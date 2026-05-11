İlk yarıda, her top temasında yuhalanan Brezilyalı oyuncu sabrının sınırına geldi. Ellerini tribünlere doğru kaldırdı ve parmaklarıyla açıkça görülebilecek şekilde 15 rakamını oluşturdu.
Özel bir hareketle! Vinicius Junior, El Clásico'da FC Barcelona taraftarlarını kışkırttı - Joao Cancelo futbol tarihine geçti
Bu sembolizmin ardındaki mesaj şudur: Real Madrid’in görkemli tarihinde kazandığı 15 Avrupa kupasının anısıdır. Katalanlar bu sayıya ışık yılları kadar uzaktır.
Vinicius Junior'un böyle bir hareketle dikkat çekmesi yakın geçmişte ilk kez olmuyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City'de de 22. dakikada penaltı golünü attıktan sonra taraftarları kışkırtmıştı.
Ardından önce köşe bayrağında sırıtarak kutlama yaptı, sonra yumruklarını yüzüne sürtüp City taraftarlarına "ağlama" hareketi yaptı ve gülerek uzaklaştı.
- Getty Images
Vinicius daha önce de kışkırtmıştı
Bu jestin arkasında pek çok hikâye yatıyor. Vinicius'un bu hareketiyle, Şubat 2025'te Real Madrid'in deplasman maçında Manchester taraftarlarının alaycı karşılamasına gönderme yaptığı açıkça görülüyor. O zamanlar taraftar tribününde, City'nin orta saha oyuncusu Rodri'nin Ballon d'Or ödülünü öptüğü dev bir pankart açılmıştı. Pankartın yanında, Oasis'in aynı adlı şarkı sözlerine atıfta bulunularak ve açıkça Vinicius'a yönelik olarak "Stop Crying Your Heart Out" yazıyordu. Yani: "Bu kadar yürek parçalayıcı bir şekilde ağlamayı bırak."
Vincius, 2024 Ballon d'Or ödül töreninde Rodri'ye yenildikten sonra büyük bir tepki göstermişti. Kulübü, sol kanat oyuncusunun Rodri'ye karşı yenik düşeceği belli olunca Paris'teki etkinliğe katılmaktan vazgeçmişti.
Cancelo futbol tarihine adını yazdırıyor
El Clásico, bunun yanı sıra iki özel hikayeyi daha gün yüzüne çıkardı. Barcelona’dan Joao Cancelo, Avrupa’nın en iyi beş liginden dördünde şampiyonluk kazanan tarihteki ilk oyuncu oldu.
2020/21 sezonunda Brezilyalı oyuncu Juventus Turin ile Scudetto'yu kazandı. Ertesi yıl Manchester City ile şampiyon oldu, on iki ay sonra ise FC Bayern formasıyla kupayı eline aldı.
- Getty Images Sport
Lewandowski artık seçkinler kulübünde
Ancak Cancelo, Robert Lewandowski’nin şampiyonluk koleksiyonuna yaklaşamıyor. Barça’dan ayrılması muhtemel olan Polonyalı oyuncu, Avrupa’nın en iyi 5 liginde 13. şampiyonluğunu kutladı. BVB (2), Bayern (8) ve şimdi de Katalan ekibi (3) ile şampiyonluklar kazandı.
Böylece Lewandowski seçkin bir gruba girmiş oldu. Sadece Ryan Giggs, Manuel Neuer ve Thomas Müller de bu başarıyı göstermişti.
Real Madrid'in rekor transferleri
Oyuncular Toplam Jude Bellingham 2023 yılında Borussia Dortmund'dan 127 milyon euro transfer ücreti karşılığında geldi Eden Hazard 2019 yılında 120,8 milyon euro transfer ücreti karşılığında FC Chelsea'den transfer edildi Gareth Bale 2013 yılında Tottenham Hotspur'dan 101 milyon euro transfer ücreti karşılığında geldi