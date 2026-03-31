"Oynamak istiyorum!" - Unutulmuş Manchester United kalecisi, gelecek sezon 1 numaralı kaleci pozisyonu için Senne Lammens'e rakip olmaya hazır
Geri dönüş hedefliyor
Sun Sport'a konuşan Vitek, hedeflerini açıkça ortaya koydu. 28 Temmuz'da kiralık olarak Robins'e katıldığından bu yana, kaleci ikinci lig ekibinde 34 maçta 3.060 dakika forma giydi ve 45 gol yedi. United, sözleşmesini 2028'e kadar uzattı ancak Vitek, Lammens'in yedeği olarak sadece kadro sayısını doldurmak gibi bir niyeti yok. Vitek, "Kariyerimin bu aşamasında, genç yaşımda mümkün olduğunca çok maç oynamak istiyorum. Burada ya da başka bir yerde yedek kulübesinde oturmanın bana bir faydası olmaz" dedi.
Şampiyonluk liginde bir sınav alanı
Accrington Stanley ve Blau-Weiss Linz'de geçirdiği önceki kiralık dönemlerin ardından Championship'e geçiş, onun için oldukça zorlu bir öğrenme süreci oldu. Vsetín doğumlu kaleci, League Two'da geçirdiği döneme kıyasla önemli bir taktiksel sıçrama olduğunu belirtti. "En büyük fark, oyuncuların taktiksel açıdan daha kaliteli olması," diye açıkladı. "League 2'de maçların daha çok bir kavga gibi olduğunu hatırlıyorum! Kelimenin tam anlamıyla uzun paslar atılırdı ve herkes ikinci toplar için mücadele ederdi. Ama burada, Championship'te, açıkçası daha taktiksel oynanıyor, her takım farklı paslar ya da daha fazla kombinasyonlar oynuyor, bu yüzden uyum sağlamak zorundasınız."
Devasa fiziksel yapısını kullanarak
1,98 metrelik heybetli boyuyla, fiziksel yapısı İngiliz futbolunun hava topları konusunda ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelmesinde önemli bir avantaj oluşturuyor. Kalecilerin duran toplarda sıklıkla hedef alındığı bir dönemde, boyu ona doğal bir avantaj sağlıyor. Bu gücünü vurgulayarak şöyle dedi: "Kaleciler için zor bir durum ama şanslıyım ki boyum 1,98 metre. Bu sayede bununla başa çıkabiliyorum. Orta gelen toplara çıkmayı ve bunları yakalayarak ya da tehlikeli bölgelerden uzaklaştırarak takım arkadaşlarıma yardım etmeyi seviyorum." Bu üstünlüğü, bu sezon etkileyici bir şekilde kalesini gole kapatma başarısını elde etmesine yardımcı oldu.
Old Trafford'da şiddetli rekabetle karşı karşıya
Kırmızı Şeytanlar'da kendine yer edinmek kolay bir iş olmayacak. Şu anki birinci kaleci olağanüstü yüksek seviyede performanslar sergiliyor ve bu da Lammens'i yerinden etmek için işleri son derece zorlaştırıyor. Ayrıca, kısa süre önce Türkiye'ye transfer olan Andre Onana'nın kulübe geri dönmeyi düşündüğü söyleniyor, bu da forma giyme mücadelesi daha da kızışacak. Bu engellere rağmen, Çek genç oyuncu taleplerinden vazgeçmiyor. "Man United ile yakından iletişim halinde olacağım ve gelecek sezon benim için en iyisinin ne olacağına bakacağız. Ama ben futbol oynamak istiyorum. Sadece bir yerde yedek kulübesinde oturmak istemiyorum," diye konuştu.