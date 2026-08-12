Maçın ardından Arteta basının karşısına çıktı ve genç orta sahanın performansını değerlendirmekte gecikmedi. Teknik direktör, altyapıdan yetişen oyuncuların yaptığı etkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Lewis-Skelly hakkında konuşan Arteta, şöyle dedi: "Duygusal mı? Gol atmak güzel. Çok duygusal bir oyuncu. Sahada o hareketi yaptığında hatırlıyorum. Oyuncumuza ilgi olması iyi bir işaret."

Deneyimli çalıştırıcı, gençlerin A takım yapısına entegre edilmesinin önemine de dikkat çekerek şunları ekledi: "Bu harika, işin özü tam olarak bu. Hale End harika bir iş çıkarıyor ama bu yeteneği oynatmazsanız, bu yeteneğe güven vermezseniz, kaybolup gider."