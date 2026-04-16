"Oyuncuya daha çok kızardım": Eski Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Camavinga'nın kırmızı kart görmesinin ardından Real Madrid'in şikayetlerini anlayamıyor

Barselona'da düzenlediği altıncı yardım amaçlı golf turnuvası öncesinde, eski Barça oyuncusu ve teknik direktörü, şu anki Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman bir basın toplantısı düzenledi ve Çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici maçla ilgili sorular da yöneltildi.

Tartışmalı karar için oyuncuyu mu yoksa hakemi mi sorumlu tuttuğu sorulduğunda, Hollandalı teknik adam şöyle yanıt verdi: "Ben teknik direktör olsaydım, oyuncuya daha çok kızardım. Ayrıca hakeme de biraz kızardım, çünkü o oyun durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır."