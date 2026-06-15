Ousmane Dembélé, üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takımda geçirdiği bir başka muhteşem sezonun ardından PSG ile sözleşme uzatmasına çok yakın

RMC Sport’un haberine göre Dembele, PSG ile sözleşme uzatımına çok yakın. 29 yaşındaki oyuncu, Fransa’nın başkentinde geçirdiği dönemde büyük bir dönüşüm yaşadı ve değişken bir yetenekten, dünya futbolunun tartışmasız en belirleyici oyuncularından birine dönüştü. Şu anki performansı, onu son Avrupa şampiyonu tarafından yürütülen projenin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Elit transferlerin doğal döngüsü nedeniyle, Dembele'nin sezon sonunda PSG'de kalıp kalmayacağına dair şüpheler vardı. Ancak kulüp yönetimi, takımın sembolü olan oyuncuyu kadroda tutmaya kararlı. Fransız oyuncu, PSG'nin Ligue 1, Coupe de France ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kazandığı olağanüstü bir sezonun ardından Eylül ayında Ballon d'Or ödülüne layık görüldü.