Rakibi değerlendiren Flick, Betis’in bireysel kalitesine ve Pellegrini yönetimindeki taktiksel gelişimine dikkat çekti. Flick, “Özgüvenleri çok yüksek ve iç sahadaki tüm maçlarını kazandılar,” uyarısında bulundu.

“Bire bir pozisyonlarda harika oyuncuları var. Son yıllarda ne kadar geliştikleri inanılmaz.”

“Barcelona, böylesine zorlu bir mücadelenin üstesinden gelebilecek güce sahip olduğunu zaten gösterdi.”