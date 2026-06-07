Bild gazetesininhaberine göre, Arthur Theate, Hugo Larsson ve Jean-Matteo Bahoya Premier Lig'e transfer olmak üzere ve bu transferler SGE'ye 100 milyon avroya kadar gelir getirebilir. Bu gelirlerin, yeni teknik direktör Adi Hütter yönetiminde planlanan kadro yenileme çalışmalarına yatırılması öngörülüyor. Yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann, "Kadroda değişiklikler olacak" demişti.
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Oyuncuların ayrılmasıyla devasa transfer geliri mi? Eintracht Frankfurt'a 200 milyon euro'luk bir gelir kapısı açılabilir
Tüm yeteneklerine rağmen Frankfurt'ta talihsiz bir sezon geçiren Theate'nin, AFC Bournemouth ve Nottingham Forest'ın ilgisini çektiği ve kendisinin de ayrılık ihtimalini ima ettiği söyleniyor. 15 ila 20 milyon avroluk bir teklif gelmesi halinde Eintracht'ın görüşmeye kesinlikle açık olduğu belirtiliyor.
Bild'e göre, SGE yöneticileri Larsson için daha yüksek bir meblağ umuyor. İsveçli oyuncunun satışı, kulübün kasasına 35 ila 40 milyon euro getirecek. Sorun şu ki: Larsson da güçlü bir önceki sezonun ardından performansında bir düşüş yaşadı ve bu durum sonunda ona Dünya Kupası biletini bile mal oldu. Graham Potter, onu ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallere kadroya almadı.
"Kadroda olmadığına dair bir telefon aldı ve Hugo tamamen yıkıldı. Tüm bu süre boyunca kadroda yer alıyordu, ancak şimdi kadroda olmayacak," diye İsveçli portal Fotbollskanalen bir içerdekinden alıntı yaptı. Dolayısıyla Larsson'a, büyük Dünya Kupası sahnesinde kendini tanıtma şansı sunulmuyor. Geçmişte adı İngiltere kulüpleriyle ve Atletico Madrid ile anılmıştı.
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FC Bayern, Eintracht'ın yıldız adayı Nathaniel Brown'ı kadrosuna katmak istiyor
Bu arada, Tottenham Hotspur'un büyük ilgi gösterdiği Bahoya konusunda daha sıcak gelişmeler yaşanıyor. Duyumlara göre, 21 yaşındaki genç hücum oyuncusu, Spurs'un Fransız oyuncu için ciddi adımlar atması halinde 40 milyon avroya transfer edilebilir. Bahoya sezona güçlü bir başlangıç yaptı, ancak tüm takım gibi performansında giderek düşüş yaşadı. Şubat ve Mart aylarında kısa bir yükseliş yaşadıktan sonra (bir gol, üç asist), Nisan ayı boyunca forma giyemedi.
Bahsedilen üç satış adayı dışında, Nathaniel Brown'ın da ayrılığı gündemde. Alman milli oyuncunun FC Bayern ile transfer konusunda anlaştığı ve kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Eintracht 60 milyon euro talep ederken, rekortmen şampiyon ise 50 milyon euroyu temel transfer ücreti olarak öngörüyor. Sky'a göre SGE, Brown'ın transferine büyük bir engel çıkarmak istemiyor.
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Eintracht Frankfurt: Can Uzun da ayrılmak üzere mi?
Can Uzun da büyük kulüplerin ilgisini üzerine çekmiş durumda ve sadece iki yıl geçirdikten ve geçtiğimiz sezon 10 gol ve 6 asistle takımın nadir umut ışıklarından biri olarak güçlü bir performans sergilediği halde, önümüzdeki yaz Eintracht'tan ayrılabilir. 20 yaşındaki oyuncunun hem İngiltere'de hem de İtalya'da talipleri olduğu söyleniyor. AC Milan ve SSC Napoli'nin en çok ilgi gösteren kulüpler arasında olduğu belirtiliyor.
Ancak ilk teklifin yakında Türkiye'den gelmesi bekleniyor. Türk gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray 40 milyon euroluk bir teklifle Frankfurt'a başvuracak. Ancak bu, spor direktörü Markus Krösche'den sadece yorgun bir gülümseme koparabilir. Sky'ın haberine göre, Eintracht, Uzun'un 2029'a kadar süren sözleşmesini de göz önünde bulundurarak en az 60 milyon euro talep ediyor.
Özellikle de teknik becerisi yüksek olan bu ofansif orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nda bir kez daha kendini gösterecek. 20 yaşındaki oyuncu, Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı ve Kuzey Makedonya'ya karşı 4-0 kazanılan hazırlık maçında bir gol ve bir asistle dikkatleri üzerine çekti.