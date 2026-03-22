Bild gazetesinin haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu son dönemdeki hayal kırıklığına rağmen Frankfurt'ta bir yıl daha kalmaya karar vermiş.
Oysa SGE teknik direktörü Albert Riera onu kasten kadro dışı bırakmıştı! Mario Götze ve Eintracht Frankfurt'ta şaşırtıcı gelişme
Götze, Pazar günü 05'e karşı oynanan maçta (1-2) teknik direktör Albert Riera tarafından şaşırtıcı bir şekilde 20 kişilik kadroya alınmamıştı. Bunun nedeni bir sakatlık değildi; orta saha oyuncusunun formda ve tam olarak hazır olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Riera'nın kararına son derece şaşkın bir tepki vermiş.
Cumartesi akşamı, spor direktörü Markus Krösche, ZDF-Sportstudio'da soruları yanıtladı, ancak Götze'nin kadro dışı bırakılmasının kesin nedenleri hakkında konuşmak istemedi: "Maç günü kadrosu hakkında şu anda bir yorumda bulunacağımı sanmıyorsunuz," diyen SGE patronu, "Mario bizim için son derece önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında," diye ekledi.
Götze ile Frankfurt arasındaki görüşmeler çoktan ilerlemiş mi?
Bild'in haberine göre, Eintracht, Götze ve menajeri Volker Struth arasındaki görüşmeler o kadar ilerlemiş durumda ki, yaklaşan milli maç arası sırasında sözleşme imzalanabilir. 33 yaşındaki oyuncunun Frankfurt'taki sözleşmesi bu sezonun sonuna kadar devam ediyor.
Götze, Riera yönetimindeki ilk maçlarda ilk 11'de yer almasına rağmen - 2014 Dünya Şampiyonu, İspanyol teknik adamın Union Berlin'deki ilk maçında (1-1) ve Borussia Mönchengladbach (3-0) ile SC Freiburg (2-0) karşısında alınan iç saha galibiyetlerinde ilk 11'de yer aldı - Mainz'a yenildikleri maçtan önceki iki maçta, FC St. Pauli (0:0) ve 1. FC Heideheim (1:0) maçlarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.
Mario Götze: Kariyerindeki profesyonel takımlar
Dönem
Kulüp
2010 - 2013
BVB
2013 - 2016
FC Bayern Münih
2016 - 2020
BVB
2020'den 2022'ye
PSV Eindhoven
2022'den günümüze
Eintracht Frankfurt