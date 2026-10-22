Altın Top yarışının perdesinin kapanmasına sadece birkaç gün kala, tüm gözler, olağanüstü bir rekabet ve parlak performans dolu bir yıl için en büyük takdiri kazanan oyuncunun kimliğini açığa çıkaracak ana çevrilmiş durumda.

Adaylar farklılık gösterirken ve tahminler değişkenlik arz ederken, yarışı sonuçlandıran ölçüt oyların kendisi olmaya devam ediyor; bu da her adaya bireysel ve takım başarılarını, rakipleri karşısındaki üstünlüğünün bir kabulüne dönüştürme fırsatı tanıyor.

Arap basın camiası içindeki oy eğilimlerini izleme çabası çerçevesinde, birinci Arap spor sitesi Kooora'nın editörleri, ana ödülde benimsenen puan dağıtım mekanizmasından ilham alarak, Altın Top kazananını belirlemek için özel bir oylama gerçekleştirdi.

Sonuç ise, tercihlerde farklılığın ve bazı sıralamalarda görece bir yakınlığın yaşandığı bir yarışta, 15 editörün seçimlerine göre adayların sıralamasına dair net bir tablo ortaya koydu; nihai hesapta liderin hatları belirginleşmeden önce.