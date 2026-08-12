Getty Images Sport
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"Oyuncumuza ilgi olması iyi bir işaret" - Arteta, Guimaraes Arsenal'de ilk maçına çıkarken Lewis-Skelly transfer söylentilerine değindi
Lewis-Skelly transfer söylentilerinin ortasında parlıyor
Myles Lewis-Skelly, giderek artan transfer söylentilerinin merkezinde yer alırken, Standard Sport, Chelsea ve Manchester United'a akademiden yetişen oyuncuyu transfer etme fırsatı sunulduğunu bildirdi. Ancak genç oyuncu, hazırlık maçında cevabını sahada verdi.
Arsenal, sezon öncesi hazırlıklarını Cesc Fabregas'ın takımına karşı 1-1'lik beraberlikle tamamlarken, Lewis-Skelly ilk yarıda çocukluk kulübü adına açılış golünü attı.
Jean Butez'nin kötü pasını değerlendirdikten sonra dört tribüne de kalp işareti yaptı ve göğsündeki armayı öptü; bu hareket, sekiz yaşından bu yana formasını giydiği kulüpte kalmaya hazır olduğunu düşündürdü.
- Getty Images Sport
Arteta, duygusal golcüyü övdü
Maçın ardından Arteta basının karşısına çıktı ve genç orta sahanın performansını değerlendirmekte gecikmedi. Teknik direktör, altyapıdan yetişen oyuncuların yaptığı etkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Lewis-Skelly hakkında konuşan Arteta, şöyle dedi: "Duygusal mı? Gol atmak güzel. Çok duygusal bir oyuncu. Sahada o hareketi yaptığında hatırlıyorum. Oyuncumuza ilgi olması iyi bir işaret."
Deneyimli çalıştırıcı, gençlerin A takım yapısına entegre edilmesinin önemine de dikkat çekerek şunları ekledi: "Bu harika, işin özü tam olarak bu. Hale End harika bir iş çıkarıyor ama bu yeteneği oynatmazsanız, bu yeteneğe güven vermezseniz, kaybolup gider."
Guimaraes, Arsenal formasıyla ilk maçına çıktı
Karşılaşma, taraftarların £75 milyonluk transferinin ardından Guimaraes'i ilk kez görmesi için de bir fırsat oldu. Arteta, Brezilyalı orta sahayı devre arasında Martin Odegaard ve Viktor Gyokeres ile birlikte oyuna sürdü.
Declan Rice ve Bukayo Saka'yı maç kadrosuna almamasına rağmen Arsenal güçlü bir kadroyla sahaya çıktı ve David Raya'nın yaptığı iki akıllıca kurtarış sayesinde penaltılarda 4-3 kazandı.
Arteta, Guimaraes'in anında yarattığı etki hakkında konuşurken şöyle dedi: "Göreceğiz, sadece üç antrenman yaptı ama iyi görünüyordu. Süre almak ve taraftarlarımızın önünde oynamak için istekliydi. Hemen güçlü bir bağ hissediyorsunuz."
- AFP
Arsenal için sırada ne var?
Arsenal şimdi tüm dikkatini pazar günü Manchester City ile oynanacak Community Shield karşılaşmasına çevirecek. Arteta ve ekibi, yeni sezonun ilk kupasını kazanmayı umacak. Teknik direktör, kulübün transfer dönemi kapanmadan önce kadronun kalitesini daha da artırmak için transfer piyasasında hâlâ aktif olmayı hedeflediğini doğruladı.
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