"Oynamazsa Portekiz en iyi performansını sergiler" - Eski ABD Milli Takımı yıldızından Cristiano Ronaldo hakkında şok bir Dünya Kupası iddiası

Ronaldo'suz bir ilk 11'in savunulması, Portekiz'in şu anda sahip olduğu inanılmaz kadro derinliğinden kaynaklanıyor. Gol yükünün neredeyse tamamen CR7'nin omuzlarına bindiği önceki turnuvaların aksine, Martinez'in elinde Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Rafael Leao gibi çok sayıda seçenek bulunuyor. Takım ayrıca Goncalo Ramos ve Pedro Neto gibi oyuncularla hücum gücünü daha da artırıyor; bu da forvet hattının 41 yaşındaki yıldız oyuncusu olmadan da etkili bir şekilde işleyebileceğini gösteriyor.

Defans açısından da kadro aynı derecede güçlü. Ruben Dias'ın Nuno Mendes ve Joao Cancelo ile birlikte savunma hattını sağlamlaştırmasıyla Portekiz, rakip teknik direktörlerin gıpta ettiği bir temele sahip. Bu kolektif güç, birçok kişinin takımın Ronaldo'nun mevcut fiziksel profiline uymayabilecek daha akıcı, yüksek pres uygulayan bir sisteme geçmesi gerektiğine inanmasına neden oldu.