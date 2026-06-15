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Ousmane Dembélé, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımda geçirdiği bir başka muhteşem sezonun ardından PSG ile sözleşme uzatmasına çok yakın
Paris projesinin temel taşlarından biri
RMC Sport’un haberine göre Dembele, PSG ile sözleşme uzatımına çok yakın. 29 yaşındaki oyuncu, Fransa’nın başkentinde geçirdiği dönemde büyük bir dönüşüm yaşadı ve değişken bir yetenekten, dünya futbolunun tartışmasız en belirleyici oyuncularından birine dönüştü. Şu anki performansı, onu son Avrupa şampiyonu tarafından yürütülen projenin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.
Elit transferlerin doğal döngüsü nedeniyle, Dembele'nin sezon sonunda PSG'de kalıp kalmayacağına dair şüpheler vardı. Ancak kulüp yönetimi, takımın sembolü olan oyuncuyu kadroda tutmaya kararlı. Fransız oyuncu, PSG'nin Ligue 1, Coupe de France ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandığı olağanüstü bir sezonun ardından Eylül ayında Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.
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Sakatlıkların üstesinden gelmek
Bu sezon sakatlıkların daha fazla yaşandığı bir sezon olmasına rağmen, Dembélé Les Parisiens için hâlâ kilit bir oyuncu olmaya devam ediyor. Tek bir hız patlamasıyla ya da nokta atışı bir ortayla maçın gidişatını değiştirebilme yeteneği hiç azalmadı ve teknik ekip onu ilk 11’in başlıca yaratıcı gücü olarak görmeye devam ediyor. Tıbbi ekip, yoğun geçen sezon boyunca forvet oyuncusuyla yakın işbirliği içinde çalışarak antrenman yükünü yönetmeye çalıştı.
Sezonun başlarında Fransa'da çıkan haberler, 2028'e kadar süren mevcut sözleşmesi nedeniyle sözleşme uzatma görüşmelerinde zorluklar yaşanabileceğini öne sürüyordu. Ancak oyuncu, kulübe olan bağlılığını kamuoyuna açıkça ifade etmeye devam etti. Geçen ay RMC Sport'a konuşan Dembele, gelecek sezon "%100" PSG'de olacağını söyleyerek yaz transferi söylentilerini etkili bir şekilde susturdu.
Müzakereler bir çözüme doğru ilerliyor
Kanat oyuncusunun uzun vadeli geleceği, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımda yatıyor gibi görünüyor. Sözleşme uzatma görüşmeleri olumlu yönde ilerliyor ve her iki taraf da takımın sportif hedefleri konusunda ortak bir payda buluyor. PSG yönetimi, Ballon d'Or ödülünün sahibi olan oyuncuyu, kulübün son dönemdeki Avrupa'daki hakimiyetindeki rolünden dolayı ödüllendirmek istiyor.
Her iki taraf da aceleci davranmıyor ancak FIFA Dünya Kupası'nın ardından bir anlaşmaya varılması bekleniyor. Bu sabırlı yaklaşım, oyuncunun evrak işlerini tamamlamadan önce milli takım görevlerine odaklanmasına olanak tanıyor. Dembele, kariyerinin başlarında yakalayamadığı istikrarı nihayet bulduğu Parc des Princes'te kalmaya istekli.
- AFP
Luis Enrique yönetiminde yeni bir taktiksel rol
Dembélé'nin kalma isteğinin ardında yatan önemli bir faktör, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde gösterdiği taktiksel gelişimdir. Fransız milli oyuncu, daha merkezi bir pozisyonda oynayarak ikinci bir bahar yaşamıştır. Bu pozisyonel esneklik, onu daha da tehlikeli hale getirmiş ve Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia ve Bradley Barcola gibi isimlerin yanında sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını sağlamıştır.
Bu taktiksel olgunluk, uluslararası kariyerine de yansımış ve şu anda Fransa milli takımının liderlerinden biri olarak görülüyor. Orta sahadan maçlara etki etme yeteneği, üçüncü dünya şampiyonluğunu kovalayan Les Bleus'a farklı bir boyut kazandırdı.