PSG, 2026 Ballon d'Or töreninde unutulmaz bir geceye hazırlanıyor. Son Avrupa şampiyonu, bu prestijli ödülün 30 kişilik kısa listesinde tarihi bir şekilde 10 oyuncuyla yer alıyor.

Dembele geçen yıl ödülü kazanarak Fransız devleri için büyük bir dönüm noktasına imza atmıştı. Şimdi kulüp, üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldıktan sonra bir kez daha kazananı çıkaracak en güçlü aday olarak gösteriliyor.

Dembele, ödülünü korumak için hâlâ güçlü bir aday konumunda. Ancak nefes kesen bir sezonun ardından öne çıkan Kvaratskhelia'nın başı çektiği kendi soyunma odasından ciddi bir rekabetle karşı karşıya.