Ousmane Dembélé, Şampiyonlar Ligi finalini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya mı? PSG’nin yıldız oyuncusu Paris FC maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından Luis Enrique sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Dembele, Pazar günü Stade Jean-Bouin'de uyluk bölgesinde bir sorun yaşadığı anlaşılan bir durumun ardından sahayı erken terk ederek doğrudan soyunma odasına yöneldi. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile oynanacak maçın 30 Mayıs Cumartesi günü olması nedeniyle, bu sakatlığın zamanlaması Luis Enrique'nin takımı için daha kötü olamazdı.

29 yaşındaki oyuncu, Paris FC ile oynanan maçın ilk yarısının ortasında bir darbe aldıktan sonra Portekiz milli takım oyuncusu Goncalo Ramos ile değiştirildi. Dembele, bu sezon bir kez daha Paris ekibinin lider figürlerinden biri oldu ve onu Avrupa'nın en prestijli turnuvasında kaybetmek, takımın üst üste ikinci kez kupayı kaldırma umutları için önemli bir darbe olacaktır.