maddesi" eklemiş. Bu durumda Riera, sonsuza kadar maaş bordrosunda kalmayacaktır.

Sky'ın verdiği bilgilere göre, Eintracht'ın iç listesinde şimdiden dört teknik direktör adayı bulunuyor. Bunlardan biri, Al-Ahli ile iki kez üst üste Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Matthias Jaissle olduğu söyleniyor. Jaissle, RB Salzburg ile Avrupa'da da büyük başarılara imza atmış ve aralarında Avusturya Şampiyonası ve Kupası'nın da bulunduğu çift kupayı kazanmıştı. 2023'te ise biraz sürpriz bir şekilde Suudi Pro Ligi'ne transfer olmuştu.

Ancak Sky'a göre, 2027'ye kadar süren sözleşmesine rağmen Avrupa'ya dönmeye hazır ve açık. Premier League ve Bundesliga'dan somut ilgi olduğu söyleniyor. En azından Eintracht ile potansiyel bir alıcı belli oldu.