Mourinho’nun şu anda 2027 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi olmasına rağmen, bu yaz takım değiştirebileceğine dair spekülasyonlar giderek artıyor. Benfica başkanı Rui Costa, Mourinho’nun Lizbon’daki geleceği konusunda kamuoyuna güvence verse de, Avrupa genelinde hakim görüş, onun büyük bir ligde yeni bir mücadeleye hazır olduğu yönünde.

Real Madrid, mevcut krizini çözmek için Mourinho'yu Bernabeu'ya geri getirmek için yoğun bir şekilde görüşmeler yaparken, Cole, Chelsea'nin bu planları bozması gerektiğini düşünüyor. Blues yönetimi Xabi Alonso, Marco Silva ve Andoni Iraola gibi adayları değerlendirirken, Cole, Chelsea'nin sorunlarının çözümünün, kulübe daha önce üç Premier League şampiyonluğu kazandırmış tanıdık bir yüzünde yattığını ısrarla savunuyor.