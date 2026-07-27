Son sezonlarda bazı kalecilerin sakatlanmış gibi yapması ya da tedavi talep etmesi yaygınlaştı. Bu, tüm oyuncuların taktik talimatları almak üzere teknik direktörün etrafında toplanmasına imkân tanıyor ya da takıma, rakibin en iyi anlarında olduğu sırada onun ritmini kesme fırsatı veriyor.

Bu yöntem tekrarlanan eleştirilere yol açtı. Bunların arasında Leeds United teknik direktörü Daniel Farke'nin, Gianluigi Donnarumma'yı oyunu durdurmak ve takımının ivmesini kırmak için kuralları istismar etmekle suçlayan açıklamaları da yer aldı.