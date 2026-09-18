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Derby County v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed
Çeviri:

Oxford United, ‘United 93’ tasarımının 11 Eylül trajedisine dikkat çekmesinin ardından özür diledi ve giyim ürünleri serisini geri çekti

Oxford United
League One

Oxford United, ciddi bir tasarım hatası nedeniyle resmî bir özür yayımlamak ve yeni giyim koleksiyonunun satışını derhal durdurmak zorunda kaldı. Kulübün son yaşam tarzı ürün serisinde yer alan "United 93" markalaması, istemeden de olsa 11 Eylül terör saldırılarında kaçırılan uçaklardan birine gönderme yaptı.

  • Feci markalaşma hatası anında tepkiye yol açtı

    Oxford United, markalaşmasının tarihî çağrışımları nedeniyle büyük tepki çekmesinin ardından yeni ‘Campus Clothing’ ürün serisini resmî olarak mağazalarından ve çevrimiçi mağazasından kaldırdı.

    Koleksiyonda, kulübün 1893’teki kuruluş yılını kutlamayı amaçlayan bir tasarım olarak, arka kısmında belirgin şekilde "United 93" yazısı bulunan birkaç ürün yer alıyordu.

    Ancak bu ifade tercihi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 11 Eylül saldırılarında kaçırılan dördüncü uçak olan United Airlines Flight 93’ün çağrı koduyla doğrudan örtüştüğü için çok büyük bir gaf olarak ortaya çıktı.

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  • US-9/11-ANNIVERSARYAFP

    United 93'ün 11 Eylül'deki trajik geçmişi

    "United 93" adının taşıdığı tarihsel yük iyi belgelenmiştir; bu ifade, 11 Eylül 2001'de Pennsylvania eyaletindeki Shanksville'de düşen uçuşu temsil eder. Uçaktaki 44 kişinin tamamı, yolcular ve mürettebatın Washington D.C.'deki ABD Kongre Binası'nı hedef aldığı düşünülen korsanlara karşı koymasının ardından hayatını kaybetti.

    Bu hikâye daha sonra, 2006 yapımı ve eleştirmenlerce beğenilen "United 93" adlı belgesel drama filminde ölümsüzleştirildi.

  • 11 Eylül trajedisinin bağlamı

    "United 93" isminin yarattığı hassasiyet, 2001 saldırılarının muazzam boyutundan kaynaklanıyor. El Kaide'ye bağlı 19 kişi ABD'de dört ticari yolcu uçağını kaçırdı; bu da New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'nin yıkılmasına ve Washington DC yakınlarındaki Pentagon'a yıkıcı bir saldırı düzenlenmesine yol açtı.

    Dördüncü uçak olan United 93 ise, uçak içindeki mücadelenin uçağın öne çıkan bir siyasi hedefe çarpması yerine Pensilvanya'nın kırsal bir bölgesine düşmesine yol açmasının ardından direnişin ve trajedinin simgesi hâline geldi. Bu olayların küresel niteliği göz önüne alındığında, tesadüfi bile olsa herhangi bir ilişkilendirme uluslararası toplum tarafından son derece hassas bir mesele olarak görülüyor.

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  • İleriye dönük ve iç değerlendirmeler

    Kulüp bu olayın geride bırakılmasına çalışırken, odak noktası ürünlerin onaylanma sürecinin tamamen elden geçirilmesine kaydı. 'Campus Clothing' serisinin geri çekilmesi, daha fazla kırgınlığa yol açmamak için stokların imha edilmesi nedeniyle kulübe muhtemelen mali bir kayıp yaşatacak. Ancak kararın itibar yönetimi boyutu, yönetim kurulu tarafından çok daha önemli görüldü.

    Bu olay, EFL genelinde ve ötesinde yaşam tarzı ürünlerinde kuruluş yıllarını ve kısaltılmış isimleri sıkça kullanan diğer takımlar için de uyarıcı bir örnek niteliği taşıyor.

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