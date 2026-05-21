Oyuncular kulübü dava etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor, Tonda Eckert'e yeni bir fırsat kapısı açılıyor! FC Southampton'ı saran casusluk skandalı giderek çığırından çıkıyor

Eckert, bu kuralı bilmediğini iddia etti. Buna rağmen, şimdi kişisel sonuçlarla da karşı karşıya kalabilir: İngiliz basını, 6 ila 18 ay arasında bir men cezası ve bununla birlikte kaçınılmaz bir işten çıkarılma ihtimalinden söz ediyor. 33 yaşındaki teknik adam, Kasım ayında 21. sırada bulunan Southampton'ın başına geçmiş ve ilkbaharda sergilediği etkileyici galibiyet serisiyle takımı 4. sıraya, dolayısıyla play-off'lara taşımıştı.

Ancak Eckert için hemen yeni bir başlangıç şansı doğabilir: Kicker'e göre, VfL Wolfsburg'da Dieter Hecking'in halefi olarak adı geçiyor. Ancak kararın, SC Paderborn ile oynanacak play-off maçlarından sonra verilmesi bekleniyor.

Southampton'ın genel müdürü Phil Parsons Çarşamba günü, "kulüpten daha iyisini hak eden" "diğer ilgili kulüplerden ve özellikle de Southampton taraftarlarından" özür diledi. Bir zamanlar Almanya'da 1. FC Heidenheim'da da forma giyen orta saha oyuncusu Leo Scienza, Instagram'da "hayal kırıklığı, öfke ve üzüntü"den bahsetti.