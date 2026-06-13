Oysa önemli bir koşul yerine getirilmemişti! Hertha'nın yıldızı Fabian Reese, sürpriz bir transferin eşiğinde

Buna göre, iki kulüp transfer ücreti konusunda nihai bir anlaşmaya varmalıdır; Reese için 6 ila 8 milyon avro arasında bir meblağın Wolfsburg'dan başkent Berlin'e aktarılması bekleniyor.

28 yaşındaki oyuncu ile VfL arasında bir anlaşma görünüşe göre uzun süredir var, ancak bu anlaşma birkaç hafta önce Wolfsburg'un birinci ligde kalması şartıyla yapılmıştı.

Bilindiği üzere bu plan işe yaramadı; SC Paderborn ile oynanan play-off maçlarında bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Wolfsburg, kulüp tarihindeki ilk kez Almanya'nın en üst liginden 2. Bundesliga'ya düştü.