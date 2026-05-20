Oysa ki kadroda yer alması gerekmiyor mu? Julian Nagelsmann, Jonas Urbig'i Dünya Kupası kadrosuna dahil ediyor gibi görünüyor

Görünüşe göre kadrodaki üçüncü kaleci pozisyonunu, Neuer ile karmaşık bir ilişkisi olan Nübel devralacak. Nübel, 2020 yılında yedek kaleci olarak transfer ücreti ödemeden FC Bayern'e katılmış, ancak Neuer'in arkasında forma şansı bulamamıştı. Kişisel ilişkiler açısından da işbirliğinin pek iyi gitmediği söyleniyor.

Nübel, 2021'den 2023'e kadar AS Monaco'da kiralık olarak oynadı, o zamandan beri Stuttgart'ta forma giyiyor ve güçlü performanslarıyla milli takım kadrosuna girmeyi başardı. Bu yaz VfB'deki görevi sona erecek gibi görünüyor. Ancak FC Bayern yöneticileri, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nübel'in Münih'e dönüşünü son zamanlarda reddetti. Bu nedenle Nübel'in Dünya Kupası sonrası geleceği belirsiz.

Urbig, Ocak 2025'te FC Bayern'e transfer oldu, Neuer ile güvene dayalı bir ilişki kurdu ve bu sezon - kısmen Neuer'in tekrarlayan sakatlık sorunları nedeniyle - toplam 19 maça çıktı. Söylentilere göre, geri dönen Neuer, Urbig'in Dünya Kupası'nda rol alması için destek vermiş. Urbig, FC Bayern'de Neuer'in belirlenen halefi olarak görülüyor ve bu nedenle otomatik olarak Almanya'nın gelecekteki bir numaralı kalecisi olarak da değerlendiriliyor.