Her halükarda, bu haber Selecao’nun aldığı olumlu sonucun ardından geldi. Takım, C Grubu’ndaki ilk maçında Fas ile 1-1 berabere kalmıştı ve son 32 turuna kalma yarışında kalabilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Brezilya ise Cuma gecesi etkileyici bir performans sergiledi; ilk yarıda üç gol atarak maçı rahat bir şekilde kazandı. Görünüşe göre Neymar, bu yaz Kuzey Amerika’da başarıya ulaşma yolunda ilerleyen takıma bir kez daha moral verecek.