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‘Oyuncular gelir ve gider’ - Newcastle, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali ve Anthony Gordon sonrası yeniden yapılanmada transfer döngüsünü kabul etmeli
St James' Park'tan üst düzey yetenek göçü
Eddie Howe yönetiminde yeniden yükselişe geçen, 70 yıl aradan sonra ilk yurt içi kupası olan Carabao Cup'ı kazanan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden takım için Tyneside'da toplu halde kanatlar kırıldı.
Bruno Guimaraes, Premier League şampiyonu Arsenal'a gitti, Sandro Tonali artık Tottenham'da yurt içindeki bir rakip, Anthony Gordon ise konfor alanından çıkıp Barcelona'ya katıldı. Eski takım kaptanı Kieran Trippier de serbest oyuncu olarak ayrıldı.
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Howe'un yerine teknik direktör olarak Jaissle getirildi
Howe da ayrılanlar arasına katıldı; yerine Matthias Jaissle geldi ve Kuzey Doğu'da değişim rüzgarları esiyor. Newcastle, Alexander Isak'ı 2025 yazında 125 milyon sterlin (169 milyon dolar) karşılığında Liverpool'a kaptırdı.
Kurulması birkaç yıl süren bir kadro birkaç ay içinde darmadağın oldu, ancak yeniden yapılanma çalışmaları artık ciddi şekilde başlayabilir. Newcastle geçen sezonu 12. sırada tamamladı ve daha da geriye gitmekten kaçınmak istiyor.
Newcastle, ileri gitmeden önce geri mi gidecek?
Yeniden ileriye dönük ivme kazanılmadan önce daha fazla geri adım atılıp atılmayacağı sorulduğunda, eski Newcastle yıldızı Barnes, 247Bet katkılarıyla GOAL'e özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sezon da yine o civarda bitireceklerini düşünüyorum.
“İleri gidip nereye gidecekler? Newcastle 5., 6. ya da 7. olabilir, bence ulaşabilecekleri yer orası, tabii herkes birlikte kalırsa. Newcastle'ın sorunu şu: Orada bitiriyorlar çünkü bu oyuncuları, Guimaraes'i, Anthony Gordon'ı, Tonali'yi ve hatta Isak'ı transfer ettiklerinde bir anda o oyuncuları kaybediyorlar ve neler olduğunu görüyorsunuz.
“Şimdi başka oyuncular alırlarsa yeniden yukarı çıkabilirler ve eğer o oyuncuları ellerinde tutabilirlerse belki bunu sürdürebilirler. Ama bence Newcastle bir kulüp olacak, bunun Newcastle'la ilgisi yok, Liverpool bile Trent [Alexander-Arnold]'ı tutamadı, oyuncuların gelip gideceği bir kulüp olacak, ayrılacaklar. Newcastle'a geldikleri kadar, ayrılmaları da mümkün.
“Dolayısıyla Newcastle bu oyuncuları tutacağını ve onları elde tutarak 4., 5., 6. ve 7. sıra mücadelesini sürdüreceğini söylüyorsa, bunu yapabilir. Ama sonra bir anda her yıl bu oyuncuları kaybedecek ve yeniden yeni oyuncular almak zorunda kalacaksanız, belki bunu yapabilirsiniz ama zaman alabilir; her zaman iyi işler yapıp sonra 10., 11. ya da 12. sıraya düşen, daha fazla oyuncu alıp belki yeniden başarılı olan bir kulüp olacaklar.
“Ne yazık ki futbolun doğası bu. Bunun Newcastle'la ilgisi yok, futbolla ilgisi var. Arsenal, Liverpool, Manchester United ya da Chelsea gibi bir kulüp değilseniz, Bournemouth ve Brighton gibi diğer takımlar farklı; onlar bu tür oyuncuları her zaman alabilir çünkü 10. ya da 11. bitirdiklerinde mutlu oluyorlar ve ellerindekilerle 6. ya da 7. sıraya yükselebiliyorlar. Newcastle, Bournemouth ve Brighton'dan çok daha büyük bir kulüp olmalı. Bence Newcastle'ın alışveriş yapacağı yer, isterseniz buna böyle deyin, burası olacak.”
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Newcastle'ın yaz transfer döneminde transfer ettiği isimler
Newcastle, sezon öncesi dönemde karma sonuçlar aldı ve Anthony Elanga'yı sakatlığa kurban verdi; ayrıca 2026-27 sezonunun açılışını 23 Ağustos'ta sahasında Liverpool'a karşı yapmadan önce yapması gereken işler olduğu açık.
Yaz transfer dönemi 1 Eylül'e kadar açık kalacak, bu da Jaissle'a, yeni transferler Ewen Jaouen, Bazoumana Toure, Sean Steur, Aladji Bamba ve Lukas Hornicek'in yanına daha fazla yeni isim katması için zaman tanıyor.
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