Kulüp bu olayın geride bırakılmasına çalışırken, odak noktası ürünlerin onaylanma sürecinin tamamen elden geçirilmesine kaydı. 'Campus Clothing' serisinin geri çekilmesi, daha fazla kırgınlığa yol açmamak için stokların imha edilmesi nedeniyle kulübe muhtemelen mali bir kayıp yaşatacak. Ancak kararın itibar yönetimi boyutu, yönetim kurulu tarafından çok daha önemli görüldü.

Bu olay, EFL genelinde ve ötesinde yaşam tarzı ürünlerinde kuruluş yıllarını ve kısaltılmış isimleri sıkça kullanan diğer takımlar için de uyarıcı bir örnek niteliği taşıyor.