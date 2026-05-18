Ousmane Dembélé, Şampiyonlar Ligi finalini kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya mı? PSG’nin yıldız oyuncusu Paris FC maçında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasının ardından Luis Enrique sakatlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili endişeler
Dembele, Pazar günü Stade Jean-Bouin'de uyluk bölgesinde bir sorun yaşadığı anlaşılan bir durumun ardından sahayı erken terk ederek doğrudan soyunma odasına yöneldi. Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile oynanacak maçın 30 Mayıs Cumartesi günü olması nedeniyle, bu sakatlığın zamanlaması Luis Enrique'nin takımı için daha kötü olamazdı.
29 yaşındaki oyuncu, Paris FC ile oynanan maçın ilk yarısının ortasında bir darbe aldıktan sonra Portekiz milli takım oyuncusu Goncalo Ramos ile değiştirildi. Dembele, bu sezon bir kez daha Paris ekibinin lider figürlerinden biri oldu ve onu Avrupa'nın en prestijli turnuvasında kaybetmek, takımın üst üste ikinci kez kupayı kaldırma umutları için önemli bir darbe olacaktır.
Luis Enrique iyimserliğini koruyor
Dembele’nin topallayarak sahadan çıkmasının yarattığı endişeye rağmen, PSG teknik direktörü Luis Enrique maç sonrası basın toplantısında durumun ciddiyetini hafifletmeye çalıştı. Hasarın tam boyutunu belirlemek için pazartesi günü tıbbi tetkikler yapılması planlanırken, İspanyol teknik adam oyuncunun oyundan alınmasının önlem amaçlı olabileceğini ima etti.
Luis Enrique basına, "Bence sadece yorgunluktan kaynaklanıyor" dedi. "Bugün söylediklerimiz sadece spekülasyon, ancak ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum ve hala iki hafta var."
Dünya Kupası'nın etkileri
Bu sakatlık sadece kulübü için değil, aynı zamanda Fransa milli takımı için de endişe kaynağıdır. Dembélé, Didier Deschamps’ın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmişti ve herhangi bir uzun süreli kas sorunu, turnuva hazırlıklarını tehlikeye atabilir. Ballon d’Or ödüllü oyuncu, dünya sahnesinde zafer hedefleyen Les Bleus’un hücum gücünün hayati bir parçası olarak görülüyor.
Fransız teknik ekip, pazartesi günkü tıbbi muayenelerin sonuçlarını nefesini tutarak takip edecek. Şu an için odak noktası, Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki iki haftalık iyileşme süresi. Bu süre, kanat oyuncusunun tam formuna kavuşması için az da olsa gerçekçi bir fırsat sunuyor.
Budapeşte'ye geri sayım
Kulüp tarafından resmi tıbbi rapor açıklanana kadar PSG yönetimi sakinliğini koruyor. Budapeşte’de Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde, 29 yaşındaki forvetlerini tam maç formuna kavuşturmak için 12 günlük bir süreleri var. Dembélé, bu sezon PSG formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 39 maçta 19 gol ve 11 asist kaydetti.