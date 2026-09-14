Liverpool, Barcola'ya tüm kulvarlardaki ilk üç maçının ikisinde ilk 11'de şans verdi, ancak oyuncunun ilk performansları şimdiden sert eleştiriler aldı. Kanat oyuncusu, Paris Saint-Germain'den 123 milyon £ gibi dev bir bonservis bedeliyle geldi ve bu da taraftarlar arasında büyük beklenti yarattı.

Ancak Nevin, BetPack'e konuşarak taraftarların heyecanını dizginlemesi gerektiğini savundu ve oyuncunun genel oyunundaki belirgin zayıflıklara dikkat çekti. "Umarım Liverpool taraftarları Bradley Barcola'da ne aldıklarını biliyordur" diyen Nevin, "PSG'de neden her hafta oynamadığının bir sebebi var" ifadelerini kullandı.