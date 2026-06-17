"Oyun zekası açısından bambaşka bir seviyede": Harry Kane, çok özel bir penaltı numarasıyla Jürgen Klopp'u hayran bıraktı

Ve şimdi asıl mesele: Ya Kane ilk denemede penaltıyı kasten kaçırmış olsaydı? Kulağa absürt gelen bu durumun, geçen sezonun Şampiyonlar Ligi’nde bir örneği var: Atalanta Bergamo ile oynanan son 16 turu rövanş maçında 25. dakikada penaltı atışına çıktı, vuruşu geciktirdi ve kaçırdı.

Ancak Atalanta’nın kalecisi Marco Sportiello, Kane’in şutunda gol çizgisinin önünde durduğu için Kane tekrar vuruş yapma hakkı kazandı. Ve tıpkı şimdi Hırvatistan ve Livakovic karşısında olduğu gibi, ikinci vuruşunu da soğukkanlılıkla gole çevirdi. Bergamo’ya karşı kazanılan maçın ardından Kane, ilk denemede golü kaçırmanın planının bir parçası olduğunu söyledi. “Maçtan önce onun gol çizgisinin sınırında durmayı sevdiğini görmüştüm. Bu yüzden, ben vuruşu geciktirirsem onun öne çıkacağını biliyordum,” demişti Kane o zamanlar karışık bölgede. “Aynen öyle de oldu. İkinci seferde ise psikolojik oyun söz konusuydu – ve ben buna hazırlıklıydım.”

Peki ya bu sefer? Penaltının tekrarında, Kane'in vuruşunu geciktirmesiyle Livakovic'in kısa bir süre yukarı sıçradığı görülüyor. Livakovic kramponlarının altında tekrar sağlam çim hissettiğinde, söz konusu çizginin tam o santimetre önünde duruyordu. "Oyun zekası açısından bambaşka bir seviyede, bunu hesaba katmıştı," diyerek Jürgen Klopp, MagentaTV'de daha sonra 2-1'i muhteşem bir kafa vuruşuyla atan golcüyü övdü.

Unutmayın: Kane penaltıdan sadece isterse kaçırır – ya da Wolfsburg’da oynanan bir Bundesliga maçında olduğu gibi, penaltı noktası önceden manipüle edilmişse.

Peki, neredeyse: DFB Kupası’nda Wehen Wiesbaden karşısında, tekrar atışına bile gerek kalmadan penaltıyı kaçırdı. Ayrıca Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde, Fransa karşısında 1-2 gerideyken 84. dakikada bir penaltıyı gökyüzüne gönderdi. İngiltere turnuvadan elendi. Ancak 2022 çok geride kaldı ve bu kaçırılan penaltı, kuralı doğrulayan iki istisnadan biri olarak kaldı.