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“Oynamamasını tercih ederdim” - İspanya, Cristiano Ronaldo ile karşılaşmamayı umuyor ancak Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz’le oynayacağı maçta “tüm zamanların en iyisi” unvanını belirleyecek bir sınavın kendilerini beklediğini kabul ediyor
Bir efsaneye duyulan en büyük saygı
De la Fuente, Portekiz kaptanı Ronaldo’ya duyduğu büyük hayranlığını dile getirirken, aynı zamanda efsanevi forvetin eleme turundaki karşılaşmada forma giymemesini umduğunu da belirtti. Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda oynanacak maç öncesinde konuşan İspanya teknik direktörü, Al-Nassr yıldızının en üst seviyede hâlâ ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.
De la Fuente gazetecilere, “Cristiano’ya ve onun gibi karakterli ve hırslı insanlara hayranım. O, herkes için bir örnek” dedi. “Sahip olduğu yetenek ve klasla, her an maçın kaderini belirleyebilir. Oynamamasını tercih ederdim, ancak oynayacağına inanıyorum. Tarihin en iyi oyuncularından birini izlemenin keyfini çıkaracağız ve ona ve takımlarına üstün gelmeye çalışacağız.”
- Getty Images Sport
Ronaldo’ya ilişkin anlatıya değinmek
Yaşına rağmen Ronaldo, Portekiz’in hücumunun odak noktası olmaya devam ediyor ve taraftarlar ile yorumcular arasında sürekli tartışma konusu oluyor. Bazıları onun varlığının Roberto Martinez’in takımını yavaşlatıp yavaşlatmadığını sorgulasa da, İspanyol kampındaki isimler bu tür teorilere itibar etmiyor. Barcelona’nın genç yıldızı Gavi, dışarıdan gelen seslere bakılmaksızın Portekizli tecrübeli oyuncunun hâlâ bir tehdit oluşturduğuna inananlar arasında yer alıyor.
De la Fuente de bu görüşe katılarak, takımının çeyrek finale yükselmek istiyorsa bir saniye bile dikkati dağıtmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. “Cristiano varken asla rehavete kapılamazsınız,” dedi. “Bu tür muhteşem futbolculara hiçbir şekilde rahatlık veremezsiniz, ancak savunmacılarımıza güveniyorum. Bu mücadelede kimin daha güçlü olduğunu göreceğiz; tüm bu durumları kontrol altına alacağımıza inanıyorum.”
Ronaldo için son bir dans
Bu karşılaşmaya duygusal bir ağırlık katan unsur, bu turnuvanın eski Real Madrid ve Manchester United efsanesi için bir dönemin sonu olduğunu bilmemizdir. 41 yaşındaki oyuncu, bunun kendisi için son Dünya Kupası olacağını çoktan doğruladı; bu da her eleme maçını potansiyel bir veda maçı haline getiriyor.
Portekiz kaptanı, rolüyle ilgili olarak kararlı bir tavır sergileyerek şöyle konuştu: “Oynasam da oynamasam da, bu milli takımda her zaman önemli bir rolüm olacak. Ne zaman istersem o zaman bitireceğim, sizin istediğiniz zaman değil.” İspanya için ise görev, Ronaldo’nun son dansının yarattığı heyecanı bir kenara bırakıp, önlerindeki en yakın engele odaklanmak.
- AFP
Hata yapma lüksünün olmadığı bir final
De la Fuente, oyuncularına grup aşamasındaki deneme lüksünün artık sona erdiğini ve Avusturya’ya karşı 32’li turda elde ettikleri galibiyetin ardından formlarını daha da yükseltmek için en yüksek performans gösterme zamanının geldiğini hemen hatırlattı. İspanyol teknik direktör, “Bu sıradan bir maç değil; yarın bir final ve bu son maçımız olabilir,” diye vurguladı. “Bu, aşama aşama ilerlediğiniz bir turnuva, ancak her an her şey söz konusu. Gelişme alanlarımız var ve bir sonraki maçta biraz daha iyi olmak istiyoruz."
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