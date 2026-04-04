"Oyuncuların yüzde 99'u oradan gol atamıyor": Nils Petersen, Julian Nagelsmann'ı eleştiriyor ve Deniz Undav'ı övüyor

Petersen'e göre, Undav'ı en çok öne çıkaran özelliği ceza sahası içindeki oyunculuğudur. Ayrıca 29 yaşındaki oyuncu, "Wirtz, Musiala ve buna ihtiyaç duyan oyuncular için harika bir pasör"dür.

Undav, hafta içi Stuttgart'ta oynanan hazırlık maçında 2-1'lik galibiyet golünü atarak bunun canlı bir örneğini sergiledi.

"O çok zeki," diye hayranlıkla konuştu Petersen. "Gana'ya attığı golü düşünün: Oyuncuların yüzde 99'u ofsayt pozisyonundaydı, o değildi. Yüzde 99'u golü kaçırırdı, o ise attı."

Almanya'nın galibiyetini getiren golüne rağmen, Undav maçtan sonra Nagelsmann'dan eleştiri aldı ve Dünya Kupası'nda joker rolünün pek değişmeyeceği yönünde bir değerlendirme duydu.