"Oynamak istiyorduk" - Arjantin'in RFEF'i suçlamasının ardından Luis de la Fuente, Finalissima fiyaskosu konusunda İspanya'yı savundu

RFEF, maçı Doha'da düzenlemeye hazırdı ve De la Fuente, her şeyin altüst olmadan önce hazırlıkların oldukça ilerlemiş olduğunu açıkladı. Arjantin ve CONMEBOL, suçu UEFA ve İspanyol meslektaşlarına attı, ancak De la Fuente bu suçlamaları kabul etmedi. Milli takım arası öncesinde düzenlediği basın toplantısında, çelişkili haberleri açıklığa kavuşturmaya çalıştı.

"Hepiniz biliyorsunuz ki benim niyetim Finalissima'da oynamaktı. Bunu her zaman söyledim. Arjantin'e karşı oynamak, bir şampiyonluk kazanmak - hem ben hem de RFEF bu maçı oynamaya hazırdık," dedi. "Biri istemiyorsa iki kişi oynayamaz, ama biz oynamak istiyorduk. Bunu her zaman söyledim."

De la Fuente ayrıca Finalissima'nın sadece prestijli bir etkinlikten daha fazlası olarak görüldüğünü de açıkça belirtti. "Bu eşsiz bir maçtı. Bize Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı verebilecek oyuncularla bu maçı kazanmak istiyorduk. Kasım ayından beri bir araya gelmemiştik. Bizim için bu fırsatı telafi etmek önemliydi," diye ekledi.