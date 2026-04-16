Vincic, 86. dakikada oyuna sonradan giren Real orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga'ya sarı-kırmızı kart gösterdi. Fransız oyuncu, hafif bir faulün ardından topu uzun süre elinde tuttu ve bunun için hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak görünüşe göre hakem, Camavinga'yı daha önce uyardığını ve bunun sonucunda sarı-kırmızı kartın verilmesi gerektiğini gözden kaçırmıştı. Sayı üstünlüğünü yakalayan Bayern, skoru 2-3'ten 4-3'e çevirerek Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hak kazandı.
"Oyuncuya daha çok kızardım": Eski Barcelona teknik direktörü Ronald Koeman, Camavinga'nın kırmızı kart görmesinin ardından Real Madrid'in şikayetlerini anlayamıyor
Barselona'da düzenlediği altıncı yardım amaçlı golf turnuvası öncesinde, eski Barça oyuncusu ve teknik direktörü, şu anki Hollanda milli takım teknik direktörü Ronald Koeman bir basın toplantısı düzenledi ve Çarşamba günkü Şampiyonlar Ligi'ndeki heyecan verici maçla ilgili sorular da yöneltildi.
Tartışmalı karar için oyuncuyu mu yoksa hakemi mi sorumlu tuttuğu sorulduğunda, Hollandalı teknik adam şöyle yanıt verdi: "Ben teknik direktör olsaydım, oyuncuya daha çok kızardım. Ayrıca hakeme de biraz kızardım, çünkü o oyun durumunu göz önünde bulundurmak zorundadır."
- AFP
Ronald Koeman: "Belki de hakem aşırı tepki göstermiştir"
Koeman, Camavinga'nın kendi görüşüne göre neyi yanlış yaptığını açıkladı: "Faulü yapmalı ve pozisyonuna dönmeden önce topu bırakmalıydı. Topu elinde tutarak kararı hakeme bıraktı – ve bu yapılmamalı," dedi. Ancak Koeman, "Belki de hakem aşırı tepki gösterdi" diye de ekledi.
- Getty Images Sport
PSG - Bayern? "Rüya gibi bir final"
Real Madrid oyuncuları ve yetkilileri, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin suçunu maçtan sonra tamamen hakem Vincic'e yüklemişti. İspanyol basını da "adaletsizlik"ten ve "iğrenç" bir hakemden söz etmişti.
Münih ekibinin güçlü performansı, ki bu performans esasen Real Madrid'in elenmesine yol açtı, Koeman tarafından da takdir edildi. Ancak FCB'nin yarı finalde PSG ile karşılaşacak olması hoşuna gitmiyor: "Bu rüya gibi bir finaldi" diye itiraf etti, çünkü: "PSG, tıpkı Bayern gibi çok güçlü" dedi Koeman. İkinci yarı finalde ise Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek.
Real Madrid'in önümüzdeki maçları:
21 Nisan, 21.30 Real - Alaves 24 Nisan, 21:00 Real Betis - Real