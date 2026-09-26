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Gianluca Minchiotti
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Oy çokluğuyla karar verildi: İrlanda oynayacak, yarın İsrail maçı var

İsrail - İrlanda
İsrail
İrlanda
UEFA Nations League B

Bazı oyuncuların oynamak istemediklerini belirtmesinin ardından İrlanda Milli Takımı kampında gerilim yaşanıyor

İrlanda Milli Takımı'nın Macaristan'daki kampında gergin saatler yaşanıyor; çünkü çeşitli oyuncular, yarın Debrecen'deki tarafsız sahada İsrail'e karşı oynanacak Uluslar Ligi maçında forma giymek istemediklerini dile getirdi.


ANSA'nın aktardığına göre, uzun süren görüşmelerin ardından İrlanda Futbol Federasyonu oyuncular arasında bir yoklama yaptı ve çoğunluk, yarınki maçın oynanmasından yana görüş bildirdi; ayrıca bir hafta sonra yine tarafsız sahada, Sırbistan'da oynanması planlanan karşılaşma için de aynı görüş belirtildi.


Karar, zorluklar yaşanmadan alınmadı. Basın toplantıları önce ertelendi, ardından fiilen iptal edildi. Yonca'nın milli takımının yedek kalecisi Gavin Bazunu ise takıma oynamak istemediğini bildirdi.


  • İrlanda medyasının aktardığına göre başka oyuncular da kalecinin örneğini izleyip sahaya çıkmamayı değerlendirdi; bu durum federasyonu konuyu oylamaya sunmaya itti.


    Planlanan antrenman iptal edilirken, takım uzun süre teknik direktör Heimir Hallgrimsson ile görüştü; Hallgrimsson son günlerde rakipleri hakkında net bir tavır almış ve "Soykırımla oynamıyoruz, soykırıma karşı oynuyoruz" demişti. Tel Aviv Futbol Federasyonu ise bu sözlere sert yanıt vererek teknik adamı "aptallık ve cehaletle" suçlamıştı.

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