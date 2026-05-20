Bild ve Sky'ın ortak haberine göre, VfB Stuttgart'tan Alexander Nübel, turnuva kadrosunda üçüncü kaleci olarak Kuzey Amerika'ya gidiyor. Ancak adı geçen Jonas Urbig'in de kadroda yer alacağı söyleniyor: o da "antrenman kalecisi" olarak. Böylece 22 yaşındaki oyuncu, sadece antrenmanlar için ek bir seçenek olarak planlanmış olacak ve maçlarda forma giyme hakkı olmayacak.
Çeviri:
Oysa ki kadroda yer alması gerekmiyor mu? Julian Nagelsmann, Jonas Urbig'i Dünya Kupası kadrosuna dahil ediyor gibi görünüyor
Çeşitli haber kaynaklarına göre Manuel Neuer, gerçekten de DFB'ye heyecan verici bir dönüş yapıyor ve formda olması halinde turnuvaya ilk 11'in kalecisi olarak başlayacak. Bundesliga'nın son maçında 1. FC Köln'e karşı oynanan karşılaşmada, 40 yaşındaki kaleci sol baldırındaki kas sorunları nedeniyle oyundan çıkarıldı ve Cumartesi günü VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalinde forma giyip giyemeyeceği belirsiz.
Nagelsmann'ın kişisel bir görüşmede kendisine bildirdiği üzere, bugüne kadar as kaleci olan Oliver Baumann ikinci kaleciliğe indirildi.
- Getty Images Sport
Alexander Nübel'in Dünya Kupası sonrası geleceği belirsiz
Görünüşe göre kadrodaki üçüncü kaleci pozisyonunu, Neuer ile karmaşık bir ilişkisi olan Nübel devralacak. Nübel, 2020 yılında yedek kaleci olarak transfer ücreti ödemeden FC Bayern'e katılmış, ancak Neuer'in arkasında forma şansı bulamamıştı. Kişisel ilişkiler açısından da işbirliğinin pek iyi gitmediği söyleniyor.
Nübel, 2021'den 2023'e kadar AS Monaco'da kiralık olarak oynadı, o zamandan beri Stuttgart'ta forma giyiyor ve güçlü performanslarıyla milli takım kadrosuna girmeyi başardı. Bu yaz VfB'deki görevi sona erecek gibi görünüyor. Ancak FC Bayern yöneticileri, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nübel'in Münih'e dönüşünü son zamanlarda reddetti. Bu nedenle Nübel'in Dünya Kupası sonrası geleceği belirsiz.
Urbig, Ocak 2025'te FC Bayern'e transfer oldu, Neuer ile güvene dayalı bir ilişki kurdu ve bu sezon - kısmen Neuer'in tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle - toplam 19 maça çıktı. Söylentilere göre, geri dönen Neuer, Urbig'in Dünya Kupası'nda rol alması için destek vermiş. Urbig, FC Bayern'de Neuer'in belirlenen halefi olarak görülüyor ve bu nedenle otomatik olarak Almanya'nın gelecekteki bir numaralı kalecisi olarak da değerlendiriliyor.