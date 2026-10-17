Anadolu Agency
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Özel bir çocuk! Yamal Betis'e hazırlanırken Flick, Barcelona'yı El Clasico'nun dikkatini dağıtmaması konusunda uyardı
Flick, zorlu Betis sınavına tamamen odaklanılmasını istiyor
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, oyuncularını Paris Saint-Germain ve Real Madrid ile oynayacakları maçları şimdiden düşünmenin büyük bir hata olacağı konusunda uyardı. Lig lideri Barcelona, cumartesi günü La Cartuja'da üçüncü sıradaki Real Betis'e karşı zorlu bir deplasman maçına çıkacak.
Manuel Pellegrini'nin takımı bu sezon evinde yenilgi yüzü görmedi ve son yıllarda büyük gelişme kaydetti.
Flick, Sevilla'da üç puan almanın takımın tek önceliği olduğunu vurguladı.
- AFP
Teknik direktör, etkileyici performansını sürdüren Yamal’ı “özel” olarak nitelendirdi
Flick, genç yıldız Lamine Yamal'ın olağanüstü performanslarını överken genç kanat oyuncusunun mutlu kalmasını ve oyuna ilgisini sürdürmesini sağlamanın önemini vurguladı. Flick, maç öncesi basın toplantısında “O özel bir oyuncu” dedi.
“Oynadığı süreyi dikkatli ayarlamalıyız ama önemli olan futbol oynamaktan keyif alması.”
“Şu anda durum böyle ve bunu bozmak istemiyorum.”
Betis'in iç saha karnesine ve yarattığı tehdide saygı
Rakibi değerlendiren Flick, Betis’in bireysel kalitesine ve Pellegrini yönetimindeki taktiksel gelişimine dikkat çekti. Flick, “Özgüvenleri çok yüksek ve iç sahadaki tüm maçlarını kazandılar,” uyarısında bulundu.
“Bire bir pozisyonlarda harika oyuncuları var. Son yıllarda ne kadar geliştikleri inanılmaz.”
“Barcelona, böylesine zorlu bir mücadelenin üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu zaten gösterdi.”
- AFP
Barcelona, sezonun 11. galibiyetini hedefliyor
Lamine Yamal'ın formunun zirvesinde olması ve kilit oyuncularının yeniden maç oynayabilecek duruma gelmesiyle Barcelona, La Liga'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Flick'in ekibi, Avrupa maçlarına ve yaklaşan El Clasico'ya odaklanmadan önce Sevilla'da oyun planını sahaya yansıtmaya çalışacak.
Barcelona'nın tüm kulvarlardaki galibiyet ivmesini sürdürmesi için Betis karşısında konsantrasyonunu koruması büyük önem taşıyor.
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