Getty
Çeviri:
"Özel Adam" geri mi dönüyor!? Premier Lig şampiyonu eski Chelsea yıldızı, kulübe "uzun vadeli sözleşme" teklifinde bulunmasını isterken, kulüp yetkilileri Jose Mourinho'nun kendileri için "en iyi hamle" olduğunu belirtti
"Özel Adam" için sansasyonel bir dönüş mü?
Mourinho’nun şu anda 2027 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi olmasına rağmen, bu yaz takım değiştirebileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor. Benfica başkanı Rui Costa, Mourinho’nun Lizbon’daki geleceği konusunda kamuoyuna güvence verse de, Avrupa genelinde hakim görüş, onun büyük bir ligde yeni bir mücadeleye hazır olduğu yönünde.
Real Madrid, mevcut krizini çözmek için Mourinho'yu Bernabeu'ya geri getirmek için yoğun bir şekilde görüşmeler yaparken, Cole, Chelsea'nin bu planları bozması gerektiğini düşünüyor. Blues yönetimi Xabi Alonso, Marco Silva ve Andoni Iraola gibi adayları değerlendirirken, Cole, Chelsea'nin sorunlarının çözümünün, kulübe daha önce üç Premier League şampiyonluğu kazandırmış tanıdık bir yüzünde yattığını ısrarla savunuyor.
- Getty Images Sport
Cole, Mourinho'nun sansasyonel geri dönüşünü destekliyor
Stamford Bridge’de baskı giderek artarken, Cole gemiyi dengede tutacak ideal aday olarak “Özel Adam”ı gösterdi. Eski Chelsea kanat oyuncusu, Mourinho ile romantik bir yeniden birleşmenin, Blues’un şu anki kimlik krizini çözmek için tam da ihtiyaç duyduğu şey olduğunu vurguluyor.
SunSport'a özel bir röportaj veren Cole, düşüncelerini net bir şekilde dile getirdi: "Kulübün şu anda yapabileceği en iyi ve aynı zamanda en gerçekçi hamle, Jose Mourinho'ya gitmektir. Ona, 'Yapabileceğimiz tek şey bu, kulübün yönetimini sana devrediyoruz. Sadece 'kulübümü yeniden inşa et, biz bir adım geri çekileceğiz, sen bizi tekrar rayına oturt' deyin. Ona uzun süreli bir sözleşme verin ve oyunculara ve taraftarlara bu geçiş sürecini kabullenmelerini söyleyin."
Stamford Bridge'de tam kontrol talep ediyor
Mourinho şu anda Benfica’da etkileyici bir performans sergiliyor ve ligde yenilgisiz bir sezonun eşiğinde. Chelsea yönetiminin başka isimlere yöneldiği söylense de, Cole, en başarılı teknik direktörlerinin futbol departmanı üzerinde tam yetki verilmesi halinde taraftarların onun dönüşünü memnuniyetle karşılayacağına inanıyor.
"Taraftarlara şunu söyleyin: 'Size istediğinizi verdik. Jose, oyuncuları transfer etmekten sorumlu. Jose her şeyden sorumlu.' Böylece taraftarlar ne durumda olduklarını bilir, oyuncular da bir grup olarak ne durumda olduklarını bilir. Sonra da işin gerisini ona bırakın," diye ekledi Cole.
- Getty Images
En üst düzey elit grubuna dönüş yolu
Chelsea kaynakları, Avrupa kupalarında yer almamayı potansiyel bir engel olarak göstererek Mourinho’nun geri dönüş olasılığını daha önce önemsiz göstermiş olsa da, Cole eski teknik direktörünün hâlâ bir üst düzey isim olduğu konusunda ısrarcı. Madrid’den gelen ilgiyi, 63 yaşındaki teknik adamın futbolun en üst seviyesinde kariyerinin henüz sona ermediğinin kanıtı olarak gösteriyor. Cole’a göre, Mourinho yönetiminde üç yıllık bir plan, Şampiyonlar Ligi’ne dönmenin en kesin yolu.
"Bu birkaç yıl sürecek. Ama üç yıl içinde Chelsea'nin şu andakinden daha sağlıklı bir konumda olacağından eminim. Herkes onun kariyerinin bittiğini düşünüyor, ancak Real Madrid'in ona ilgi göstermesinin bir nedeni var," diye konuştu Cole.