Germany Training Session And Press Conference

"Oyuncuların yüzde 99'u oradan gol atamıyor": Nils Petersen, Julian Nagelsmann'ı eleştiriyor ve Deniz Undav'ı övüyor

Undav olayı ortalığı karıştırıyor ve gündemden düşmüyor. VfB'nin yıldız oyuncusu, eski bir forvetten destek görüyor.

Deniz Undav ve bitmek bilmeyen tartışmalar. Şu anda Alman milli takımı ve yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası için olası ilk 11 kadrosu konusunda en çok konuşulan konu, Cumartesi günkü Bundesliga maçları öncesinde de gündemdeydi. Eski golcü Nils Petersen, VfB Stuttgart’ın forvetinin açıkça yanında yer alıyor.

  • Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, "şu anda maçı izlerken muhtemelen mide ülseri geçiriyordur" dedi Petersen, DAZN yayın platformunda Bundesliga yorumcusu olarak. Nagelsmann'ın "Deniz Undav'ın en büyük hayranı" olduğunu sanmıyorum.

    Petersen için Undav, santrfor pozisyonunda ilk tercih. "Ben 9 numaranın hayranıyım, birinin ceza sahasını domine etmesini seviyorum," dedi 37 yaşındaki Petersen, ki kendisi Bundesliga'da Energie Cottbus, Bayern Münih, Werder Bremen ve SC Freiburg formalarını giymişti.

    Petersen: Gana kalesi, Undav'ın zekasının bir örneği

    Petersen'e göre, Undav'ı en çok öne çıkaran özelliği ceza sahası içindeki oyunculuğudur. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncu, "Wirtz, Musiala ve buna ihtiyaç duyan oyuncular için harika bir pasör"dür.

    Undav, hafta içi Stuttgart'ta oynanan hazırlık maçında 2-1'lik galibiyet golünü atarak bunun canlı bir örneğini sergiledi.

    "O çok zeki," diye hayranlıkla konuştu Petersen. "Gana'ya attığı golü düşünün: Oyuncuların yüzde 99'u ofsayt pozisyonundaydı, o değildi. Yüzde 99'u golü kaçırırdı, o ise attı."

    Almanya'nın galibiyetini getiren golüne rağmen, Undav maçtan sonra Nagelsmann'dan eleştiri aldı ve Dünya Kupası'nda joker rolünün pek değişmeyeceği yönünde bir değerlendirme duydu.

    Deniz Undav'dan daha verimli olan tek isim Harry Kane

    Undav, 23 Bundesliga maçında attığı 18 gol ve yaptığı 5 asistle açık ara en tehlikeli Alman forvet konumunda ve sadece Bayern Münih'ten Harry Kane'in gerisinde kalıyor. Tüm turnuvalarda Undav, VfB formasıyla oynadığı 38 resmi maçta 36 gol katkısı (23 gol, 13 asist) kaydetti.

    DFB milli takımında ise 7 maçta ortalama 40 dakika süre alarak 4 gol attı.

    Tüm eleştirilere rağmen Petersen, milli takım teknik direktörüne anlayış gösterdi. "Herkesin sevdiği ve sevmediği oyuncu tipleri vardır. Nagelsmann belki de Havertz veya Woltemade gibi farklı oyuncu tiplerini tercih ediyor. Ancak Undav gol attığı için onu göz ardı edemez."

  • DFB Takımı: Alman hücum oyuncularının performans verileri


    Ad

    Maçlar

    Goller

    Asistler

    Oynama Süresi

    Deniz Undav

    38

    23

    13

    2921

    Kai Havertz

    14

    3

    2

    524

    Serge Gnabry

    34

    10

    10

    1846

    Nick Woltemade

    48

    11

    5

    3017

    Leroy Sane

    35

    6

    8

    2746

    Florian Wirtz

    41

    6

    9

    2963

    Kevin Schade

    32

    7

    3

    2500


