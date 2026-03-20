Goal.com
Canlı
FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-ESP-TURAFP

Çeviri:

"Oynamak istiyorduk" - Arjantin'in RFEF'i suçlamasının ardından Luis de la Fuente, Finalissima fiyaskosu konusunda İspanya'yı savundu

İspanya milli takım teknik direktörü Luis de la Fuente, La Roja ile Arjantin arasında oynanması planlanan ancak iptal edilen Finalissima maçının yarattığı tartışmaların ortasında, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’nu (RFEF) savunmak üzere sessizliğini bozdu. Teknik direktör, maçın iptal edilmesinden Güney Amerika ülkesini sorumlu tuttu. Avrupa şampiyonu ile dünya şampiyonunu karşı karşıya getirecek olan maç, aylar süren planlamalara rağmen hiçbir zaman gerçekleşmedi.

  • De la Fuente, Finalissima'daki karışıklığı açıklığa kavuşturuyor

    RFEF, maçı Doha'da düzenlemeye hazırdı ve De la Fuente, her şeyin altüst olmadan önce hazırlıkların oldukça ilerlemiş olduğunu açıkladı. Arjantin ve CONMEBOL, suçu UEFA ve İspanyol meslektaşlarına attı, ancak De la Fuente bu suçlamaları kabul etmedi. Milli takım arası öncesinde düzenlediği basın toplantısında, çelişkili haberleri açıklığa kavuşturmaya çalıştı. 

    "Hepiniz biliyorsunuz ki benim niyetim Finalissima'da oynamaktı. Bunu her zaman söyledim. Arjantin'e karşı oynamak, bir şampiyonluk kazanmak - hem ben hem de RFEF bu maçı oynamaya hazırdık," dedi. "Biri istemiyorsa iki kişi oynayamaz, ama biz oynamak istiyorduk. Bunu her zaman söyledim." 

    De la Fuente ayrıca Finalissima'nın sadece prestijli bir etkinlikten daha fazlası olarak görüldüğünü de açıkça belirtti. "Bu eşsiz bir maçtı. Bize Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı verebilecek oyuncularla bu maçı kazanmak istiyorduk. Kasım ayından beri bir araya gelmemiştik. Bizim için bu fırsatı telafi etmek önemliydi," diye ekledi.

  Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Doha planlamaları hızla ilerliyordu

    De la Fuente, İspanya'nın maçın oynanacağı yer ne olursa olsun ayrıntılı planlar hazırladığını, ancak maçın sonunda iptal edilmesinden önce Doha'nın kararlaştırılan yer olduğunu açıkladı. RFEF'in bu maça tam anlamıyla bağlı olmadığı yönündeki iddialara İspanyol teknik adam sert tepki gösterdi. 

    "Her şey Doha'da oynanmak üzere planlanmıştı. Planı biraz değiştirdik, ama çok değil. Ancak Doha'da, Buenos Aires'te oynamak istiyorduk," dedi. Maç, her iki tarafta da büyük heyecan yaratmıştı. Avrupa ve dünya şampiyonları arasındaki bu karşılaşma, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva öncesinde son hazırlık maçı olarak büyük ilgi görmüştü.

  • İspanya'nın planlarında bir değişiklik yok

    Arjantin maçı iptalinin yaklaşan hazırlık maçları için kadro seçimini etkileyip etkilemediği sorulduğunda, De la Fuente çok kısa bir cevap verdi. 

    "Ne yaptığımızı biliyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Her halükarda, eğer buradalar ise, bu çok iyi oldukları içindir," dedi.

  yamal De la Fuente(C)Getty images

    Dikkatler yeniden Dünya Kupası'na çevrildi

    Finalissima'nın yarattığı hayal kırıklığı hâlâ devam etse de, De la Fuente dikkatleri önündeki acil göreve yöneltmeye kararlıydı. Uluslararası futbolda en çekici oyun tarzı olarak kabul edilen bir futbolla Euro 2024'ü kazanan İspanya, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın en güçlü adaylarından biri konumunda ve De la Fuente, "olabilirdi" diye düşünerek vakit kaybetmek istemiyor. 

    "Pazartesi günü zaten Dünya Kupası'nda oynuyoruz," dedi. 

Finalissima
İspanya crest
İspanya
ESP
Arjantin crest
Arjantin
ARG