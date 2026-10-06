Belçika, pazartesi günü Uluslar Ligi'nde Fransa'ya 4-1 mağlup oldu ve son milli maçını hayal kırıklığı yaratan bir sonuçla tamamladı. Van Bommel'in ekibi, etkisiz bırakmayan Fransa performansı karşısında sonunda teslim oldu ancak teknik direktör, sonucun hemen ardından pozitif kalmaya devam etti.

Fransa karşısında dört gol yemesine rağmen Hollandalı teknik adam, takımının genel performansına dair dikkat çekici derecede iyimser bir değerlendirme yaptı. Savunmadaki çöküşe takılıp kalmak yerine yeni göreve getirilen teknik direktör, ekibinin ortaya koyduğu cesaret verici taktik işaretlere odaklanmayı tercih etti.