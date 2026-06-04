Oyun kurucu, Antonio Conte’nin Napoli’den ayrılmasından memnun olduğunu açıklamasının ardından eski İngiltere ve İtalya teknik direktörü tarafından sert bir şekilde eleştirildi

Tartışma, 34 yaşındaki oyun kurucunun Conte'nin görev süresi boyunca uygulanan defansif oyun tarzına duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiği bir röportajdan kaynaklanıyor. Kulüp Serie A'yı ikinci sırada bitirmiş olsa da, eski Manchester City yıldızı, yaratıcılığının, yetenek yerine sağlamlığı ön plana çıkaran katı bir 5-4-1 dizilişi tarafından bastırıldığını hissediyordu.

Teknik direktörün ayrılmasından memnun olup olmadığı sorulduğunda, orta saha oyuncusu acımasızca dürüst davrandı. "Conte'nin ayrılmasından memnun muyum? Benim için evet. Bana kalırsa, kalması gerekmiyordu," diye itiraf etti. Ayrıca taktiksel uyumsuzluğu vurgulayarak, Conte'nin futbolla ilgili kendisinden çok farklı bir vizyonu olduğunu ve bunun da İtalyan futboluna geçişini özellikle zorlaştırdığını ekledi.