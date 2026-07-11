Maçın ardından basına konuşan Courtois, yaşadığı sakatlığın seyrini ayrıntılı olarak anlattı. Kalede kalıp savunma görevini yerine getirebileceğini hissetmesine rağmen, tecrübeli kaleci, maçın geri kalanında daha fazla risk almamayı tercih eden teknik direktör Rudi Garcia’nın kararını kabul etti.

Courtois şunları söyledi: "Oyundan çıkmak gerçekten üzücü. Özel bir maçtı. Kendimi iyi hissediyordum. İki kale vuruşu yapmıştım. İkincisinde, kuadrisepsimde biraz daha fazla ağrı hissettim. Artık uzun paslar atamayacağımı onlara bildirdim.

"Kalede kalabilirdim. Ancak teknik direktör, kendimi yüzde 100 iyi hissetmezsem beni oyundan alacağını söyledi. Oynamaya devam etmek istedim, ama o beni oyundan çıkarma kararını verdi. Sorun değil; takım her şeyden önce gelir."