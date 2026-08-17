Getty Images Sport
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'Oyunculara ihtiyacımız var' - Nuno Espirito Santo, 22 milyon sterlinlik Arne Engels transferine rağmen hücum takviyeleri talep ediyor
Yaz transfer hamlesi sürüyor
West Ham, Engels için Championship rekoru olan 22 milyon sterlinlik transferi resmen tamamladı ve Celtic'in orta saha oyuncusunu yaz dönemindeki dördüncü takviyesi yaptı. Gelecek vadeden Belçikalı, Joel Veltman, Manor Solomon ve kulübün üst ligden düşmesinin ardından kiralık transferi kalıcı hale gelen Keiber Lamadrid'in ardından takıma katıldı. Ancak Nuno, mevcut kadro dengesinden hâlâ memnun olmadığını kabul etti ve takımının hâlâ acil olarak hücum takviyelerine ihtiyaç duyduğunda ısrar etti.
- Getty Images Sport
Taktiksel sınırlamalar hayal kırıklığı yaratıyor
Nuno, West Ham'ın Championship'teki sezon açılış maçında Burnley deplasmanında iki gollü üstünlüğünü koruyamayıp 2-2 berabere kalmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını gizlemeye çalışmadı: BBC Sport'un aktardığına göre, "Oyuncuya ihtiyacımız var, özellikle de takımın hücum bölgesinde" dedi.
Portekizli teknik adam, hücumdaki derinlik eksikliğinin kendisini maç boyunca zorlu taktik çözümler üretmeye zorladığını kabul etti: "Genç oyuncularımız var, son maçta ve bu maçta yaptığımız gibi iki bekli seçeneklerimiz var ama takımın hücum bölgesinde daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var."
Orta sahadaki dinamikler umut vadediyor
Nuno, ileri uçla ilgili endişelerine rağmen, Celtic formasıyla 100 maçta 17 gol ve 22 asist kaydeden Engels'e övgüler yağdırdı: "Çok iyi bir oyuncu. Bence orta sahada bize çok yardımcı olacak, çünkü orada iki genç oyuncumuz var" dedi.
Teknik direktör, kilit isimlerin geri dönmesiyle orta sahanın çok daha sağlam bir görünüme kavuşacağından da emin: "Bir de Tomas [Soucek] var. O döndüğünde, bence daha fazla seçeneğimiz olacak ve orta sahada daha güçlü olacağız."
Son tarih öncesinde kadronun göze çarpan ihtiyaçlarını gidermek için kulüp hiyerarşisinin gece gündüz çalıştığını vurguladı: "Çok fazla hareketlilik var. Kulüp, hedefleri ve takımın ihtiyaçlarını biliyor. Çok sıkı çalışıyoruz ve oyuncuları mümkün olan en kısa sürede kadroya katmaya çalışıyoruz."
- Getty Images Sport
Yükselme hedefleri istikrar gerektiriyor
Turf Moor'da iki puan bırakmak, West Ham'a Championship'te hayatın ne kadar acımasız olduğunu anında hatırlattı. Nuno'nun ekibinin, ciddi bir yükselme mücadelesi verebilmesi için hücumdaki keskinliğini hızla bulması ve savunmada daha sağlam olması gerekiyor. West Ham, gelecek cumartesi London Stadium'da Charlton'ı ağırladığında yeniden sahaya çıkacak.
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