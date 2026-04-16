"Oyuncumuz yerde yatıyor ve neredeyse bir high five yapacak gibi!" Bayern teknik direktörü Vincent Kompany, kendisine gösterilen sarı kart yüzünden öfkeleniyor

Kompany, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce Kylian Mbappé'nin Real Madrid'i 3-2 öne geçiren golünün hemen ardından yaptığı itirazlar nedeniyle hakem Slavko Vincic tarafından sarı kartla uyarıldı. Bayern teknik direktörü, golün oluşum aşamasında Real Madrid yarı sahasında Antonio Rüdiger'in sert müdahalesi sonucu savunma oyuncusu Josip Stanisic'in yerde kalması nedeniyle öfkelenmişti. Golün ardından da Stanisic bir süre daha çimlerde kıvranmaya devam etti.

"Her zaman saygılı olmaya çalışırım ve burada da öyle davrandım. Orada bir şey söylemem normal. Oyuncumuz yerde yatıyor ve o neredeyse high five yapıyor!" diyen Kompany, bu sahnedeki Rüdiger'in davranışını eleştirdi. "Onu bir defans oyuncusu olarak seviyorum, ben de tam olarak aynısını yapardım. Birbirimizi anlıyoruz, ama orada bir şey söylemem tamamen normal. Ve sarı kart bana göre çok çabuk çıktı!"

Stanisic ise maçtan sonra Rüdiger'in müdahalesinin faul olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve Real'in üçüncü golünün hiç atılmayacağını söyledi. "Benim geldiğimi görüyor ve sadece bana çarpıyor. Eskiden bu durumda oyun devam ederdi ve top kaybedilirse serbest vuruş verilirdi. Belki hakem bu kuralı unutmuştur, bilmiyorum," dedi Hırvat milli oyuncu.

O acı içinde yerde yatarken, Rüdiger ayrıca ona doğru eğilmiş ve görünüşe göre hoş olmayan birkaç söz söylemişti. "Yerde yatarken olanlar hakkında şu anda konuşmam gerekmiyor. Bunu Toni'ye sorabilirsiniz. Ama benim görüşüme göre böyle bir şey hiç olmaz," dedi Stanisic anlamlı bir şekilde. Ardından şöyle devam etti: "Sadece tek bir kelime söylendi - hem de iki kez. Ama ne dediğini ona kendiniz sorabilirsiniz. Belki de bunu itiraf edecek kadar erkeklikte vardır!"



