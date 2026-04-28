Getty Images Sport
Çeviri:
"Oyunun ruhuna aykırı" - Bayern Münih'ten Joshua Kimmich, PSG ile oynanan rekor kıran muhteşem Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından kural değişikliği çağrısında bulundu
"Bu kuralın biraz düzeltilmesi gerekebilir"
Bayern Münih'in sol bek oyuncusu Alphonso Davies, ceza sahası içinde yakın mesafeden Dembele'nin ortasına eliyle müdahale etti. Kasıt yoktu: Top önce Davies'in kalçasına çarptı, ardından eline sekti. Video yardımcı hakemi Carlos del Cerro Grande devreye girdi ve görüntüleri inceledikten sonra hakem Scharer penaltı kararı verdi.
"Sol kol uzanıyor ve savunma alanını genişletiyor. Sol kol dışarı çıkıyor ve engelleme alanını artırıyor. Bana göre, vücut yüzey alanı genişlediğinden bu kesinlikle cezalandırılması gereken bir el faulüdür. Bu görüntülere dayanarak karar doğruydu," dedi önde gelen hakem uzmanı Lutz Wagner, hakemin kararını destekleyerek. Ancak Kimmich, bu karara hiç de ikna olmamıştı: “Bu gerçekten sinir bozucu, çünkü arkasında gol atabilecek bir rakip yoktu. Kuralın biraz değiştirilmesi gerekiyor.” 31 yaşındaki oyuncu, ceza sahasındaki her elle oynamanın otomatik olarak penaltıya yol açmadığı bir sistemi tercih edeceğini ekledi ve bu tür kazara olaylar için daha hafif bir yaptırım önerdi.
Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany olayı “oldukça tartışmalı” olarak nitelendirirken, sportif direktör Max Eberl ise karışık bölgede şunları ekledi: “Tartışılacak çok şey var. Top önce vücuda, sonra ele çarptı, bu yüzden belki de penaltı verilmemeliydi. Ama şimdi sinirlenmenin ne anlamı var? Maalesef, düdüğü çaldı.”
AmazonPrime'ın iki yorumcusu ve eski milli futbolcular Christoph Kramer ve Mats Hummels de kararı eleştirdi. Kramer, “Yine o süper yavaş çekim; bu futboldaki en kötü şey, her şeyi çok daha kötü gösteriyor” diye şikayet etti. Hummels ise şunları ekledi: “Şutun ardından el sallanıyor, bu da durumu daha kötü gösteriyor. Top kalçadan sekiyor; ben her zaman bunun penaltı olmaması gerektiğini düşünmüşümdür.”
- Getty Images Sport
Kimmich şaşkın: Bayern ve PSG, Şampiyonlar Ligi tarihinde yeni bir sayfa açtı
İlk yarıyı 3-2 önde kapatan PSG ve Bayern, Şampiyonlar Ligi yarı final tarihindeki en golcü ilk yarıya imza atmışlardı ve ikinci yarıda da goller arka arkaya geldi. Paris ekibi, Khvicha Kvaratskhelia ve Dembele’nin arka arkaya attığı gollerle farkı 5-2’ye çıkardı.
“5-2'den sonra neler olduğunu hepiniz gördünüz. Sahada durup 'ne oluyor be?' diye düşünüyorsunuz. Onlardan üç gol daha kötü durumda değildik,” dedi Kimmich, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra yaşanan zor durum hakkında. “Nispeten sakin kalmak önemliydi. İkilem açık: geri dönmek için her şeyi göze mi alırsınız, yoksa en kötü senaryoyu önlemeye mi çalışırsınız?”
Bayern daha sonra maça yeniden ortak oldu: Dayot Upamecano'nun 65. dakikadaki kafa vuruşuyla skor 5-3 oldu ve Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı için umutlar canlı kaldı. Kısa süre sonra, olağanüstü bir performans sergileyen Luis Díaz farkı 5-4'e indirdi ve maç bu skorla sona erdi.
“Bunun gidip gelen bir mücadele olacağını hep biliyorduk, ama bu kadar açık geçeceğini tahmin etmemiştik,” dedi Kimmich, rekor kıran karşılaşmayı değerlendirirken. “Sadece bir gol farkla kaybetmek tuhaf bir his. Üç gol gerideydik, geri döndük ve yine de beraberliği yakalamamız gerekiyordu. Paris, maçın sonunda açıkça yorgun düşmüştü.”
6 Mayıs'ta Allianz Arena'da Kimmich ve takım arkadaşları, bu eşleşmeyi tersine çevirmeyi hedefleyecek. Bayern, Mayıs sonunda Budapeşte'de oynanacak finale çıkarsa, Çarşamba günü ilk yarı final maçını oynayacak olan Arsenal veya Atlético Madrid ile karşılaşacak.
Bayern'in gelecek maçları
Tarih
Maç
Yarışma
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Heidenheim
Bundesliga
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern - Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
9 Mayıs Cumartesi
VfL Wolfsburg - FC Bayern
Bundesliga
16 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Köln
Bundesliga