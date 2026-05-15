"Öyle demedim" - Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé'nin kendisini "dördüncü tercih" forvet olarak nitelendirdiği iddiasını yalanladı; Real Madrid yıldızı taraftarlar tarafından yuhalandı
Mbappé, Real Madrid'deki rolüyle ilgili endişeleri dile getiriyor
Mbappé, Real Madrid’in Real Oviedo’yu 2-0 mağlup ettiği maçın ardından rolünden açıkça bahsetti ve son dönemde ilk 11’de yer alamamasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Fransız forvet maça yedek kulübesinde başladı ve daha sonra kulüp forması yerine gündelik kıyafetleriyle karışık bölgede gazetecilere konuştu.
Mbappe, hücum hiyerarşisinde gerilediğini ima ederek, teknik direktörün planlarında Vinicius Junior, Franco Mastantuono ve genç Gonzalo Garcia gibi oyuncuların gerisinde kaldığını iddia etti. Arbeloa'ya maç sonrası basın toplantısında Mbappe'nin açıklamaları sorulduğunda durum daha da dikkat çekti ve Madrid teknik direktöründen sert bir yanıt geldi.
Mbappe, hücum sıralamasında gerilediğini iddia ediyor
Mbappe, son zamanlarda ortaya çıkan sakatlık endişelerine rağmen fiziksel olarak ilk 11'de oynamaya hazır olduğunu vurguladı ve kadroda yer almamasının tamamen taktiksel bir karar olduğunu belirtti.
Marca'ya göre Mbappe, gazetecilere "%100 iyiyim. Oynamadım çünkü teknik direktör, Mastantuono, Vini ve Gonzalo'nun ardından kadrodaki dördüncü forvet olduğumu söyledi" dedi. "Maça başlamaya hazırdım; bu onun kararı ve her zaman buna saygı duymak gerekir. Kızgın değilim."
Arbeloa, forvetin yorumları sorulduğunda bu yorumu hemen reddetti.
Arbeloa, "Keşke dört forvetim olsaydı," dedi. "Dört forvetim yok ve Mbappe'ye kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Muhtemelen beni yanlış anladı. Size ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ona asla dördüncü forvet olduğunu söyleyemezdim.
"Onu oynatmazsam, oynayamayacağı açık. Ben teknik direktörüm ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına karar veren benim. Maçtan önce onunla konuştum. Bunu nasıl yorumladı bilmiyorum. Dört gün önce yedek kulübesinde olmayan bir oyuncu bugün ilk 11'de oynamamalıydı. Bu bir final değil, ya hep ya hiç durumu değil."
Bernabeu'daki yuhalamalar artan gerginliği daha da artırıyor
Mbappe, Santiago Bernabeu Stadyumu'ndaki seyircilerin bir kısmından da düşmanca bir karşılama gördü. Taraftarlar, oyuncunun ısınması sırasında ve 69. dakikada oyuna girerken onu yuhalayıp ıslık çaldı. Bu tepki, forvetin zorlu geçen sezonun ikinci yarısının ve diz sakatlığından iyileşme sürecindeyken İtalya'ya yaptığı son seyahatiyle ilgili tartışmaların ardından geldi.
Mbappe durumu önemsiz göstermeye çalışarak şunları söyledi: "Bunu kabul etmek zorundasınız. Bence insanlar sadece fikirlerini ifade ediyorlar. Bunu kişisel algılamamalıyız. Bu gece kimse ölmeyecek. Kazanamadığımızda insanların bazı oyuncuları yuhalaması normaldir. Bu Real Madrid'de de oldu, dünyadaki her kulüpte de oldu. Bunun nesi bu kadar özel, bilmiyorum. Kazanamadığımızda, hayat böyle."
Dikkatler yeniden Madrid'in soyunma odasındaki uyuma yöneliyor
Mbappé ile Arbeloa arasındaki tartışma, Madrid kampındaki gerginliği ortaya çıkardı. Teknik direktör, kadro seçimlerinin performansa ve takımın ihtiyaçlarına göre yapıldığını vurguladı. Mbappé ise Madrid’de mutlu olduğunu ve kulübe bağlılığını sürdürdüğünü belirtiyor. Ancak taraftarların şimdiden hayal kırıklığını dile getirmeye başlaması nedeniyle, forvetin formu ve kadrodaki rolü önümüzdeki haftalarda yakından takip edilecek.