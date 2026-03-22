Goal.com
Canlı
Mario Götze
Christian Guinin

Çeviri:

Oysa SGE teknik direktörü Albert Riera onu kasten kadro dışı bırakmıştı! Mario Götze ve Eintracht Frankfurt'ta şaşırtıcı gelişme

Eintracht Frankfurt'un 1. FSV Mainz 05 ile oynadığı deplasman maçında kadro dışı bırakılmasına rağmen, Mario Götze geleceğini görünüşe göre SGE'de görüyor.

Bild gazetesinin haberine göre, 33 yaşındaki oyuncu son dönemdeki hayal kırıklığına rağmen Frankfurt'ta bir yıl daha kalmaya karar vermiş.

  • Götze, Pazar günü 05'e karşı oynanan maçta (1-2) teknik direktör Albert Riera tarafından şaşırtıcı bir şekilde 20 kişilik kadroya alınmamıştı. Bunun nedeni bir sakatlık değildi; orta saha oyuncusunun formda ve tam olarak hazır olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Riera'nın kararına son derece şaşkın bir tepki vermiş.

    Cumartesi akşamı, spor direktörü Markus Krösche, ZDF-Sportstudio'da soruları yanıtladı, ancak Götze'nin kadro dışı bırakılmasının kesin nedenleri hakkında konuşmak istemedi: "Maç günü kadrosu hakkında şu anda bir yorumda bulunacağımı sanmıyorsunuz," diyen SGE patronu, "Mario bizim için son derece önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında," diye ekledi.

    Götze ile Frankfurt arasındaki görüşmeler çoktan ilerlemiş mi?

    Bild'in haberine göre, Eintracht, Götze ve menajeri Volker Struth arasındaki görüşmeler o kadar ilerlemiş durumda ki, yaklaşan milli maç arası sırasında sözleşme imzalanabilir. 33 yaşındaki oyuncunun Frankfurt'taki sözleşmesi bu sezonun sonuna kadar devam ediyor.

    Götze, Riera yönetimindeki ilk maçlarda ilk 11'de yer almasına rağmen - 2014 Dünya Şampiyonu, İspanyol teknik adamın Union Berlin'deki ilk maçında (1-1) ve Borussia Mönchengladbach (3-0) ile SC Freiburg (2-0) karşısında alınan iç saha galibiyetlerinde ilk 11'de yer aldı - Mainz'a yenildikleri maçtan önceki iki maçta, FC St. Pauli (0:0) ve 1. FC Heideheim (1:0) maçlarında 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kaldı.

  • Mario Götze: Kariyerindeki profesyonel takımlar

    Dönem

    Kulüp

    2010 - 2013

    BVB

    2013 - 2016

    FC Bayern Münih

    2016 - 2020

    BVB

    2020'den 2022'ye

    PSV Eindhoven

    2022'den günümüze

    Eintracht Frankfurt

Bundesliga
Eintracht Frankfurt crest
Eintracht Frankfurt
SGE
FC Köln crest
FC Köln
KOE