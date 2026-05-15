"Öyle demedim" - Alvaro Arbeloa, Kylian Mbappé'nin kendisini "dördüncü tercih" forvet olarak nitelendirdiği iddiasını yalanladı; Real Madrid yıldızı taraftarlar tarafından yuhalandı

Mbappe, son zamanlarda ortaya çıkan sakatlık endişelerine rağmen fiziksel olarak ilk 11'de oynamaya hazır olduğunu vurguladı ve kadroda yer almamasının tamamen taktiksel bir karar olduğunu belirtti.

Marca'ya göre Mbappe, gazetecilere "%100 iyiyim. Oynamadım çünkü teknik direktör, Mastantuono, Vini ve Gonzalo'nun ardından kadrodaki dördüncü forvet olduğumu söyledi" dedi. "Maça başlamaya hazırdım; bu onun kararı ve her zaman buna saygı duymak gerekir. Kızgın değilim."

Arbeloa, forvetin yorumları sorulduğunda bu yorumu hemen reddetti.

Arbeloa, "Keşke dört forvetim olsaydı," dedi. "Dört forvetim yok ve Mbappe'ye kesinlikle böyle bir şey söylemedim. Muhtemelen beni yanlış anladı. Size ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Ona asla dördüncü forvet olduğunu söyleyemezdim.

"Onu oynatmazsam, oynayamayacağı açık. Ben teknik direktörüm ve kimin oynayacağına, kimin oynamayacağına karar veren benim. Maçtan önce onunla konuştum. Bunu nasıl yorumladı bilmiyorum. Dört gün önce yedek kulübesinde olmayan bir oyuncu bugün ilk 11'de oynamamalıydı. Bu bir final değil, ya hep ya hiç durumu değil."