AFP
Çeviri:
"Oynamak istiyorduk" - Arjantin'in RFEF'i suçlamasının ardından Luis de la Fuente, Finalissima fiyaskosu konusunda İspanya'yı savundu
De la Fuente, Finalissima'daki karışıklığı açıklığa kavuşturuyor
RFEF, maçı Doha'da düzenlemeye hazırdı ve De la Fuente, her şeyin altüst olmadan önce hazırlıkların oldukça ilerlemiş olduğunu açıkladı. Arjantin ve CONMEBOL, suçu UEFA ve İspanyol meslektaşlarına attı, ancak De la Fuente bu suçlamaları kabul etmedi. Milli takım arası öncesinde düzenlediği basın toplantısında, çelişkili haberleri açıklığa kavuşturmaya çalıştı.
"Hepiniz biliyorsunuz ki benim niyetim Finalissima'da oynamaktı. Bunu her zaman söyledim. Arjantin'e karşı oynamak, bir şampiyonluk kazanmak - hem ben hem de RFEF bu maçı oynamaya hazırdık," dedi. "Biri istemiyorsa iki kişi oynayamaz, ama biz oynamak istiyorduk. Bunu her zaman söyledim."
De la Fuente ayrıca Finalissima'nın sadece prestijli bir etkinlikten daha fazlası olarak görüldüğünü de açıkça belirtti. "Bu eşsiz bir maçtı. Bize Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı verebilecek oyuncularla bu maçı kazanmak istiyorduk. Kasım ayından beri bir araya gelmemiştik. Bizim için bu fırsatı telafi etmek önemliydi," diye ekledi.
Doha planlamaları hızla ilerliyordu
De la Fuente, İspanya'nın maçın oynanacağı yer ne olursa olsun ayrıntılı planlar hazırladığını, ancak maçın sonunda iptal edilmesinden önce Doha'nın kararlaştırılan yer olduğunu açıkladı. RFEF'in bu maça tam anlamıyla bağlı olmadığı yönündeki iddialara İspanyol teknik adam sert tepki gösterdi.
"Her şey Doha'da oynanmak üzere planlanmıştı. Planı biraz değiştirdik, ama çok değil. Ancak Doha'da, Buenos Aires'te oynamak istiyorduk," dedi. Maç, her iki tarafta da büyük heyecan yaratmıştı. Avrupa ve dünya şampiyonları arasındaki bu karşılaşma, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde son hazırlık maçı olarak büyük ilgi görmüştü.
İspanya'nın planlarında bir değişiklik yok
Arjantin maçı iptalinin yaklaşan hazırlık maçları için kadro seçimini etkileyip etkilemediği sorulduğunda, De la Fuente çok kısa bir cevap verdi.
"Ne yaptığımızı biliyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Her halükarda, eğer buradalar ise, bu çok iyi oldukları içindir," dedi.
Dikkatler yeniden Dünya Kupası'na çevrildi
Finalissima'nın yarattığı hayal kırıklığı hâlâ devam etse de, De la Fuente dikkatleri önündeki acil göreve yöneltmeye kararlıydı. Uluslararası futbolda en çekici oyun tarzı olarak kabul edilen bir futbolla Euro 2024'ü kazanan İspanya, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın en güçlü adaylarından biri konumunda ve De la Fuente, "olabilirdi" diye düşünerek vakit kaybetmek istemiyor.
"Pazartesi günü zaten Dünya Kupası'nda oynuyoruz," dedi.
