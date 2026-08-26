AFP
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Ousmane Dembele’ye PSG tarafından dinlenme izni verildi ve iş yükünü yönetmek için Lille maçının kadrosuna alınmadı
Dinlenme programı dikkatle planlandı
Dembele, yoğun geçen yaz programının ardından fiziksel kondisyonunu yeniden kazanması için kulübün attığı adım doğrultusunda PSG'nin Ligue 1'de Lille deplasmanında oynayacağı bir sonraki maçı kaçıracak. Karar, teknik direktör Luis Enrique ile Luis Campos'un başında bulunduğu sportif departman arasında karşılıklı mutabakatla alındı. Kilit kanat oyuncusuna, enerji seviyesini yeniden toplaması ve sonbahardaki zorlu maç periyodu öncesinde maç ritmini geri kazanması için geçici izin verildi.
- Getty Images Sport
Kulüpten resmî açıklama yayımlandı
PSG, hücum oyuncusunun durumuna açıklık getirmek için hızlı davrandı ve resmi iletişim kanallarından şu açıklamayı yayımladı: "Teknik direktör ve sportif departmanla varılan mutabakat doğrultusunda, Ousmane Dembele'ye önümüzdeki birkaç gün için izin verilmesine karar verilmiştir. Gelecek pazartesi takımın geri kalanıyla birlikte antrenmanlara dönecektir."
Sezon öncesi hazırlık yarıda kesildi
Bu karar, Dembele'nin Dünya Kupası'ndaki milli görevinden sonra uygun bir ara vermeden ya da PSG ile tam bir sezon öncesi kampı geçirmeden doğrudan dönmesinin ardından alındı. Kulüp o tarihten bu yana onu rekabetçi maç temposuna kademeli olarak dahil etti; UEFA Süper Kupası'nda Aston Villa'ya ve Trophee des Champions'da Lens'e karşı onu yedek kulübesinden oyuna soktu. Ancak Rennes maçına ilk 11'de başlayıp devre arasında oyundan alındıktan sonra kulüp, sürelerini yönetmek ve tükenmişlik ya da sakatlık riskini önlemek için devreye girdi.
- PsnewZ
Alternatif hücum seçenekleri mevcut
Kanat oyuncusunun geçici yokluğu, Rennes deplasmanında attığı kritik iki golün ardından Ferran Torres'in hücum hattının liderliğini üstlenmesinin önünü açıyor. Enrique, kilit oyuncularının fiziksel durumundan ödün vermeden kadrosunda etkili bir rotasyon yapabilmek için gereken hücum derinliğine sahip. Buna rağmen, son Fransa şampiyonunun bu hafta sonu Stade Pierre-Mauroy'ya yapacağı ziyarette kararlı bir takım performansı sergilemesi gerekecek.
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