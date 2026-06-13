Bild gazetesinin haberine göre, 28 yaşındaki forvet oyuncusu, Bundesliga'dan küme düşen VfL Wolfsburg'a transfer olmak üzere.
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Oysa önemli bir koşul yerine getirilmemişti! Hertha'nın yıldızı Fabian Reese, sürpriz bir transferin eşiğinde
Buna göre, iki kulüp transfer ücreti konusunda nihai bir anlaşmaya varmalıdır; Reese için 6 ila 8 milyon avro arasında bir meblağın Wolfsburg'dan başkent Berlin'e aktarılması bekleniyor.
28 yaşındaki oyuncu ile VfL arasında bir anlaşma görünüşe göre uzun süredir var, ancak bu anlaşma birkaç hafta önce Wolfsburg'un birinci ligde kalması şartıyla yapılmıştı.
Bilindiği üzere bu plan işe yaramadı; SC Paderborn ile oynanan play-off maçlarında bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Wolfsburg, kulüp tarihindeki ilk kez Almanya'nın en üst liginden 2. Bundesliga'ya düştü.
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Reese, Bundesliga ve Türkiye'deki kulüplerin de radarında
Görünüşe göre Wolfsburg ve Reese, son gelişmeler ışığında yeniden anlaşmaya varmış gibi görünüyor. Son haftalarda bu hücum oyuncusunun adı Bundesliga ve Türkiye’den birçok kulüple anılmıştı, ancak tercihi görünüşe göre VfL’den yana.
Geçtiğimiz sezon hedeflediği yeniden yükselme hedefini açık ara kaçıran Berlin Hertha'da Reese'in sözleşmesi aslında 2030'a kadar devam ediyor. Aylık maaşı 150.000 Euro olarak tahmin edilen Reese, "Alte Dame"nin en çok kazanan oyuncusu.
28 yaşındaki oyuncunun ayrılmasıyla Berlin, Bayer 04 Leverkusen'e transfer olan Kenneth Eichhorn'un ardından çok kısa bir süre içinde ikinci önemli oyuncusunu da kaybetmiş olacak.