Oyuncular, 2022 Dünya Kupası kazananının yeni sözleşme imzalaması için yalvarırken Lionel Scaloni'ye Arjantin teknik direktörü olarak kalması çağrısı yapıldı

Salı günü Buenos Aires'teki antrenman üssüne katılan milli takım oyuncuları, teknik direktörlerine net destek verdi. Genç orta saha oyuncusu Nico Paz, Scaloni'nin üst düzey kariyerini başlatmadaki kilit rolünü vurguladı: "Benim için o en önemli teknik direktörlerden biri. Bana ilk maç fırsatımı verdi ve umarım kalır."

Tecrübeli stoper Cristian Romero da teknik adamın kamp genelindeki temel etkisine dikkat çekti: "Umarım kalır. Bu milli takımın inşasında kilit isim o, bu yüzden açıkçası devam etmesini istiyoruz."

Kaleci Juan Musso ise kamp içinde oluşan ortak hayranlığın altını çizdi: "Elde ettiği başarılar ve bu takımla inşa ettiği şey nedeniyle ona büyük saygı duyuyoruz ve ona karşı büyük bir sevgimiz var."