Maresca, kulüp yurt içi ve Avrupa kupalarındaki sıkışık fikstürde yoluna devam ederken en yüksek profilli oyuncularını dinlendirmekten çekinmeyeceğini doğruladı. Premier League sezonuna ilk üç maçın üçünde de galibiyet alarak kusursuz bir başlangıç yapılmasının ardından İtalyan teknik adam, büyük bir uluslararası turnuvadan doğrudan yeni yurt içi sezonun zorlu temposuna geçen yıldızlar üzerindeki fiziksel yük konusunda temkinli davranıyor.

Maresca, Etihad Stadyumu'ndaki beklentilerin hâlâ son derece yüksek olduğunun fazlasıyla farkında, ancak uzun vadeli başarının oyuncuların aldığı süreler konusunda pragmatik bir yaklaşım gerektirdiğine inanıyor. Manchester Evening News'e göre Maresca, "Bu bir maç dinlenmek de olabilir, bir hafta uzak kalmak da olabilir. İçinde bulunduğumuz ana bağlı ama öncelik oyuncuların iyi, mutlu olmasını sağlamak ve onları yorgun gördüğünüz anda sakatlık riski ortaya çıkar; bizim de yüzde 100 hazır oyunculara ihtiyacımız var" dedi.