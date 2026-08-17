Nuno, ileri uçla ilgili endişelerine rağmen, Celtic formasıyla 100 maçta 17 gol ve 22 asist kaydeden Engels'e övgüler yağdırdı: "Çok iyi bir oyuncu. Bence orta sahada bize çok yardımcı olacak, çünkü orada iki genç oyuncumuz var" dedi.

Teknik direktör, kilit isimlerin geri dönmesiyle orta sahanın çok daha sağlam bir görünüme kavuşacağından da emin: "Bir de Tomas [Soucek] var. O döndüğünde, bence daha fazla seçeneğimiz olacak ve orta sahada daha güçlü olacağız."

Son tarih öncesinde kadronun göze çarpan ihtiyaçlarını gidermek için kulüp hiyerarşisinin gece gündüz çalıştığını vurguladı: "Çok fazla hareketlilik var. Kulüp, hedefleri ve takımın ihtiyaçlarını biliyor. Çok sıkı çalışıyoruz ve oyuncuları mümkün olan en kısa sürede kadroya katmaya çalışıyoruz."