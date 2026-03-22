Oysa SGE teknik direktörü Albert Riera onu kasten kadro dışı bırakmıştı! Mario Götze ve Eintracht Frankfurt'ta şaşırtıcı gelişme

Götze, Pazar günü 05'e karşı oynanan maçta (1-2) teknik direktör Albert Riera tarafından şaşırtıcı bir şekilde 20 kişilik kadroya alınmamıştı. Bunun nedeni bir sakatlık değildi; orta saha oyuncusunun formda ve tam olarak hazır olduğu söyleniyor. Bu nedenle, Riera'nın kararına son derece şaşkın bir tepki vermiş.

Cumartesi akşamı, spor direktörü Markus Krösche, ZDF-Sportstudio'da soruları yanıtladı, ancak Götze'nin kadro dışı bırakılmasının kesin nedenleri hakkında konuşmak istemedi: "Maç günü kadrosu hakkında şu anda bir yorumda bulunacağımı sanmıyorsunuz," diyen SGE patronu, "Mario bizim için son derece önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında," diye ekledi.