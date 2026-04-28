"Oyunun ruhuna aykırı" - Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, PSG ile oynanan rekor kıran muhteşem Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kural değişikliği çağrısında bulundu

Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, ceza sahası içinde yakın mesafeden Dembele'nin ortasına eliyle müdahale etti. Kasıt yoktu: Top önce Davies'in kalçasına çarptı, ardından eline sekti. Video yardımcı hakemi Carlos del Cerro Grande devreye girdi ve görüntüleri inceledikten sonra hakem Scharer penaltı kararı verdi.

"Sol kol uzanıyor ve savunma alanını genişletiyor. Sol kol dışarı çıkıyor ve engelleme alanını artırıyor. Bana göre, vücut yüzey alanı genişlediğinden bu kesinlikle cezalandırılması gereken bir el faulüdür. Bu görüntülere dayanarak karar doğruydu," dedi önde gelen hakem uzmanı Lutz Wagner, hakemin kararını destekleyerek. Ancak Kimmich, bu karara hiç de ikna olmamıştı: “Bu gerçekten sinir bozucu, çünkü arkasında gol atabilecek bir rakip yoktu. Kuralın biraz değiştirilmesi gerekiyor.” 31 yaşındaki oyuncu, ceza sahasındaki her elle oynamanın otomatik olarak penaltıya yol açmadığı bir sistemi tercih edeceğini ekledi ve bu tür kazara olaylar için daha hafif bir yaptırım önerdi.

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany olayı “oldukça tartışmalı” olarak nitelendirirken, sportif direktör Max Eberl ise karışık bölgede şunları ekledi: “Tartışılacak çok şey var. Top önce vücuda, sonra ele çarptı, bu yüzden belki de penaltı verilmemeliydi. Ama şimdi sinirlenmenin ne anlamı var? Maalesef, düdüğü çaldı.”

AmazonPrime'ın iki yorumcusu ve eski milli futbolcular Christoph Kramer ve Mats Hummels de kararı eleştirdi. Kramer, “Yine o süper yavaş çekim; bu futboldaki en kötü şey, her şeyi çok daha kötü gösteriyor” diye şikayet etti. Hummels ise şunları ekledi: “Şutun ardından el sallanıyor, bu da durumu daha kötü gösteriyor. Top kalçadan sekiyor; ben her zaman bunun penaltı olmaması gerektiğini düşünmüşümdür.”