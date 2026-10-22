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Oylarla: Kooora editörleri Ballon d'Or kazananını seçiyor

FEATURES
L. Yamal
H. Kane
K. Mbappe
L. Messi
K. Kvaratskhelia
F. Ruiz
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
İspanya
İngiltere
Fransa
Arjantin
Gürcistan

Güçlü rekabet ve birbirine yakın oylar

Altın Top yarışının perdesinin kapanmasına sadece birkaç gün kala, tüm gözler, olağanüstü bir rekabet ve parlak performans dolu bir yıl için en büyük takdiri kazanan oyuncunun kimliğini açığa çıkaracak ana çevrilmiş durumda.

Adaylar farklılık gösterirken ve tahminler değişkenlik arz ederken, yarışı sonuçlandıran ölçüt oyların kendisi olmaya devam ediyor; bu da her adaya bireysel ve takım başarılarını, rakipleri karşısındaki üstünlüğünün bir kabulüne dönüştürme fırsatı tanıyor.

Arap basın camiası içindeki oy eğilimlerini izleme çabası çerçevesinde, birinci Arap spor sitesi Kooora'nın editörleri, ana ödülde benimsenen puan dağıtım mekanizmasından ilham alarak, Altın Top kazananını belirlemek için özel bir oylama gerçekleştirdi.

Sonuç ise, tercihlerde farklılığın ve bazı sıralamalarda görece bir yakınlığın yaşandığı bir yarışta, 15 editörün seçimlerine göre adayların sıralamasına dair net bir tablo ortaya koydu; nihai hesapta liderin hatları belirginleşmeden önce.

  • Olağanüstü bir konum

    "France Football" dergisi tarafından verilen Ballon d'Or, futbolun en köklü bireysel ödüllerinden biri olup, oyuncular ve taraftarlar nezdinde olağanüstü bir konuma sahiptir. Sonuçları her yıl, oyunun en önde gelen yıldızlarının ne kadar takdir gördüğünü ölçmek için kullanılır.

    Kazananın seçimi yalnızca gol ya da kupa sayısına dayanmaz; oylamada bireysel performans, oyuncunun takımına katkıları ve takımla elde edilen başarılar, ayrıca değerlendirme döneminde sergilediği genel imaj da ödülün kriterleri doğrultusunda dikkate alınır.

    Bu yılki edisyonun kazananının önümüzdeki pazartesi günü açıklanmasının yaklaşmasıyla birlikte, taç giymeyi hak eden oyuncunun kimliğine ilişkin tartışmanın önemi de artıyor; özellikle oy verenler aynı müsabakaları takip edip aynı gerçeklere dayansalar bile zevkler ve değerlendirmeler arasındaki farklılıklar göz önüne alındığında.



  • Kooora editörleri nasıl oy verdi?

    Kooora editörlerine özel oylama, her biri 3 oyuncuyu birinciden üçüncüye doğru sıralayarak seçen 15 gazetecinin katılımıyla gerçekleşti.

    Ana ödülle karşılaştırmanın tutarlılığını korumak amacıyla, ilk üç sıraya Ballon d'Or sisteminde kullanılan aynı puan ağırlıkları verildi: birinci sıraya 15 puan, ikinci sıraya 12 puan ve üçüncü sıraya 10 puan.

    Buna göre, zafer yalnızca bir oyuncunun kaç kez birinci sırada seçildiğine değil, farklı oylardan topladığı toplam puana bağlıydı.

    Bir oyuncu, birincilik oylarında önde olmasa bile, ikinci ve üçüncü sıra seçimlerinde belirgin bir üstünlük elde ederek nihai hanesini güçlendirebilirdi.

    Bu sistem, editörlerin seçimlerini yalnızca her oyuncuyu zirveye yerleştiren oyları saymaktan öteye geçirerek, grubun toplu tercihlerini yansıtan net bir sayısal sıralamaya dönüştürmeye olanak sağladı.

  • Zirve mücadelesi

    Sonuçlar, oylamada puan alan adaylar arasında farklılıklar olduğunu ortaya koydu.

    Lamine Yamal, 7 editörün onu birinci sıraya koymasının ardından ilk sırada yer alanların listesinin başına geçti. İkinci sırada ise en çok tercih edilen isim Harry Kane oldu ve bu durum, toplam puanını artırmasına yardımcı oldu.

    Kylian Mbappé ise ilk üç sırada aldığı oyların çeşitliliğinden yararlanarak öne çıkan rakipler arasındaki yerini korudu.

    Buna karşılık Lionel Messi, bazı editörlerin tercihlerinde yer alırken, Kvaratskhelia ve Fabian Ruiz, oylamanın ulaştığı sıralamaya göre daha az puan aldı.

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  • Kazanan ve nihai sıralama

    Lamine Yamal, 195 puan toplayarak Kooora editörlerinin oylamasını kazandı. 162 puanla ikinci olan Harry Kane'in önüne geçerken, Kylian Mbappé 116 puanla üçüncü sırada yer aldı.

    Lionel Messi 45 puanla dördüncü, Kvaratskhelia 22 puanla beşinci ve Fabián Ruiz 15 puanla altıncı oldu.

    Böylece Kooora editörlerinin oylaması, kendisini birinci sıraya koyan oy sayısında öne geçen Yamal'ı üstün kıldı; Yamal ayrıca ikinci ve üçüncü sıra tercihlerinden de güçlü bir puan topladı.

    Bununla birlikte bu sonuç, sitenin oylamasına katılanların görüşlerini yansıtmakta olup, Altın Top'un gerçek kazananının kimliğine dair resmi bir sonuç ya da kesin bir gösterge değildir.

    Spekülasyonlara son verecek ve yarışın sonunda ödülü kazanacak ismi açıklayacak durak ise resmi açıklama olmaya devam ediyor.



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