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Oyuncuları korumak mı, yoksa reklam arası mı?.. "Soğuma molası", Dünya Kupası'nın ilk gününün ardından öfkeye neden oldu

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Meksika - Güney Afrika
Meksika
Güney Afrika
Dünya Kupası
Meksika
Güney Afrika

Açılış törenindeki kriz soru işaretleri yaratıyor... Dünya Kupası, Amerikan sporlarının modeline mi dönüşüyor?

2026 Dünya Kupası'nın başlamasından sadece bir gün geçmişti ki, yeni "serinleme molaları" turnuvanın en tartışmalı konularından biri haline geldi. Futbolseverler ve takipçiler, bu molaların asıl amacının sadece oyuncuları yüksek sıcaklıklardan korumakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yayıncı kanallara reklam yayınlamak için ek zaman kazandırmak olduğunu düşünüyorlar.

Meksika ile Güney Afrika arasında oynanan açılış maçında, yeni sistemle ilgili ilk tartışmalar ortaya çıktı. Oyuncular oyuna devam etmeye hazırlanırken reklam yayınlarının devam etmesi nedeniyle, bu molalardan biri izleyicilerin maçın bir bölümünü izlemesini engelledi.

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  • Reklamlar nedeniyle oyunun yeniden başlaması gecikti

    Açılış maçının ikinci devre arası, pek çok eleştiriye yol açan bir duruma sahne oldu; zira her iki takımın oyuncuları da maça devam etmeye hazırdı, özellikle de Meksikalı forvet Raúl Jiménez’in attığı ikinci golün ardından skoru eşitlemeye çalışan Güney Afrika milli takımı.

    Fransız RMC kanalının aktardığına göre, Brezilyalı hakem Wilton Sampaio, saha kenarındaki yetkililerden biriyle görüştükten sonra, maçın yeniden başlaması için oyunculardan yaklaşık 40 saniye daha beklemelerini istedi. Bu adım, televizyon yayıncısına reklam arasını tamamlaması için daha fazla zaman tanımayı amaçlıyordu.

    Maçın daha sonra devam etmesine izin verilmesine rağmen, reklam yayınının devam etmesi nedeniyle bazı izleyiciler oyuncuların sahaya dönmesinden sonraki ilk anları izleyemedi ve bu durum sosyal medyada bir eleştiri dalgasına yol açtı.

    • Reklam

  • Oyuncuların korunması mı, yoksa ticari çıkarlar mı?

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), turnuva sırasında serinleme molalarının uygulanmasını, ABD, Kanada ve Meksika'da yaz aylarında yaşanan sıcak hava koşullarının oyuncular üzerindeki etkilerinden korunma gerekliliği ile gerekçelendirmişti.

    Ayrıca FIFA, yayıncı kanallara bu aralarda reklam yayınlamasına izin verdi, ancak maçın canlı yayınına oyun yeniden başlamadan 30 saniye önce dönülmesi şartını koydu.

    Ancak açılış maçında yaşananlar, özellikle ticari kaygıların sportif kaygıların önüne geçtiğine dair işaretlerin ortaya çıkmasının ardından, yayıncıların bu kurallara ne kadar uydukları konusunda yeniden soru işaretleri doğurdu.

  • Uzmanlar: Futbol, Amerikan modeline doğru ilerliyor

    Spor ekonomisi ve medya uzmanları, bu adımın Amerikan spor modelinin Dünya Kupası üzerindeki etkisini yansıttığını düşünüyor.

    Spor Hukuku ve Ekonomisi Merkezi Direktörü Christophe Lubetti, turnuvanın büyük bir kısmının ABD'de düzenleneceği göz önüne alındığında bunun sürpriz olmadığını belirterek, Amerikan sporlarının tarihsel olarak çok sayıda reklamın yayınlanmasına olanak tanıyan tekrarlanan ara dönemlere dayandığını açıkladı.

    Ayrıca, NBA ve NFL gibi liglerin, turnuvaların ekonomik modelinin bir parçası olan uzun ve sık molalara dayandığını da ekledi.

    Bir medya danışmanlık şirketinin başkanı olan Philippe Baye ise, maç sırasında gösterilen reklamların en değerli ve etkili reklam alanları olduğunu vurguladı. Bunun nedeni, izleyicinin dikkatinin en yüksek seviyede olmasıdır. Buna karşılık, 15 dakika süren devre arası sırasında birçok izleyici ekran başından uzaklaşır.

  • Reklamlar için rekor fiyatlar

    Bu reklam aralıkları için belirlenen fiyatlar, bunların ticari önemini yansıtıyor; bazı yayıncı kanalların pazarlama tekliflerine göre, Fransa milli takımı finale kalırsa, şampiyonluk finalinde sadece 20 saniyelik bir reklamın maliyeti 425 bin avroya ulaşabilir.

    Bu fiyatları aşan tek reklamlar, uzatmalar veya penaltı atışları sırasında yayınlanacak reklamlar olup, bunların değeri sırasıyla 450 bin ve 500 bin avroya ulaşmaktadır.

    Bazı kanallar ayrıca her devre arası molasında reklamlara tam bir dakika ayırmayı planlıyor ve kalan dakikaları analiz ve önemli anların tekrar gösterimi için kullanmayı planlıyor.

  • Deschamps: Kesintiler maçın gidişatını değiştiriyor

    Teknik açıdan bakıldığında ise, bir dizi teknik direktör daha önce bu molaların maçların gidişatına doğrudan etki edeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

    Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps, futbolun tarihsel olarak alışılageldiği gibi iki devre yerine "dört devre" oynanmasına daha yakın hale geldiğini söyledi.

    Bu kesintilerin maçın gidişatını tamamen değiştirebileceğini belirten Deschamps, bunun sahada zorlanan takıma fayda sağlayabileceğini, ancak en iyi dönemini yaşayan ve gol atmaya veya rakibine üstünlük kurmaya yaklaşan takıma zarar verebileceğini belirtti.

    Ayrıca, 3 dakikalık oyun durdurmanın maçın ritmini bozabileceğini ve dinamiklerini açıkça değiştirebileceğini de sözlerine ekledi.

  • "FIFA" kararına ilişkin sorular

    Gözlemciler, soğuma molalarının sadece oyuncuları ve antrenörleri etkilemediğini, etkilerinin tribünlerdeki taraftarlar ve ekran başındaki izleyicilere de uzandığını düşünüyor. Bu durum, FIFA’nın turnuvanın tarihindeki en büyük edisyonunda bu kararı uygulamaya koymadan önce tüm sonuçlarını ne kadar iyi değerlendirdiği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

    Dünya Kupası daha yeni başlarken, "soğuma molaları" önümüzdeki haftalarda en çok tartışılan konulardan biri olmaya aday görünüyor, özellikle de reklam araları nedeniyle maçların yeniden başlamasının gecikmesi gibi olaylar tekrarlanırsa veya bu durumun maçların gidişatını doğrudan etkilemesi durumunda.

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