Football Italia'ya göre Roma ve Milan, Madrid'in hücum oyuncusu Endrick'e olan ilgisini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. İki İtalyan devi, yaz transfer döneminde zaten girişimlerde bulunmuş olmalarının ardından, 20 yaşındaki oyuncu için sezon ortasında kiralama hamlesini değerlendiriyor.

Yaz aylarındaki ilk girişimleri, Real Madrid'in Franco Mastantuono'yu Fiorentina'ya göndermeye yönelik başarılı kararından ilham aldı. Ancak Endrick için bir transfer o dönemde sonuçta gerçekleşmedi.