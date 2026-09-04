‘Oyuncular 500 milyon sterline gidecek!’ - Bradley Barcola’nın Liverpool’a 123 milyon sterlinlik transferi, eski Fransa milli oyuncusu Bacary Sagna’yı endişelendirdi: ‘Buna bir son verilmeli’ uyarısı yapıldı

Barcola’nın İngiltere’ye transferi ve Arsenal’ın dokuz haneli bir bonservis bedelinin haklı çıkarılamayacağı sonucuna vardıktan sonra masadan kalkıp kalkmadığı sorulduğunda, BetVictor Online Casino iş birliğiyle konuşan Sagna, GOAL’a şunları söyledi: “Barcola inanılmaz bir oyuncu ama genç, şu anda 24 yaşında, kendini Paris’te ve daha önce Lyon’da kanıtladı ama bunun durması gerekiyor.

“123 milyona gitti, değil mi? Şu anda bu şekilde değer biçiliyorsa bu çok fazla para. Nesilleri kıyaslayamayacağımızı biliyorum ve dünyanın değiştiğini, ekonomik olarak da aynı olmadığını biliyorum. Oransal olarak, evet mantıklı çünkü başka oyuncuları 100 milyona satıyorsunuz ve o onlardan daha iyi, ama yine de mantıklı değil.

“Bir sınır olmalı. Bana göre bu onun kalitesinden hiçbir şey eksiltmiyor, üst düzey bir oyuncu ve Liverpool’da iyi olacağını düşünüyorum ama bana göre bu çılgınlık, bu 123 milyon. Bir sınır olmalı ve bir sınır koymalılar çünkü beş yıl içinde ne olacak? Oyuncular 500 milyona mı gidecek?”