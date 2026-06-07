Oyuncuların ayrılmasıyla devasa transfer geliri mi? Eintracht Frankfurt'a 200 milyon euro'luk bir gelir kapısı açılabilir

Tüm yeteneklerine rağmen Frankfurt'ta talihsiz bir sezon geçiren Theate'nin, AFC Bournemouth ve Nottingham Forest'ın ilgisini çektiği ve kendisinin de ayrılık ihtimalini ima ettiği söyleniyor. 15 ila 20 milyon avroluk bir teklif gelmesi halinde Eintracht'ın görüşmeye kesinlikle açık olduğu belirtiliyor.

Bild'e göre, SGE yöneticileri Larsson için daha yüksek bir meblağ umuyor. İsveçli oyuncunun satışı, kulübün kasasına 35 ila 40 milyon euro getirecek. Sorun şu ki: Larsson da güçlü bir önceki sezonun ardından performansında bir düşüş yaşadı ve bu durum sonunda ona Dünya Kupası biletini bile mal oldu. Graham Potter, onu ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallere kadroya almadı.

"Kadroda olmadığına dair bir telefon aldı ve Hugo tamamen yıkıldı. Tüm bu süre boyunca kadroda yer alıyordu, ancak şimdi kadroda olmayacak," diye İsveçli portal Fotbollskanalen bir içerdekinden alıntı yaptı. Dolayısıyla Larsson'a, büyük Dünya Kupası sahnesinde kendini tanıtma şansı sunulmuyor. Geçmişte adı İngiltere kulüpleriyle ve Atletico Madrid ile anılmıştı.