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Oyuncular, 2022 Dünya Kupası kazananının yeni sözleşme imzalaması için yalvarırken Lionel Scaloni'ye Arjantin teknik direktörü olarak kalması çağrısı yapıldı
Soyunma odası hocanın arkasında duruyor
Scaloni'nin görev süresiyle ilgili spekülasyonlar, mevcut sözleşmesinin aralık ayında sona erecek olmasıyla birlikte yoğunlaştı. Olası bir ayrılık yönündeki söylentiler, İspanya'nın temmuz ayındaki finalde 1-0'lık galibiyet almasının ardından ortaya çıktı, ancak AFA ile görüşmeler sürüyor. Buenos Aires'te bir araya gelen Arjantinli oyuncular, 48 yaşındaki teknik direktöre ülkeye uzun vadeli bağlılık göstermesi için açık bir çağrıda bulundu.
- AFP
Kilit isimler derin saygılarını dile getirdi
Salı günü Buenos Aires'teki antrenman üssüne katılan milli takım oyuncuları, teknik direktörlerine net destek verdi. Genç orta saha oyuncusu Nico Paz, Scaloni'nin üst düzey kariyerini başlatmadaki kilit rolünü vurguladı: "Benim için o en önemli teknik direktörlerden biri. Bana ilk maç fırsatımı verdi ve umarım kalır."
Tecrübeli stoper Cristian Romero da teknik adamın kamp genelindeki temel etkisine dikkat çekti: "Umarım kalır. Bu milli takımın inşasında kilit isim o, bu yüzden açıkçası devam etmesini istiyoruz."
Kaleci Juan Musso ise kamp içinde oluşan ortak hayranlığın altını çizdi: "Elde ettiği başarılar ve bu takımla inşa ettiği şey nedeniyle ona büyük saygı duyuyoruz ve ona karşı büyük bir sevgimiz var."
Kadro, tarihi zaferleri değerlendiriyor
Defans oyuncusu Leonardo Balerdi de bu ortak görüşü pekiştirerek, Scaloni yönetiminde ülkeyi temsil etme fırsatını "bir ayrıcalık" olarak nitelendirdi.
Benfica kanat oyuncusu Gianluca Prestianni ise teknik direktörün Arjantin halkına daha geniş katkısına işaret ederek bu görüşe katıldı: "Son dönemde milli takım için her şeyini verdi ve tüm Arjantinlileri çok mutlu etti."
104 maça yayılan sekiz yıllık görev süresi boyunca Scaloni, 2022 Dünya Kupası'nı, 2021 ve 2024'te art arda gelen Copa America şampiyonluklarıyla birlikte kazandı; 76 galibiyet, 18 beraberlik ve sadece 10 mağlubiyet alırken, tarihi bir 36 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu.
- AFP
Duygusal veda Córdoba'da kapıda
Scaloni, gelecek salı Córdoba'da Bolivya ile oynanacak maç öncesinde düzenlenecek resmi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Sonbahar programında takım, 30 Eylül ile 6 Ekim arasında Burkina Faso ve Benin ile karşılaşacak. Buenos Aires'teki Monumental Stadyumu'nda oynanacak son maç, kaptan Lionel Messi'nin açıklanan emekliliğinin ardından resmi olarak uluslararası futbola veda edeceği çok önemli bir an olmaya aday.
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