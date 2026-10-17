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imago-sport-1084502616.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Çeviri:

Özel bir çocuk! Yamal Betis'e hazırlanırken Flick, Barcelona'yı El Clasico'nun dikkatini dağıtmaması konusunda uyardı

Barcelona
H. Flick
L. Yamal
Real Betis - Barcelona
Real Betis
La Liga

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Lamine Yamal’ı “özel bir oyuncu” olarak nitelendirirken takımını Real Betis’i hafife almaması konusunda uyardı. PSG ve Real Madrid ile oynanacak önemli maçlar yaklaşsa da Flick, takımından Sevilla’da tüm dikkatini Real Betis maçına vermesini istedi.

  • Flick, zorlu Betis sınavına tamamen odaklanılmasını istiyor

    Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, oyuncularını Paris Saint-Germain ve Real Madrid ile oynayacakları maçları şimdiden düşünmenin büyük bir hata olacağı konusunda uyardı. Lig lideri Barcelona, cumartesi günü La Cartuja'da üçüncü sıradaki Real Betis'e karşı zorlu bir deplasman maçına çıkacak.

    Manuel Pellegrini'nin takımı bu sezon evinde yenilgi yüzü görmedi ve son yıllarda büyük gelişme kaydetti.

    Flick, Sevilla'da üç puan almanın takımın tek önceliği olduğunu vurguladı.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-CELTA DE VIGOAFP

    Teknik direktör, etkileyici performansını sürdüren Yamal’ı “özel” olarak nitelendirdi

    Flick, genç yıldız Lamine Yamal'ın olağanüstü performanslarını överken genç kanat oyuncusunun mutlu kalmasını ve oyuna ilgisini sürdürmesini sağlamanın önemini vurguladı. Flick, maç öncesi basın toplantısında “O özel bir oyuncu” dedi.

    “Oynadığı süreyi dikkatli ayarlamalıyız ama önemli olan futbol oynamaktan keyif alması.”

    “Şu anda durum böyle ve bunu bozmak istemiyorum.”

  • Betis'in iç saha karnesine ve yarattığı tehdide saygı

    Rakibi değerlendiren Flick, Betis’in bireysel kalitesine ve Pellegrini yönetimindeki taktiksel gelişimine dikkat çekti. Flick, “Özgüvenleri çok yüksek ve iç sahadaki tüm maçlarını kazandılar,” uyarısında bulundu.

    “Bire bir pozisyonlarda harika oyuncuları var. Son yıllarda ne kadar geliştikleri inanılmaz.”

    “Barcelona, böylesine zorlu bir mücadelenin üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu zaten gösterdi.”

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    Barcelona, sezonun 11. galibiyetini hedefliyor

    Lamine Yamal'ın formunun zirvesinde olması ve kilit oyuncularının yeniden maç oynayabilecek duruma gelmesiyle Barcelona, La Liga'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

    Flick'in ekibi, Avrupa maçlarına ve yaklaşan El Clasico'ya odaklanmadan önce Sevilla'da oyun planını sahaya yansıtmaya çalışacak.

    Barcelona'nın tüm kulvarlardaki galibiyet ivmesini sürdürmesi için Betis karşısında konsantrasyonunu koruması büyük önem taşıyor.

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