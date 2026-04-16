"Ben de bu kararı doğru bulmuyorum. Sahada neler olup bittiğine, kaç kişinin şikayet ettiğine ve ne dediğine bakarsanız," dedi Kompany, Çarşamba akşamı FCB'nin 4-3'lük galibiyetinin ardından DAZN'e yaptığı açıklamada.
"Oyuncumuz yerde yatıyor ve neredeyse bir high five yapacak gibi!" Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, kendisine gösterilen sarı kart yüzünden öfkeleniyor
Kompany, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Kylian Mbappé'nin Real Madrid'i 3-2 öne geçiren golünün hemen ardından yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Slavko Vincic tarafından sarı kartla uyarıldı. Bayern teknik direktörü, golün oluşum aşamasında Real Madrid yarı sahasında Antonio Rüdiger'in sert müdahalesi sonucu savunma oyuncusu Josip Stanisic'in yerde kalması nedeniyle öfkelenmişti. Golün ardından da Stanisic bir süre daha çimlerde kıvranmaya devam etti.
"Her zaman saygılı olmaya çalışırım ve burada da öyle davrandım. Orada bir şey söylemem normal. Oyuncumuz yerde yatıyor ve o neredeyse high five yapıyor!" diyen Kompany, bu sahnedeki Rüdiger'in davranışını eleştirdi. "Onu bir defans oyuncusu olarak seviyorum, ben de tam olarak aynısını yapardım. Birbirimizi anlıyoruz, ama orada bir şey söylemem tamamen normal. Ve sarı kart bana göre çok çabuk çıktı!"
Stanisic ise maçtan sonra Rüdiger'in müdahalesinin faul olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Real'in üçüncü golünün hiç atılmayacağını söyledi. "Benim geldiğimi görüyor ve sadece bana çarpıyor. Eskiden bu durumda oyun devam ederdi ve top kaybedilirse serbest vuruş verilirdi. Belki hakem bu kuralı unutmuştur, bilmiyorum," dedi Hırvat milli oyuncu.
O acı içinde yerde yatarken, Rüdiger ayrıca ona doğru eğilmiş ve görünüşe göre hoş olmayan birkaç söz söylemişti. "Yerde yatarken olanlar hakkında şu anda konuşmam gerekmiyor. Bunu Toni'ye sorabilirsiniz. Ama benim görüşüme göre böyle bir şey hiç olmaz," dedi Stanisic anlamlı bir şekilde. Ardından şöyle devam etti: "Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!"
- Getty Images
Bayern Münih'ten Vincent Kompany, sarı kart cezasını sakinlikle karşılıyor: "O zaman kenarda ben olmadan devam edersiniz"
Kompany için bu, devam eden Şampiyonlar Ligi sezonunda aldığı üçüncü sarı kart olduğu için, Nisan ayı sonunda Paris Saint-Germain'de oynanacak yarı final ilk maçında cezasını çekmek zorunda kalacak ve bu nedenle son şampiyonla oynanacak ilk karşılaşmada saha kenarında yer alamayacak.
Sarı kart cezasına ilişkin sorulan soruya 40 yaşındaki Belçikalı oyuncu sakin bir şekilde yanıt verdi: "Mutluyum. Çocuklar bunu hak etti. O zaman ilk maç ben olmadan oynanacak." Yine de Kompany şu hususu bir kez daha dile getirdi: "Bu yeni lig formatında çok fazla maç var ve yine de üç sarı kart kuralı çok katı."
Kompany, Salı günü Real Madrid ile oynanacak rövanş maçı öncesindeki basın toplantısında da UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki sarı kart cezalarıyla ilgili kurallarını değiştirmesi gerektiğini savunmuştu. Mevcut yaklaşımla, bir Şampiyonlar Ligi sezonunu ceza almadan geçirmek "oldukça zor" olduğunu belirtti. "Bir stoper için üç sarı kart - bu aşamaya gelip sadece üç kart aldıysan, iyi bir iş çıkarmışsın demektir. Yine de yarı finalde cezalı kalabilirsin, bunu oldukça sert buluyorum," dedi Kompany.
FC Bayern Münih, Real Madrid ile oynadığı çalkantılı karşılaşmayı kazandı
Kaleci Manuel Neuer'in feci bir pas hatasının ardından, Bayern, coşkulu bir atmosferin hakim olduğu Allianz Arena'da daha 1. dakikada 0-1 geriye düştü; Arda Güler, Neuer'in hatasını acımasızca değerlendirdi. Kısa süre sonra Aleksandar Pavlovic skoru eşitledi, ancak yarım saat dolmadan Güler yine Madrid ekibini muhteşem bir serbest vuruş golüyle yeniden öne geçirdi. Harry Kane 38. dakikada skoru 2-2'ye getirdi, dört dakika sonra ise Mbappe ilk yarıyı bu skorla kapattı.
Maçın uzatmalara gideceği belli olurken (Bayern, Madrid'deki ilk maçı 2-1 kazanmıştı), FCB çalkantılı bir son dakikada normal süre bitmeden turu geçmeyi başardı. Real, Eduardo Camavinga'ya gösterilen ve şiddetli protestolara neden olan tartışmalı sarı-kırmızı kartın ardından 86. dakikadan itibaren eksik oynamak zorunda kaldı. Sadece yaklaşık üç dakika sonra Bayern, Luis Diaz'ın golüyle sayısal üstünlüğünü 3-3'lük eşitliğe çevirdi ve son dakikada Michael Olise nihayet 4-3'lük skoru belirledi.
Bayern, yarı finalde de ilk olarak deplasmanda oynayacak ve Nisan sonunda Paris'te Kompany'nin kenarda olmayacağı ilk maça çıkacak. 6 Mayıs'ta PSG, rövanş maçı için Münih'e gelecek; olası bir finalde FCB'yi ya Arsenal ya da Atletico Madrid bekliyor olacak.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi yarı finallerine genel bakış
Tarih
Maç
28 Nisan Salı
Paris Saint-Germain - FC Bayern Münih
29 Nisan Çarşamba
Atletico Madrid - FC Arsenal
5 Mayıs Salı
FC Arsenal - Atletico Madrid
6 Mayıs Çarşamba
FC Bayern Münih - Paris Saint-Germain