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‘Oyuncular 500 milyon sterline gidecek!’ - Bradley Barcola’nın Liverpool’a 123 milyon sterlinlik transferi, eski Fransa milli oyuncusu Bacary Sagna’yı endişelendirdi: ‘Buna bir son verilmeli’ uyarısı yapıldı
Premier League kulüplerinin yaptığı büyük harcamalar
Oyunculuk kariyerinde Manchester City'de de forma giyen klas bek, İngiltere'nin en üst ligindeki takımların yine devasa paralar harcadığı bir başka yoğun transfer dönemini değerlendirdi.
Morgan Rogers ve Enzo Fernandez gibi isimlerle yeni rekorlar kırıldı; burada Chelsea büyük transfer harcamalarında öne çıkan kulüplerden biri oldu, ayrıca Şampiyonlar Ligi şampiyonu Barcola da Anfield'a yapılan bir başka gösterişli takviye haline geldi.
Liverpool son 12 ayda büyük yatırım yaptı; Chelsea, City, Tottenham ve Arsenal de aynı şekilde hareket etti. Bonservis bedelleri genel olarak yükselmeye devam ediyor, bu da sadık taraftarlar için fiyat artışlarına yol açıyor ve Sagna, oyunun endişe verici bir yöne gidiyor olmasından korkuyor.
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500 milyonluk transfer ücretleri yolda mı?
Barcola’nın İngiltere’ye transferi ve Arsenal’ın dokuz haneli bir bonservis bedelinin haklı çıkarılamayacağı sonucuna vardıktan sonra masadan kalkıp kalkmadığı sorulduğunda, BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan Sagna, GOAL’a şunları söyledi: “Barcola inanılmaz bir oyuncu ama genç, şu anda 24 yaşında, kendini Paris’te ve daha önce Lyon’da kanıtladı ama bunun durması gerekiyor.
“123 milyona gitti, değil mi? Şu anda bu şekilde değer biçiliyorsa bu çok fazla para. Nesilleri kıyaslayamayacağımızı biliyorum ve dünyanın değiştiğini, ekonomik olarak da aynı olmadığını biliyorum. Oransal olarak, evet mantıklı çünkü başka oyuncuları 100 milyona satıyorsunuz ve o onlardan daha iyi, ama yine de mantıklı değil.
“Bir sınır olmalı. Bana göre bu onun kalitesinden hiçbir şey eksiltmiyor, üst düzey bir oyuncu ve Liverpool’da iyi olacağını düşünüyorum ama bana göre bu çılgınlık, bu 123 milyon. Bir sınır olmalı ve bir sınır koymalılar çünkü beş yıl içinde ne olacak? Oyuncular 500 milyona mı gidecek?”
Futbol finansmanına ilişkin endişeler
Sagna, son dönemde profesyonel futbolun karşı karşıya kaldığı sorunlar hakkında, FIFA'nın birçok talihsiz manşete konu olmasıyla birlikte, şöyle konuştu: “Biliyorsunuz, bu futbol, bir iş. Futbolun bir işe dönüşmesi iyi ama yükselen her işin kötü bir tarafı ve tehlikesi de vardır.
“Bu yüzden futbol kurallarını ve futboldaki finansal kuralları düzenlemek için çok akıllı olmanız gerekir; çünkü yakında FIFA'nın Dünya Kupası'nı satmaya çalıştığında gördüğümüz gibi bir şey olacak ve buna şaşırmıyorum. Şaşırmıyorum, çünkü artık bir sınır yok, artık finansal kurallar yok. Her oyuncu, her türlü para karşılığında ayrılabilir.
“Kurallar ve kökler olmak zorunda. Eğitim aldığınızda, küçük yaşlardan itibaren bunun yüzde 60'ını alırsınız, bunun üzerine yetiştirilirsiniz, sonra elbette kendinizi kalan yüzde 40'ta geliştirirsiniz. Futbolda da aynı şey olmalı.
“Temeller asla değişmez; en önemli şeylere dokunmaya başlarsanız başınız derde girer. FIFA'nın herkes tarafından hedef alınmasına yol açan tüm sorunları gördüğümde şaşırmıyorum. Oyuncular için de durum aynı.
“Yakında oyuncuların şikâyet ettiğini, kulüplerin şikâyet ettiğini ve kulüplerin finansal fair play'in dışına çıktığını göreceksiniz; böylece üst düzey kulüpler bunu kontrol edecek ve aynı kaliteye sahip olmayacak başka kulüpleri devreye sokmanız gerekecek. İmaj hakları zarar görecek, çünkü aynı kaliteye sahip değilseniz aynı paraya da sahip olamazsınız ve bu yola girmeye başladığınızda durdurmak zordur. Dikkatli olmamız gerekiyor.”
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Barcola, Liverpool'ın ödediği bonservis bedelinin hakkını verebilecek mi?
Premier League kulüplerinin harcamalarını yakın zamanda dizginleme ihtimali pek yok gibi görünüyor; zira yurt içinde ve Avrupa'da kupa mücadelesi vermenin ödülleri, görmezden gelinemeyecek kadar cazip ve kârlı olmayı sürdürüyor.
Barcola'nın kendisine gösterilen güveni ve yapılan yatırımı haklı çıkarıp çıkaramayacağını zaman gösterecek; çünkü Florian Wirtz ve Alexander Isak gibi isimler Liverpool'da kendilerine biçilen bonservis bedellerinin karşılığını vermekte zorlandı ve kulüpler en derin ceplerine uzanarak bu hayalin peşinden koşarken rekorlar da kırılmaya devam edecek.
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