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"Oynamaya devam etmek istedim" - Thibaut Courtois, İspanya'nın çeyrek final maçında galibiyet golü atılmadan önce Belçika kalecisinin Senne Lammens ile değiştirilmesi üzerine gözyaşları içinde sahadan ayrılmasının nedenini açıkladı
- AFP
Courtois kas sakatlığı geçirdi
Belçika’nın birinci kalecisi Courtois, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile oynanan maçta kuadriseps kasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı. 34 yaşındaki kaleci kısa bir süre oyuna devam etmeyi denedi ancak sonunda 71. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etti. Yedek kaleci Lammens'in oyuna girmesi feci sonuçlar doğurdu; Pau Cubarsi'nin vuruşunu kurtaramaması üzerine Merino topu ağlara gönderdi ve Los Angeles'ta Belçika'nın 2-1 mağlubiyetini kesinleştirdi.
Kaleci, oyuncu değişikliği kararını açıkladı
Maçın ardından basına konuşan Courtois, yaşadığı sakatlığın seyrini ayrıntılı olarak anlattı. Kalede kalıp savunma görevini yerine getirebileceğini hissetmesine rağmen, tecrübeli kaleci, maçın geri kalanında daha fazla risk almamayı tercih eden teknik direktör Rudi Garcia’nın kararını kabul etti.
Courtois şunları söyledi: "Oyundan çıkmak gerçekten üzücü. Özel bir maçtı. Kendimi iyi hissediyordum. İki kale vuruşu yapmıştım. İkincisinde, kuadrisepsimde biraz daha fazla ağrı hissettim. Artık uzun paslar atamayacağımı onlara bildirdim.
"Kalede kalabilirdim. Ancak teknik direktör, kendimi yüzde 100 iyi hissetmezsem beni oyundan alacağını söyledi. Oynamaya devam etmek istedim, ama o beni oyundan çıkarma kararını verdi. Sorun değil; takım her şeyden önce gelir."
- Getty Images
Hata yaptıktan sonra yedek oyuncuyu savunmak
Sadece üçüncü kez milli forma giyen Lammens’in, İspanya’nın 88. dakikadaki galibiyet golüne doğrudan yol açan pahalıya mal olan bir hata yapması, bu yenilgiyi daha da acı hale getirdi. Bununla birlikte Courtois, soyunma odasında takım arkadaşına manevi destek vererek liderlik vasıflarını hemen ortaya koydu.
Eski Chelsea kalecisi, turnuva boyunca Avrupa şampiyonlarının etkileyici savunma rekorunu kırdıkları için tüm takımın başını dik tutması gerektiğini de vurguladı.
Courtois, Lammens'i sonuna kadar savundu: "Senne'nin o topu tam olarak tutamaması çok yazık. Maçtan sonra ona sarılmak için yanına gittik. Senne mükemmel bir kaleci. Bu acı bir durum, ama böyle anlar sizi daha güçlü kılar. Gurur duymalıyız. En büyük favorilerden biri olan İspanya'ya gol atan tek takım biziz."
Ayrıca milli takımdaki geleceği hakkında da şunları söyledi: "Bu turnuvayı takımla birlikte yaşamaktan büyük keyif aldım. Mutluyum. Bakalım ne olacak. Teknik direktör ve Vincent [Mannaert] ile birlikte bir karar vermem gerekiyor."
Devils’ı belirsiz bir gelecek bekliyor
Courtois’in sakatlığı, Kuzey Amerika turu sırasında turnuvadan erken ayrılan Amadou Onana ve Youri Tielemans’ın ardından Belçika’nın giderek uzayan sakatlar listesine bir isim daha ekledi. Garcia’nın takımı, bir sonraki ara öncesinde birçok tecrübeli oyuncunun milli takımdaki geleceğine dair belirsizliğe hazırlanırken, derin bir üzüntüyle evlerine dönmek zorunda kaldı.
Bu arada, Los Blancos'un kalecisi, sezon öncesi hazırlıkların başlamasından önce kas hasarının ciddiyetini belirlemek üzere kulübüne döndüğünde kapsamlı tıbbi muayenelerden geçecek.
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