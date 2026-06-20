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Thomas Hindle

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"Oynayabilecek" - Carlo Ancelotti'nin sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamaya göre Neymar, İskoçya maçında Brezilya formasıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor

Neymar
Brezilya
Dünya Kupası

Brezilya milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, Neymar’ın Selecao’nun İskoçya ile oynayacağı grup aşamasının son maçında forma giyebileceğini açıkladı. Santos’un hücum orta saha oyuncusu, baldır sakatlığı nedeniyle turnuvanın ilk iki maçını kaçırmıştı; ancak teknik direktör, oyuncunun önümüzdeki hafta başında takımla antrenmanlara başlayacağını ve önümüzdeki hafta C Grubu’ndaki son maçı tamamlamada rol alacağını duyurdu.

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    Antrenmandan maça geçiş

    Neymar, Brezilya’nın Fas ile oynadığı ilk grup maçında yedek kadroda yer aldı, ancak maçta sahaya çıkmadı. Cuma günkü maç öncesinde ise Selecao, 34 yaşındaki oyuncunun, iki ila üç hafta sahalardan uzak kalması beklenen ikinci derece baldır kası incinmesinden dolayı rehabilitasyonuna devam etmek üzere New Jersey’de kalacağını duyurdu.

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    İskoçya’da mevcuttur

    Ancelotti, Neymar’ın C Grubu’ndaki maçları tamamlamak için tam olarak hazır olacağını beklediğini açıkladı.

    "Neymar yarın bireysel antrenman yapacak, Pazartesi günü ise takımın geri kalanıyla birlikte antrenmana çıkacak. İskoçya maçında forma giyebilecek," dedi Ancelotti, Brezilya'nın Haiti'yi 3-0 mağlup ettiği maçın ardından.

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    Zamanında bir dönüş mü?

    Neymar'ın dönüşü, Selecao için kritik bir dönemde gerçekleşebilir. Yıldız forvet Raphinha, Haiti'ye karşı 3-0 kazanılan maçın ilk yarısında hamstring sakatlığı geçirdiği sanılıyor. Ancelotti, sakatlığın ne kadar ciddi olduğunu bilmediğini itiraf etti ve kanat oyuncusunun oynayıp oynayamayacağının belirlenmesi için ‘daha ileri tetkiklere’ ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Brezilyalı oyuncu, 2025-26 sezonunun son bölümünde sahalardan uzak kalmasına neden olan bir hamstring gerilmesi yaşamıştı.

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    Brezilya gelişmeye başlıyor

    Her halükarda, bu haber Selecao’nun aldığı olumlu sonucun ardından geldi. Takım, C Grubu’ndaki ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kalmıştı ve son 32 turuna kalma yarışında kalabilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Brezilya ise Cuma gecesi etkileyici bir performans sergiledi; ilk yarıda üç gol atarak maçı rahat bir şekilde kazandı. Görünüşe göre Neymar, bu yaz Kuzey Amerika’da başarıya ulaşma yolunda ilerleyen takıma bir kez daha moral verecek.

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