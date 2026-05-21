İngiliz Futbol Ligi (EFL), Çarşamba akşamı Saints tarafından kısa süre önce sunulan itirazı derhal reddetti. Böylece casusluk skandalının ardından verilen sert karar geçerliliğini koruyor: Southampton, Wembley Stadyumu'ndaki final maçına çıkmaktan men edildi.
Oyuncular kulübü dava etmeye hazırlanıyor gibi görünüyor, Tonda Eckert'e yeni bir fırsat kapısı açılıyor! FC Southampton'ı saran casusluk skandalı giderek çığırından çıkıyor
Bunun yerine, Middlesbrough FC Cumartesi günü saat 16.30'da Hull City ile Premier Lig'e yükselme maçı oynama şansı yakaladı. Southampton, play-off'tan men edilmesinin yanı sıra, bir sonraki İkinci Lig sezonuna dört puanlık bir ceza ile başlamak zorunda kalacak.
Skandalın tetikleyicisi, yarı final rakibi Middlesbrough'un antrenmanını gizlice izlerken bir ağacın arkasına saklanmış halde yakalanan bir Southampton çalışanıydı. Ardından yapılan soruşturma sonucunda, Southampton temsilcilerinin bu sezon Oxford United ve Ipswich Town'ı da izinsiz olarak filme aldıkları ortaya çıktı. EFL'de, bir sonraki rakibin antrenmanlarının, doğrudan karşılaşmadan 72 saat öncesinden itibaren izlenemeyeceğini belirten bir kural bulunmaktadır.
Tonda Eckert'e uzun süreli men cezası ve işten çıkarılma tehdidi
Eckert, bu kuralı bilmediğini iddia etti. Buna rağmen, şimdi kişisel sonuçlarla da karşı karşıya kalabilir: İngiliz basını, 6 ila 18 ay arasında bir men cezası ve bununla birlikte kaçınılmaz bir işten çıkarılma ihtimalinden söz ediyor. 33 yaşındaki teknik adam, Kasım ayında 21. sırada bulunan Southampton'ın başına geçmiş ve ilkbaharda sergilediği etkileyici galibiyet serisiyle takımı 4. sıraya, dolayısıyla play-off'lara taşımıştı.
Ancak Eckert için hemen yeni bir başlangıç şansı doğabilir: Kicker'e göre, VfL Wolfsburg'da Dieter Hecking'in halefi olarak adı geçiyor. Ancak kararın, SC Paderborn ile oynanacak play-off maçlarından sonra verilmesi bekleniyor.
Southampton'ın genel müdürü Phil Parsons Çarşamba günü, "kulüpten daha iyisini hak eden" "diğer ilgili kulüplerden ve özellikle de Southampton taraftarlarından" özür diledi. Bir zamanlar Almanya'da 1. FC Heidenheim'da da forma giyen orta saha oyuncusu Leo Scienza, Instagram'da "hayal kırıklığı, öfke ve üzüntü"den bahsetti.
Görünüşe göre Southampton oyuncuları toplu dava hazırlığı yapıyor
Scienza'nın yanı sıra Southampton'da Almanya ile bağlantısı olan iki oyuncu daha kadroda yer alıyor: FC Bayern'den kiralanan as kaleci Daniel Peretz ve U21 milli takım oyuncusu Caspar Jander. The Athletic'e göre, bazı oyuncular kendi kulüplerine karşı yasal işlem başlatmayı planlıyor; söz konusu olan bir toplu dava.
Takımdan çıkarılmaları halinde, olası gelirlerden mahrum kalacaklar. Burada söz konusu olan, her oyuncu için yaklaşık 175.000 avroya denk gelen bir yükselme bonusu. Ayrıca, bir yıl önce Premier Lig'den düşülmesinin ardından bazı profesyonel oyuncular, olası bir yeniden yükselme durumunda eski maaşlarına geri dönecekleri sözüyle, maaşlarında yüzde 40'a varan kesintileri kabul etmişti.
Bu arada kulüp çok daha büyük meblağlardan mahrum kalıyor. İngiltere ikinci liginin play-off finali, sonuçta dünyanın en kazançlı maçı olarak kabul ediliyor. Kazanan takıma, özellikle televizyon gelirleri sayesinde Premier Lig'de toplamda yaklaşık 200 milyon avroluk ek gelir bekliyor.