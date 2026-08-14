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'Oyunun kurallarını öğrenin!' - Eski Chelsea doktoru Eva Carneiro, Netflix belgeselinin 2015'teki tartışmayı yeniden gündeme taşımasıyla Jose Mourinho ve John Terry'yi sert sözlerle hedef aldı
Carneiro, Chelsea efsanelerine karşılık verdi
Carneiro, Mourinho ile Terry'nin Chelsea kariyerinin sonunu "Mourinho" belgeselinde konuşmasını izledikten sonra sözünü sakınmadı. Anlaşmazlık, Ağustos 2015'e uzanıyor. Carneiro ile baş fizyoterapist Jon Fearn, 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında Eden Hazard'a müdahale etmek için sahaya girmişti.
Thibaut Courtois daha önce kırmızı kart gördüğü için, onların müdahalesi Chelsea'yi geçici olarak sahada yalnızca dokuz oyuncuyla bıraktı. Bu da Mourinho'nun kamuoyu önündeki öfke patlamasını tetikledi ve sonuçta Carneiro'nun Stamford Bridge'den ayrılmasına ve iş mahkemesinde açtığı yapıcı fesih davasını uzlaşmayla sonuçlandırmasına yol açtı.
Sosyal medyada yeni görüntülere yanıt veren Carneiro, durumun yeniden gündeme taşınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. X'te, "11 yıl sonra yine en kötüsünü yaşıyoruz. Umarım biraz para kazanmışlardır" diye yazdı. Terry'nin tıbbi müdahaleye ilişkin soyunma odasındaki bir "anlayış" bulunduğu yönündeki iddialarını da özellikle hedef aldı ve şöyle dedi: "Biz tıbbi-hukuki bir etik kurala bağlıyız. John Terry'nin oyunun kurallarını öğrenmesi gerçekten iyi olur. Aradan yeterince uzun zaman geçti dostum."
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Mourinho, 'saflık' iddiasını yineledi
Belgeselde Mourinho, skor kritik durumdayken sağlık ekibinin oyunun akışına müdahale etmekte haksız olduğuna dair inancını koruyor ve onları "fevri ve saf" olarak nitelendiriyor.
"Ben doktor değilim ama gözlerim bir oyuncunun ne zaman sakatlandığını, ne zaman sakatlanmadığını bilir" diye açıkladı efsane teknik direktör, Netflix belgeselinde. "Onun sakatlanmadığını biliyordum ama doktorlar sahaya girdi ve o anda dokuz kişi kaldık.
"Benim için kadın doktor da erkek doktorla aynıdır. Bu yüzden, her zaman olduğu gibi mutlu olmadığımda kendi kelime dağarcığımı kullanırım. Gerilimin çok ama çok yüksek olduğu anlarda söylenen sözler vardır. Normalde futbol kültürü olan, futbol DNA'sı olan, futbol geçmişi olan insanlar bunu bir saniyede aşar. O durumda ise farklı oldu."
Terry, soyunma odasındaki yazılı olmayan kuralları açıkladı
Eski Chelsea kaptanı Terry, Mourinho'nun sağlık ekibinin yedek kulübesinde kalması gerektiği yönündeki görüşünü doğrulayarak oyuncuların bakış açısını aktardı. Terry, kadronun tedaviyi nasıl ve ne zaman almaları gerektiğine dair yazılı olmayan bir anlaşması olduğunu açıkladı.
Terry, filmdeki bölümünde, "Tıbbi açıdan, gerçekten, gerçekten kötü değilse sahaya girmeyeceklerini söylerdi" dedi. "Oyuncular olarak bizim için anlayış buydu, sağlık ekibi için de öyleydi, herkes bunu benimsedi."
Terry, Swansea maçının ardından yaşananların zorlu bir şampiyonluk savunması sırasında büyük bir dikkat dağıtıcı unsur hâline geldiğini kabul etti. Kulüp sonunda 2015-16 sezonunu 10. sırada tamamladı ve bu, Roman Abramovich dönemindeki en kötü sezonları oldu. Şunları ekledi: "Bu açıkçası büyük bir andı ve bunun için çok fazla tepki aldı. Futbol kulübü üzerinde büyük bir baskı vardı."
Ancak Carneiro, hem oyuncuların hem de teknik direktörün görüşlerinin, hakemin talimatları ve sporcunun acil tıbbi ihtiyaçlarıyla kıyaslandığında önemsiz olduğunu savunuyor.
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Hazard olayının tıbbi gerçekliği
Carneiro ayrıca, yaptıklarının hakem ve oyuncunun kendisi tarafından belirlendiğini, bu nedenle harekete geçmekten başka profesyonel bir seçeneği olmadığını netleştirdi. X hesabından şunları ekledi: "Yani gerçekten ÇOK basit. Hakem Michael Oliver bizi İKİ KEZ çağırdı, oyuncu Eden Hazard tıbbi yardım talep etti, ardından kenardan göz göze geldik ve tıbbi yardıma ihtiyacı olduğunu doğruladı, İKİ KEZ. O noktada bir sağlık profesyoneli olarak ellerim bağlıydı."
Eski doktor ayrıca, tavrını desteklemek için Britanya Spor ve Egzersiz Tıbbı Birliği'nin bir açıklamasına da dikkat çekti. Kuruluş, bir sağlık ekibinin hakem tarafından çağrılması halinde, oyuncuya müdahale edip değerlendirme yapmanın onların "mutlak bakım yükümlülüğü" olduğunu vurguladı.
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