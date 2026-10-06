AFP
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"Oyuncularımla gurur duyuyorum!" - Mark van Bommel, Fransa'nın Belçika'yı ezip geçmesinin ardından olumlu kalmayı sürdürüyor
Belçika için ağır yenilgi
Belçika, pazartesi günü Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 4-1 mağlup oldu ve son milli maçını hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla tamamladı. Van Bommel'in ekibi, etkisiz bırakmayan Fransa performansı karşısında sonunda teslim oldu ancak teknik direktör, sonucun hemen ardından pozitif kalmaya devam etti.
Fransa karşısında dört gol yemesine rağmen Hollandalı teknik adam, takımının genel performansına dair dikkat çekici derecede iyimser bir değerlendirme yaptı. Savunmadaki çöküşe takılıp kalmak yerine yeni göreve getirilen teknik direktör, ekibinin ortaya koyduğu cesaret verici taktik işaretlere odaklanmayı tercih etti.
- Getty
Van Bommel pozitif kalmayı sürdürüyor
Van Bommel, takımının karşılaşmanın uzun bölümlerinde güçlü rakibiyle ne kadar iyi mücadele ettiğini vurgulamakta gecikmedi. Oyuncularının taktik talimatlarını etkili şekilde uyguladığını ve maç kontrolden çıkmadan önce Fransa'ya ciddi sorunlar çıkardığını düşündü.
"Uzun süre boyunca son Dünya Kupası'nın bir yarı finalistiyle başa baş oynadık" diyen Hollandalı, MaxiFoot'ta yer alan açıklamalarında, "İlk 10 dakika zordu ama sonrasında daha iyiye gitti. Topa sahip olduk, iyi organize olmuştuk. Güzel şeyler gösterdik ve muhteşem bir gol attık" ifadelerini kullandı.
Fransa'nın oyuna sonradan giren oyuncuları belirleyici oldu
Maç, son bölümde Belçika için çözüldü; Fransa'nın daha geniş kadro derinliği ve fiziksel üstünlüğü başa çıkılması güç bir seviyedeydi. Van Bommel, rakibin olağanüstü hızını ve teknik kalitesini açıkça kabul ederken, oyunun gidişatını değiştirenin onların oyuna giren isimleri olduğunu belirtti.
Yenilginin ardından, "Çok büyük bir kaliteye sahipler ve oyuna giren oyuncular belirleyici oldu" itirafında bulundu. "Çok hızlı hareket ediyorlar. Sahada gösterdiklerimizden memnunum ve oyuncularımla gurur duyuyorum. Buraya geleli sadece iki hafta oldu. Elbette son 15 dakika üzücüydü. Belçika ile çıktığım ilk dört maça dönüp baktığımda, olumsuzlardan çok olumlu şey görüyorum."
- AFP
Olumlu yönlere odaklanmak
Belçika, bu milli ara sırasında Fransa karşısında iki yenilgi almasına rağmen yeni yönetimi altında somut ilerleme işaretleri gösterdi. Van Bommel, milli takımın başına geçtiğinden bu yana şimdiye kadar dört maça çıktı ve İtalya ile Türkiye karşısında sırasıyla 2-0 ve 3-0'lık net galibiyetler almayı başardı.
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