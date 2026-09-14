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'Oynamamasının bir nedeni var' - Pat Nevin, Liverpool taraftarlarını Bradley Barcola konusunda uyardı
Hızlı tempoya rağmen ikna etmekte zorlanıyor
Liverpool, Barcola'ya tüm kulvarlardaki ilk üç maçının ikisinde ilk 11'de şans verdi, ancak oyuncunun ilk performansları şimdiden sert eleştiriler aldı. Kanat oyuncusu, Paris Saint-Germain'den 123 milyon £ gibi dev bir bonservis bedeliyle geldi ve bu da taraftarlar arasında büyük beklenti yarattı.
Ancak Nevin, BetPack'e konuşarak taraftarların heyecanını dizginlemesi gerektiğini savundu ve oyuncunun genel oyunundaki belirgin zayıflıklara dikkat çekti. "Umarım Liverpool taraftarları Bradley Barcola'da ne aldıklarını biliyordur" diyen Nevin, "PSG'de neden her hafta oynamadığının bir sebebi var" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Teknik vizyonda ciddi sınırlamalar
Yorumcu, Barcola'nın ürkütücü bir sürate sahip olduğunu kabul ederken, iş gerçekten kritik hâle geldiğinde son pası verme becerisini ciddi şekilde sorguladı. Nevin, kanat oyuncusunun bonservis bedelini haklı çıkarması için karar verme becerilerini çok büyük ölçüde geliştirmesi gerektiğini belirtti.
“O şaşırtıcı, aptalca, akıl almaz derecede hızlı. Bu adamın ne kadar hızlı olduğunun gerçekten altını yeterince çizemem; hızıyla savunmaları darmadağın eder” diye açıkladı Nevin. “Ama savunmaları geçtiğinde, pasları daha iyi seçen oyuncular gördüm. Bunu nazikçe söylemeye çalışayım: O henüz tamamlanmış bir futbolcu değil.”
Savunmaya çekilen rakiplere karşı taktiksel zorluklar
Nevin ayrıca, rakipler derinde savunma yapmayı seçip onun hareket alanını tamamen kapattığında, tek başına saf hızın Barcola için yeterli olmayacağını savundu.
Eski Chelsea oyuncusu, bu tür sıkışık durumlarda zekâ ve yaratıcılığın belirleyici olduğuna inanıyor; ona göre £123 milyonluk transferde şu anda eksik olan özellikler de bunlar. Nevin, "Bütün bunun temelinde yatan en büyük şey, koşu yapacak boş alana da ihtiyaç duymanızdır" diyerek sözlerini noktaladı. "Ama gerçekten çok hızlıysanız ve savunmasını derinde kuran bir takıma karşı oynuyorsanız, koşacak yer yoktur. O noktada size sadece hız değil, saf beceri ve zekâ gerekir."
- Getty Images Sport
Iraola yönetiminde şüphe duyanları haksız çıkarmak
Barcola artık eleştirmenlerinin yanıldığını kanıtlamak için Andoni Iraola yönetiminde antrenman sahasında teknik becerilerini geliştirmeye odaklanmalı. Liverpool'un önünde yoğun bir fikstür var ve kanat oyuncusu, yaklaşan yurt içi ve Avrupa maçlarında gelişen oyun görüşünü göstermeyi umutsuzca isteyecek.
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