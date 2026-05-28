"Oynamazsa Portekiz en iyi performansını sergiler" - Eski ABD Milli Takımı yıldızından Cristiano Ronaldo hakkında şok bir Dünya Kupası iddiası
Twellman'ın Ronaldo hakkındaki cesur yorumu
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, Ronaldo'nun Roberto Martinez'in takımındaki önemi konusundaki tartışmalar doruk noktasına ulaştı. Uluslararası futbol tarihinin en golcü oyuncusu olmasına rağmen, eski ABD Milli Takımı forveti ve şu anki yorumcu Twellman, Selecao'nun kaptanını yedek kulübesinde bırakmasının daha iyi olabileceğine inanıyor.
Get Up ESPN'e bu Dünya Kupası'nda Ronaldo'dan ne bekleyebileceğimiz konusunda konuşan Twellman, "Bu, Ronaldo'nun Portekiz'in Dünya Kupası kadrosunda şimdiye kadar sahip olduğu en iyi takım. Bence Ronaldo oynamazsa Portekiz en iyi performansını sergileyecektir." dedi.
Portekiz'in zengin kadro derinliği
Ronaldo'suz bir ilk 11'in savunulması, Portekiz'in şu anda sahip olduğu inanılmaz kadro derinliğinden kaynaklanıyor. Gol yükünün neredeyse tamamen CR7'nin omuzlarına bindiği önceki turnuvaların aksine, Martinez'in elinde Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Rafael Leao gibi çok sayıda seçenek bulunuyor. Takım ayrıca Goncalo Ramos ve Pedro Neto gibi oyuncularla hücum gücünü daha da artırıyor; bu da forvet hattının 41 yaşındaki yıldız oyuncusu olmadan da etkili bir şekilde işleyebileceğini gösteriyor.
Defans açısından da kadro aynı derecede güçlü. Ruben Dias'ın Nuno Mendes ve Joao Cancelo ile birlikte savunma hattını sağlamlaştırmasıyla Portekiz, rakip teknik direktörlerin gıpta ettiği bir temele sahip. Bu kolektif güç, birçok kişinin takımın Ronaldo'nun mevcut fiziksel profiline uymayabilecek daha akıcı, yüksek pres uygulayan bir sisteme geçmesi gerektiğine inanmasına neden oldu.
Zafer için son bir macera
Ronaldo için bu turnuva, rekor niteliğindeki altıncı Dünya Kupası katılımını ve 41 yaşında hâlâ kazanamadığı tek büyük unvanı elde etmek için son bir fırsatı temsil ediyor. Uzun süredir rakibi olan Lionel Messi, Arjantin ile son şampiyon olarak turnuvaya katılırken, Ronaldo ise dünya sahnesinde kariyerini taçlandıracak o uluslararası zaferi hâlâ kovalıyor.
Dışarıdan gelen seslere rağmen Martinez, kaptanının kadroda yer almasını desteklemeye devam ediyor. Teknik direktör, kadro seçiminin duygusal yönüne de değindi ve DR Kongo, Özbekistan ve Kolombiya'nın yer aldığı grup aşamasını geçmeye çalışırken, takımda tanınmış yıldızların varlığının hissedilmesini sağladı.
Grup aşamasında yüksek beklentiler
Portekiz, grubunu birinci bitirme konusunda en büyük favori olarak turnuvaya girecek, ancak Martinez için miras ile performans arasında doğru dengeyi bulma baskısı çok büyük olacak. Seleçcão, Fas'a karşı çeyrek finalde hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenerek sona eren son Dünya Kupası performansını iyileştirmek için can atıyor. Ronaldo'nun kadroda yer alması, her taktiksel kararın mikroskobik bir incelemeye tabi tutulacağını garanti ediyor, özellikle de takımın erken dönemde ritmini bulmakta zorlanması durumunda - Ronaldo döneminde Portekiz'in Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesinin 2006 turnuvasında elde ettiği dördüncülük olduğunu bilindiği için.