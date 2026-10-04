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imago-sport-1084096285.jpgZUMA Press Wire
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Oyuncularımdan hiçbiri üç tam maç oynamadı!' - Luis de la Fuente, Çekya galibiyetinin ardından kondisyon stratejisini açıkladı

L. de la Fuente
İspanya
İspanya - Çek Cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A

İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, İspanya'nın Çekya'yı 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 41 maça çıkarmasının ardından kadroda yaptığı kapsamlı rotasyonu savundu. Teknik adam, yoğun milli takım takvimlerinde oyuncu sağlığının en önemli önceliklerden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.

  • De la Fuente, üst üste yenilmezlik serisini 41 maça çıkardı

    İspanya Teknik Direktörü Luis de la Fuente, takımının tüm kulvarlardaki olağanüstü yenilmezlik serisini 41 maça çıkarmasının ardından gurur duyduğunu söyledi. İspanya, Estadio Carlos Tartiere'de Çekya karşısında UEFA Uluslar Ligi 3. Grup'ta 3-1'lik galibiyet aldı.

    Lamine Yamal, Rodri ve Mikel Merino'nun golleri, İspanya'yı dokuz puanla 3. Grup'ta zirvede tuttu.

    De la Fuente, milli ara boyunca kadroda geniş çaplı rotasyona gitti.

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    Teknik direktör, yoğun maç takvimi karşısında oyuncuların refahına öncelik veriyor

    Son düdüğün ardından konuşan De la Fuente, ikinci yarıdaki oyuncu değişikliklerinin İspanya'nın hücum ritmini bozduğunu ve bunun Çekya'nın gol bulmasına izin verdiğini kabul etti. Ancak, oyuncuları yorgunluk ve sakatlıktan korumanın hâlâ büyük önem taşıdığında ısrar etti.

    Teknik direktör, bu maç döneminde hiçbir oyuncudan toplam 270 dakika oynamasının istenmediğini açıkladı.

    "İlk yarıda üstündük, pozisyonlar ürettik. İkinci yarıda tavrımızın değiştiğini düşünmüyorum ama değişiklikler yaptık ve tempo değişti" diyen De la Fuente, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz keskinliğimizi kaybettik ama futbolcularımızı nasıl iyi durumda tutacağımızı çok düşünüyoruz. Oyuncularımdan hiçbiri bu milli maç döneminde üç maçı da tam oynamadı."

  • Başantrenör, galibiyette acı çekmeye değer veriyor

    De la Fuente, maçlarda zor dönemlerden geçmenin büyük turnuvalardaki eleme turu karşılaşmaları için değerli bir hazırlık olduğunu belirtti. Çekya baskısı altında sağlam durduğu için takımını övdü.

    İspanya, 3. Grup'ta zirvede yer alan İngiltere'nin üç puan önünde kalmayı sürdürüyor.

    "Her zaman söylerim; herhangi bir tökezleme, dikkat seviyesindeki herhangi bir düşüş size gollere ve maçlara mal olabilir, bu yüzden yenilmezlik serimizi sürdürdüğümüz için ayrıca gurur duyuyorum" diye ekledi De la Fuente. "Bu gece zorlandık ve bunun çok da alışık olduğumuz bir şey olmadığını söyleyebilirim."

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    İspanya, Hırvatistan'daki yaklaşan deplasman sınavına hazırlanıyor

    De la Fuente ve ekibi, şimdi 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanında oynanacak bir sonraki Uluslar Ligi sınavı için hazırlıklarını tamamlıyor. Teknik direktör, kadronun tazeliği ile galibiyet sonuçları arasında denge kurmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

    Çekya, 3. Grup'ta puansız şekilde son sırada kalıyor.

    İspanya, eleme turlarına yükselme hedefi doğrultusunda üç puan daha almayı hedefliyor.

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