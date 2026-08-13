‘Oyuncular gelir ve gider’ - Newcastle, Bruno Guimaraes, Sandro Tonali ve Anthony Gordon sonrası yeniden yapılanmada transfer döngüsünü kabul etmeli

Yeniden ileriye dönük ivme kazanılmadan önce daha fazla geri adım atılıp atılmayacağı sorulduğunda, eski Newcastle yıldızı Barnes, 247Bet katkılarıyla GOAL'e özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sezon da yine o civarda bitireceklerini düşünüyorum.

“İleri gidip nereye gidecekler? Newcastle 5., 6. ya da 7. olabilir, bence ulaşabilecekleri yer orası, tabii herkes birlikte kalırsa. Newcastle'ın sorunu şu: Orada bitiriyorlar çünkü bu oyuncuları, Guimaraes'i, Anthony Gordon'ı, Tonali'yi ve hatta Isak'ı transfer ettiklerinde bir anda o oyuncuları kaybediyorlar ve neler olduğunu görüyorsunuz.

“Şimdi başka oyuncular alırlarsa yeniden yukarı çıkabilirler ve eğer o oyuncuları ellerinde tutabilirlerse belki bunu sürdürebilirler. Ama bence Newcastle bir kulüp olacak, bunun Newcastle'la ilgisi yok, Liverpool bile Trent [Alexander-Arnold]'ı tutamadı, oyuncuların gelip gideceği bir kulüp olacak, ayrılacaklar. Newcastle'a geldikleri kadar, ayrılmaları da mümkün.

“Dolayısıyla Newcastle bu oyuncuları tutacağını ve onları elde tutarak 4., 5., 6. ve 7. sıra mücadelesini sürdüreceğini söylüyorsa, bunu yapabilir. Ama sonra bir anda her yıl bu oyuncuları kaybedecek ve yeniden yeni oyuncular almak zorunda kalacaksanız, belki bunu yapabilirsiniz ama zaman alabilir; her zaman iyi işler yapıp sonra 10., 11. ya da 12. sıraya düşen, daha fazla oyuncu alıp belki yeniden başarılı olan bir kulüp olacaklar.

“Ne yazık ki futbolun doğası bu. Bunun Newcastle'la ilgisi yok, futbolla ilgisi var. Arsenal, Liverpool, Manchester United ya da Chelsea gibi bir kulüp değilseniz, Bournemouth ve Brighton gibi diğer takımlar farklı; onlar bu tür oyuncuları her zaman alabilir çünkü 10. ya da 11. bitirdiklerinde mutlu oluyorlar ve ellerindekilerle 6. ya da 7. sıraya yükselebiliyorlar. Newcastle, Bournemouth ve Brighton'dan çok daha büyük bir kulüp olmalı. Bence Newcastle'ın alışveriş yapacağı yer, isterseniz buna böyle deyin, burası olacak.”