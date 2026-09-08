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'Oyunculara yüzde 100 ihtiyacımız var' - Enzo Maresca, acımasız fikstür yoğunluğu nedeniyle yorgun Manchester City yıldızlarını dinlendirme planını açıkladı
Maresca, kadro seçiminden çok oyuncuların sağlığını önceliklendiriyor
Maresca, kulüp yurt içi ve Avrupa kupalarındaki sıkışık fikstürde yoluna devam ederken en yüksek profilli oyuncularını dinlendirmekten çekinmeyeceğini doğruladı. Premier League sezonuna ilk üç maçın üçünde de galibiyet alarak kusursuz bir başlangıç yapılmasının ardından İtalyan teknik adam, büyük bir uluslararası turnuvadan doğrudan yeni yurt içi sezonun zorlu temposuna geçen yıldızlar üzerindeki fiziksel yük konusunda temkinli davranıyor.
Maresca, Etihad Stadyumu'ndaki beklentilerin hâlâ son derece yüksek olduğunun fazlasıyla farkında, ancak uzun vadeli başarının oyuncuların aldığı süreler konusunda pragmatik bir yaklaşım gerektirdiğine inanıyor. Manchester Evening News'e göre Maresca, "Bu bir maç dinlenmek de olabilir, bir hafta uzak kalmak da olabilir. İçinde bulunduğumuz ana bağlı ama öncelik oyuncuların iyi, mutlu olmasını sağlamak ve onları yorgun gördüğünüz anda sakatlık riski ortaya çıkar; bizim de yüzde 100 hazır oyunculara ihtiyacımız var" dedi.
- Getty Images Sport
Haaland yorgunluğu, kadroya ilişkin artan endişeleri gözler önüne seriyor
Kulübün en golcü ismi Erling Haaland, elit sporculara tanınan toparlanma süresinin yetersizliği konusunda açık sözlü oldu. Norveçli golcü, kısa süre önce Dünya Kupası döngüsünün ve sonrasındaki milli takım yükümlülüklerinin ardından yeterince dinlenemediğine dair endişelerini dile getirdi. Maresca da bu görüşlere katıldı ve yıldız oyuncusunun yanı sıra kadrodaki diğer kilit isimlerin üzerindeki yükün sürdürülemez hâle geldiğini kabul etti.
Kadrosundaki oyuncuların fiziksel durumuna ilişkin endişelere değinen Maresca, "Bu onlar için kolay değil. Erling için de, kulüp ve milli takım için oynamaya devam eden oyuncuların çoğu için de kolay değil. Bence bu tür oyuncuların yorulmaya başladığını gördüğünüz anda onlara biraz dinlenme vermek doğru olur" dedi.
Morali yükseltmek için yenilikçi antrenman yöntemleri
City Football Academy’de atmosferi hafif ve enerji seviyesini yüksek tutma çabası kapsamında Maresca, günlük rutinde alışılmadık değişiklikler yaptı. Teknik adam, daha önce Leicester City ve Chelsea’deki başarılı dönemlerinde de başvurduğu bir yöntem olarak, antrenman seanslarında hareketli dans müzikleri çalmaya başladı.
Antrenman tesisine müzik eklenmesinin arkasındaki gerekçeyi açıklayan Maresca, psikolojik faydanın da sahada yapılan fiziksel çalışma kadar önemli olduğunu söyledi. Şöyle konuştu: "Bu, Leicester’da ve Chelsea’de de yaptığım bir şeydi, burada da uygulamaya koydum. Bence oyuncular müzikle daha mutlu oluyor ve daha iyi çalışabiliyor. Kararı oyuncular veriyor. Bu sadece onlar için daha iyi bir ortam yaratmak adına."
- Getty Images Sport
Yeni City yönetimini kritik sınavlar bekliyor
Önümüzdeki hafta, Maresca'nın görev süresi açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor; takımın direncini ve teknik direktörün rotasyon stratejisini sınayacak iki deplasman maçı var. Manchester City, salı günü sezonun Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında FC Porto'ya konuk olacak ve ardından beş gün sonra yüksek önem taşıyan Manchester derbisinde United ile karşılaşacak.
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