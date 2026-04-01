AFP
Çeviri:
"Oyuncularımızı mahvediyor" - İtalya'nın Dünya Kupası'nda bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasının ardından Napoli başkanı, Serie A'da köklü bir reform çağrısında bulundu
Kurtarma için radikal bir plan
İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamamasının ardından De Laurentiis, İtalya birinci liginde köklü bir reform yapılması çağrısında bulundu. Napoli başkanı, yoğun maç programının üst düzey oyuncuları yorduğunu ve milli takımın hayati önem taşıyan hazırlık süresinden mahrum bıraktığını savunuyor.
Azzurri'nin Bosna-Hersek'e karşı dramatik bir şekilde kaybettiği play-off finalinin ardından Radio CRC'ye konuşan De Laurentiis, uzun süredir hissettiği hayal kırıklığını dile getirdi. "On yıldır düşüncelerim net. Bu durum beni sadece gülümsetiyor," dedi. "Her zaman çok fazla maç oynandığını ve bunun oyuncularımızı yıprattığını söyledik."
Suudi Arabistan'da daha az takım ve Süper Kupa yok
Partenopei başkanı, ligin büyüklüğünü azaltmanın futbolu modernize etmenin tek yolu olduğuna inanıyor. Mevcut 20 takımlı formatın, özellikle de kârlı ancak yorucu olan sezon ortası yurt dışı seyahatleriyle birleştiğinde sürdürülemez olduğunu vurguluyor. De Laurentiis, "Bugün hala [Serie A'da] 20 takım olmasını istiyoruz, ancak 16 takıma dönersek ve Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'yı kaldırırsak, parasını ödediğimiz mirasımız olan oyuncularımızı dinlendirebilir ve milli takımın antrenman yapması için zaman kazanabiliriz" diye açıkladı. "Şu soruyu düşünmeye başlamalıyız: İtalyan futbolunun gurur duyduğu taktiksel yaklaşım, diğer ülkelere karşı başarıya ulaşmak için gerçekten elverişli mi? 16 takım, daha az maç, milli takımı çalıştırmak için daha fazla zaman."
Kulüpler tazminat ve koruma talep ediyor
Lig yapısının ötesinde, Napoli'nin sahibi uluslararası maç aralarının yönetilme biçiminde de bir değişiklik yapılması için baskı yapıyor. Oyuncu maaşlarının mali yükünü üstlenen kulüplerin, yıldız oyuncularını İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) görevleri için serbest bıraktıklarında daha iyi korunmaları gerektiğini savunuyor. "Milli takıma çağrılan oyuncular için kulüplere tazminat ödenmesi ve sakatlık durumunda tam sigorta kapsamı sağlanması – bana göre ihtiyacımız olan yeniden başlangıç budur," diye ekledi.
Malago yönetiminde yeni bir döneme destek
FIGC Başkanı Gabriele Gravina istifa çağrılarına direndiği halde, De Laurentiis liderlikte bir değişikliğe hazır görünüyor. Federasyonu mevcut krizden çıkaracak kişi olarak İtalyan Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) eski başkanı Giovanni Malago’ya güçlü desteğini verdi.
Napoli patronu, "Malago gibi, harika bir profesyonel olduğu için her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya alışkın ve bunu her zaman göstermiş biri, almaktan ziyade katkıda bulunabilecek biridir ve aynı zamanda belli bir insanlığı da vardır" diyerek sözlerini tamamladı. "Yarın sabah onunla yeniden başlasaydık, birkaç yıl içinde tekrar güçlü olacağımıza inanıyorum."