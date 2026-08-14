Carneiro, Mourinho ile Terry'nin Chelsea kariyerinin sonunu "Mourinho" belgeselinde konuşmasını izledikten sonra sözünü sakınmadı. Anlaşmazlık, Ağustos 2015'e uzanıyor. Carneiro ile baş fizyoterapist Jon Fearn, 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında Eden Hazard'a müdahale etmek için sahaya girmişti.

Thibaut Courtois daha önce kırmızı kart gördüğü için, onların müdahalesi Chelsea'yi geçici olarak sahada yalnızca dokuz oyuncuyla bıraktı. Bu da Mourinho'nun kamuoyu önündeki öfke patlamasını tetikledi ve sonuçta Carneiro'nun Stamford Bridge'den ayrılmasına ve iş mahkemesinde açtığı yapıcı fesih davasını uzlaşmayla sonuçlandırmasına yol açtı.

Sosyal medyada yeni görüntülere yanıt veren Carneiro, durumun yeniden gündeme taşınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. X'te, "11 yıl sonra yine en kötüsünü yaşıyoruz. Umarım biraz para kazanmışlardır" diye yazdı. Terry'nin tıbbi müdahaleye ilişkin soyunma odasındaki bir "anlayış" bulunduğu yönündeki iddialarını da özellikle hedef aldı ve şöyle dedi: "Biz tıbbi-hukuki bir etik kurala bağlıyız. John Terry'nin oyunun kurallarını öğrenmesi gerçekten iyi olur. Aradan yeterince uzun zaman geçti dostum."



