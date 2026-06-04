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Oyun kurucu, Antonio Conte’nin Napoli’den ayrılmasından memnun olduğunu açıklamasının ardından eski İngiltere ve İtalya teknik direktörü tarafından sert bir şekilde eleştirildi
Capello, De Bruyne'den kendini sorgulamasını istiyor
Napoli'nin orta saha oyuncusunun son açıklamalarına sert tepki gösteren Capello, oyuncunun tavrını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Sky Sport Italia'ya konuşan eski İngiltere ve Real Madrid teknik direktörü, Belçikalı oyuncunun taktik sistemlere yönelik şikayetlerinin, zorlu bir sezonun kişisel sorumluluğundan kaçınmanın bir yolu olduğunu öne sürdü.
"İnsanlar her zaman başkalarını suçlar; aynaya iyice bakmaları gerekir. Gerçekten de sadece kendisi için takımın tüm oyun sistemini değiştirmesini bekleyerek bu takıma mı katıldı? Bence Conte, taktiksel seçimlerinde takımın çıkarlarını göz önünde bulundurdu. De Bruyne'ye büyük saygı duyuyorum, ancak konuşmadan önce kendi vicdanını sorgulamalıydı," dedi Capello.
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De Bruyne, Conte'nin ayrılışına duyduğu rahatlama
Tartışma, 34 yaşındaki oyun kurucunun Conte'nin görev süresi boyunca uygulanan defansif oyun tarzına duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği bir röportajdan kaynaklanıyor. Kulüp Serie A'yı ikinci sırada bitirmiş olsa da, eski Manchester City yıldızı, yaratıcılığının, yetenek yerine sağlamlığı ön plana çıkaran katı bir 5-4-1 dizilişi tarafından bastırıldığını hissediyordu.
Teknik direktörün ayrılmasından memnun olup olmadığı sorulduğunda, orta saha oyuncusu acımasızca dürüst davrandı. "Conte'nin ayrılmasından memnun muyum? Benim için evet. Bana kalırsa, kalması gerekmiyordu," diye itiraf etti. Ayrıca taktiksel uyumsuzluğu vurgulayarak, Conte'nin futbolla ilgili kendisinden çok farklı bir vizyonu olduğunu ve bunun da İtalyan futboluna geçişini özellikle zorlaştırdığını ekledi.
Maradona'daki 'zehirli' atmosfer
Conte'nin ayrılışı, yalnızca yıldız oyuncularla yaşadığı taktiksel anlaşmazlıklardan kaynaklanmıyordu. Sezonun son maçında Udinese'yi mağlup ettikten sonra, 56 yaşındaki teknik direktör, karşılıklı anlaşma yoluyla görevinden ayrılma kararının başlıca nedenleri olarak kulüp içindeki uyum eksikliğini ve parçalanmış ortamı gösterdi.
“Napoli'de bir konuda başarısız oldum: Napoli'ye kompaktlık kazandıramadım ve bunu başaramazsanız, diğer takımlarla mücadele etmek zorlaşır. Çok fazla zehir gördüm ve bunu yayanlar başarısızlardır. Napoli'nin başarısızlara, beğeni peşinde koşanlara ihtiyacı yok. Takımı sevmek isteyen ciddi insanlara ihtiyacı var, tıpkı bilet parasını ödeyen taraftarlar gibi. Bunun yerine bu insanlar zararlı oldukları için uzak durmalılar. Bu açıdan başarısız oldum ve ortamı asla uyumlu hale getiremeyeceğimi anladım. Benim için bu çok önemliydi, bu yüzden istifa ettim,” dedi Conte, patlamaya neden olan veda basın toplantısında.
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Allegri, Conte sonrası döneme hazırlanıyor
Conte dönemi kesin olarak sona erdiğinde, Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis bu boşluğu doldurmak için hemen harekete geçti. Partenopei'nin, eski AC Milan teknik direktörü Massimiliano Allegri'yi takımın başına getirerek, önceki teknik kadroyla açıkça anlaşmazlık yaşayan soyunma odasına yeniden sükunet getirmeyi planladığı bildiriliyor. De Bruyne için yeni teknik direktörün gelişi, bir sıfırlama şansı anlamına geliyor; tabii ki, yeni teknik direktörü, kendisinin hala on yıl boyunca Premier League'i domine eden dünya çapında bir oyun kurucu olduğuna ikna edebilirse.