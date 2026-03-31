"Oynamak istiyorum!" - Unutulmuş Manchester United kalecisi, gelecek sezon 1 numaralı kaleci pozisyonu için Senne Lammens'e rakip olmaya hazır

Accrington Stanley ve Blau-Weiss Linz'de geçirdiği önceki kiralık dönemlerin ardından Championship'e geçiş, onun için oldukça zorlu bir öğrenme süreci oldu. Vsetín doğumlu kaleci, League Two'da geçirdiği döneme kıyasla önemli bir taktiksel sıçrama olduğunu belirtti. "En büyük fark, oyuncuların taktiksel açıdan daha kaliteli olması," diye açıkladı. "League 2'de maçların daha çok bir kavga gibi olduğunu hatırlıyorum! Kelimenin tam anlamıyla uzun paslar atılırdı ve herkes ikinci toplar için mücadele ederdi. Ama burada, Championship'te, açıkçası daha taktiksel oynanıyor, her takım farklı paslar ya da daha fazla kombinasyonlar oynuyor, bu yüzden uyum sağlamak zorundasınız."