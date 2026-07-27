Futbol, oyun kurallarında yeni bir değişikliğe sahne olabilir. İngiliz futbol otoriteleri, son yılların en tartışmalı taktik oyunlarından birini sona erdirmeyi amaçlayan benzeri görülmemiş bir uygulamayı test etmeye karar verdi. Söz konusu taktik, kaleci sakatlığını oyunu durdurmak, teknik direktörlere takımlarını yeniden düzenleme fırsatı vermek ya da rakibin ritmini bozmak için kullanmaya dayanıyor. Deneme başarılı olursa, önümüzdeki sezonlarda dünya genelinde uygulanmasının yolu açılabilir.
Çeviri:
Oyunu değiştirecek tarihi karar: Premier Lig kalecilerin oyununa son veriyor
Resmi bir deneme İngiltere'de
Premier Lig, İngiliz Championship, İngiltere Futbol Federasyonu, National League ve Kadınlar Süper Ligi, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) onayını aldıktan sonra yeni bir uygulamayı hayata geçirmeyi kabul etti.
Uygulama ilk kez Carabao Cup ön turu kapsamındaki Tranmere-Rochdale karşılaşmasında görülecek. Avustralya Ligi ise benzer bir versiyonu denemeye hazırlanıyor, ancak takım kaptanının her seferinde sahayı terk etmesi zorunlu olacak.
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Yeni kural nasıl işleyecek?
Hakem, kalecinin tedavisi için oyunu durdurup sağlık ekibini çağırırsa, takımın teknik direktörünün, oyunun yeniden başlamasının ardından tam bir dakika boyunca sahayı terk edecek bir oyuncuyu sahadaki oyuncular dışından seçmesi için yalnızca 10 saniyesi olacak.
Belirlenen süre içinde oyuncunun adının dördüncü hakeme bildirilmesi gerekiyor; seçim yapılmazsa takım kaptanı otomatik olarak bir dakikalığına sahadan çıkacak.
Sakatlanan kaleci oyundan alınırsa, takım bu cezadan etkilenmeyecek.
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Fikir neden ortaya çıktı?
Son sezonlarda bazı kalecilerin sakatlanmış gibi yapması ya da tedavi talep etmesi yaygınlaştı. Bu, tüm oyuncuların taktik talimatları almak üzere teknik direktörün etrafında toplanmasına imkân tanıyor ya da takıma, rakibin en iyi anlarında olduğu sırada onun ritmini kesme fırsatı veriyor.
Bu yöntem tekrarlanan eleştirilere yol açtı. Bunların arasında Leeds United teknik direktörü Daniel Farke'nin, Gianluigi Donnarumma'yı oyunu durdurmak ve takımının ivmesini kırmak için kuralları istismar etmekle suçlayan açıklamaları da yer aldı.
Cezalandırılması gereken teknik direktör değil, açığın kapatılmasıdır
Düzenleyici kurullar, yeni uygulamanın önleyici bir caydırıcı olacağı görüşünde. Zira takımı bir dakika boyunca on kişiyle oynamaya zorlayacak; bu da bu taktiğe başvurmayı, özellikle maçların son dakikalarında, daha az işlevsel kılıyor.
Fikir, saha dışında tedavi gören herhangi bir saha oyuncusunun geri dönmeden önce bir dakika boyunca saha dışında kalmasını zorunlu kılan mevcut kurala dayandırıldı.
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Cezadan istisnalar
BBC'ye göre aşağıdaki durumlarda bir oyuncunun sahadan çıkması istenmeyecek:
Kaleci tedaviye ihtiyaç duymadığını teyit ederse ve oyunun durmasına neden olmadıysa.
Kaleci ile kendi takımından bir oyuncu arasında bir temas yaşanırsa.
Kaleci belirgin bir sakatlık nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyarsa.
Kaleci kanıyorsa.
Değiştirilmesini gerektiren ciddi bir sakatlık ya da beyin sarsıntısı geçirirse.
Küresel bir kural haline gelir mi?
İngiliz Yayın Kuruluşu (BBC), yeni sistemin sezon boyunca değerlendirileceğini ve Uluslararası Futbol Federasyonu Konseyi'nin sonuçlarını önümüzdeki toplantılarında inceleyeceğini doğruladı.
Denemenin başarılı olması durumunda, kural 2027-2028 sezonundan itibaren oyun kurallarına kalıcı olarak dahil edilebilir ve böylece dünya genelindeki çeşitli müsabakalarda uygulanmaya başlanabilir.
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