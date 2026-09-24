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'Oynaması gerekiyor!' - Carlo Ancelotti, Roma ve AC Milan'ın ocakta mutsuz Endrick için teklif hazırladığı sırada Real Madrid'i uyardı
Serie A devi ocak ayında hamle planlıyor
Football Italia'ya göre Roma ve Milan, Madrid'in hücum oyuncusu Endrick'e olan ilgisini yeniden canlandırmaya hazırlanıyor. İki İtalyan devi, yaz transfer döneminde zaten girişimlerde bulunmuş olmalarının ardından, 20 yaşındaki oyuncu için sezon ortasında kiralama hamlesini değerlendiriyor.
Yaz aylarındaki ilk girişimleri, Real Madrid'in Franco Mastantuono'yu Fiorentina'ya göndermeye yönelik başarılı kararından ilham aldı. Ancak Endrick için bir transfer o dönemde sonuçta gerçekleşmedi.
- AFP
Ancelotti daha fazla forma süresi talep ediyor
Endrick'in İspanya'nın başkentindeki zorlu durumu, Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Ancelotti'nin sert eleştirilerine neden oldu. Milan'ın eski teknik direktörü, Avrupa'da Güney Amerikalı genç yıldızlara yeterince fırsat verilmemesinden duyduğu büyük hayal kırıklığını dile getirdi.
"Brezilyalı çocuklar için sorun, düzenli oynamadıkları için gelişememeleri," diyen Ancelotti, basına konuştu. "Bu Endrick'in başına geliyor ama Estevao gibi yetenekler için de geçerli; 18 ya da 19 yaşında büyük kulüpler için Avrupa'ya gidiyorlar ve kendilerine yer bulamıyorlar.
"Oynamadan gelişemezler. Elimizde çok genç ve umut vadeden bazı yetenekler var ve Endrick gelecekte Brezilya için önemli bir oyuncu olacak, ancak oynamaları gerekiyor."
İspanya'nın başkentinde tutulmayan sözler
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Endrick'in önemli ölçüde süre alacağı yönündeki güvencelerine rağmen, genç oyuncu gözden çıkarıldı. Brezilyalı oyuncu bu sezon sadece Elche karşısında alınan 3-2'lik galibiyette dört dakikalık tek bir kısa süreliğine forma giyebildi.
Bunun dışında forvet, üç maçta da yedek kulübesine çakılı kaldı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle dört maçı daha tamamen kaçırdı ve bu da gelişimini daha da sekteye uğrattı.
Endrick, kendisine parlayabileceği doğru zemin verildiğinde neler yapabileceğini daha önce açıkça göstermişti. Ocak 2026'da Lyon'a kiralık gidişi, sadece 21 resmi maçta attığı sekiz gol ve yaptığı sekiz asistle son derece etkileyici sonuç verdi.
- AFP
İtalya’ya kaçış yolu arıyor
Brezilyalı milli oyuncunun sabrı, düzenli olarak ilk takımda forma giyebileceği bir fırsat arayışında hızla tükeniyor. Endrick, daha önce Fransa'da yaşadığı başarıyı tekrarlamaya istekli ve bu da kış döneminde ayrılığı oldukça cazip hale getiriyor. Roma ve Milan ise şimdi bu artan hayal kırıklığından faydalanmaya çalışacak. Serie A'nın iki kulübü de ocak ayında yeni teklifler sunmaya hazırlanıyor ve Madrid'i sezon ortasında bir ayrılığa onay vermeye ikna etmeyi umuyor.
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