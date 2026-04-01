"Oyuncularımızı mahvediyor" - İtalya'nın Dünya Kupası'nda bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasının ardından Napoli başkanı, Serie A'da köklü bir reform çağrısında bulundu

Partenopei başkanı, ligin büyüklüğünü azaltmanın futbolu modernize etmenin tek yolu olduğuna inanıyor. Mevcut 20 takımlı formatın, özellikle de kârlı ancak yorucu olan sezon ortası yurt dışı seyahatleriyle birleştiğinde sürdürülemez olduğunu vurguluyor. De Laurentiis, "Bugün hala [Serie A'da] 20 takım olmasını istiyoruz, ancak 16 takıma dönersek ve Suudi Arabistan'da oynanan Süper Kupa'yı kaldırırsak, parasını ödediğimiz mirasımız olan oyuncularımızı dinlendirebilir ve milli takımın antrenman yapması için zaman kazanabiliriz" diye açıkladı. "Şu soruyu düşünmeye başlamalıyız: İtalyan futbolunun gurur duyduğu taktiksel yaklaşım, diğer ülkelere karşı başarıya ulaşmak için gerçekten elverişli mi? 16 takım, daha az maç, milli takımı çalıştırmak için daha fazla zaman."