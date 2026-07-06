De la Fuente, Portekiz kaptanı Ronaldo’ya duyduğu büyük hayranlığını dile getirirken, aynı zamanda efsanevi forvetin eleme turundaki karşılaşmada forma giymemesini umduğunu da belirtti. Arlington’daki AT&T Stadyumu’nda oynanacak maç öncesinde konuşan İspanya teknik direktörü, Al-Nassr yıldızının en üst seviyede hâlâ ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı.

De la Fuente gazetecilere, “Cristiano’ya ve onun gibi karakterli ve hırslı insanlara hayranım. O, herkes için bir örnek” dedi. “Sahip olduğu yetenek ve klasla, her an maçın kaderini belirleyebilir. Oynamamasını tercih ederdim, ancak oynayacağına inanıyorum. Tarihin en iyi oyuncularından birini izlemenin keyfini çıkaracağız ve ona ve takımlarına üstün gelmeye çalışacağız.”



