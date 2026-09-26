İrlanda Milli Takımı'nın Macaristan'daki kampında gergin saatler yaşanıyor; çünkü çeşitli oyuncular, yarın Debrecen'deki tarafsız sahada İsrail'e karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giymek istemediklerini dile getirdi.





ANSA'nın aktardığına göre, uzun süren görüşmelerin ardından İrlanda Futbol Federasyonu oyuncular arasında bir yoklama yaptı ve çoğunluk, yarınki maçın oynanmasından yana görüş bildirdi; ayrıca bir hafta sonra yine tarafsız sahada, Sırbistan'da oynanması planlanan karşılaşma için de aynı görüş belirtildi.





Karar, zorluklar yaşanmadan alınmadı. Basın toplantıları önce ertelendi, ardından fiilen iptal edildi. Yonca'nın milli takımının yedek kalecisi Gavin Bazunu ise takıma oynamak istemediğini bildirdi.



