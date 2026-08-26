Bu karar, Dembele'nin Dünya Kupası'ndaki milli görevinden sonra uygun bir ara vermeden ya da PSG ile tam bir sezon öncesi kampı geçirmeden doğrudan dönmesinin ardından alındı. Kulüp o tarihten bu yana onu rekabetçi maç temposuna kademeli olarak dahil etti; UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'ya ve Trophee des Champions'da Lens'e karşı onu yedek kulübesinden oyuna soktu. Ancak Rennes maçına ilk 11'de başlayıp devre arasında oyundan alındıktan sonra kulüp, sürelerini yönetmek ve tükenmişlik ya da sakatlık riskini önlemek için devreye girdi.