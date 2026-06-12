Oyuncuları korumak mı, yoksa reklam arası mı?.. "Soğuma molası", Dünya Kupası'nın ilk gününün ardından öfkeye neden oldu

2026 Dünya Kupası'nın başlamasından sadece bir gün geçmişti ki, yeni "serinleme molaları" turnuvanın en tartışmalı konularından biri haline geldi. Futbolseverler ve takipçiler, bu molaların asıl amacının sadece oyuncuları yüksek sıcaklıklardan korumakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yayıncı kanallara reklam yayınlamak için ek zaman kazandırmak olduğunu düşünüyorlar.

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçında, yeni sistemle ilgili ilk tartışmalar ortaya çıktı. Oyuncular oyuna devam etmeye hazırlanırken reklam yayınlarının devam etmesi nedeniyle, bu molalardan biri izleyicilerin maçın bir bölümünü izlemesini engelledi.

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