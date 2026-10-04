Son düdüğün ardından konuşan De la Fuente, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin İspanya'nın hücum ritmini bozduğunu ve bunun Çekya'nın gol bulmasına izin verdiğini kabul etti. Ancak, oyuncuları yorgunluk ve sakatlıktan korumanın hâlâ büyük önem taşıdığında ısrar etti.

Teknik direktör, bu maç döneminde hiçbir oyuncudan toplam 270 dakika oynamasının istenmediğini açıkladı.

"İlk yarıda üstündük, pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda tavrımızın değiştiğini düşünmüyorum ama değişiklikler yaptık ve tempo değişti" diyen De la Fuente, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz keskinliğimizi kaybettik ama futbolcularımızı nasıl iyi durumda tutacağımızı çok düşünüyoruz. Oyuncularımdan hiçbiri bu milli maç döneminde üç maçı da tam oynamadı."