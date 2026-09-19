AFP
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Ousmane Dembele, PSG yıldızlarının kısa listeye damga vurduğu dönemde Ballon d'Or için "dünyanın en iyisi" Khvicha Kvaratskhelia'yı destekledi
PSG, Ballon d'Or kısa listesine damga vurdu
PSG, 2026 Ballon d'Or töreninde unutulmaz bir geceye hazırlanıyor. Son Avrupa şampiyonu, bu prestijli ödülün 30 kişilik kısa listesinde tarihi bir şekilde 10 oyuncuyla yer alıyor.
Dembele geçen yıl ödülü kazanarak Fransız devleri için büyük bir dönüm noktasına imza atmıştı. Şimdi kulüp, üst üste ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldıktan sonra bir kez daha kazananı çıkaracak en güçlü aday olarak gösteriliyor.
Dembele, ödülünü korumak için hâlâ güçlü bir aday konumunda. Ancak nefes kesen bir sezonun ardından öne çıkan Kvaratskhelia'nın başı çektiği kendi soyunma odasından ciddi bir rekabetle karşı karşıya.
- Getty Images Sport
Dembele, ödül için Kvaratskhelia'yı destekledi
Kendi etkileyici formuna rağmen Dembele, oyunun en büyük bireysel ödülü için takım arkadaşını açıkça destekliyor. Fransız milli futbolcu, Kvaratskhelia’nın Avrupa’daki olağanüstü performanslarının onu tahtın haklı varisi yaptığını düşünüyor.
Ligue 1+’e konuşan Dembele, tercihini net şekilde ortaya koyarak şöyle dedi: "Dediğim gibi, umarım onu bir Parisli kazanır. Özellikle de çok harika bir sezon geçiren Kvara. Umarız o olur. Bana göre o, dünyanın en iyi oyuncusu. Geçen yılki sezonu inanılmazdı. Konuşmaya gerek yok, oyları biz bırakalım."
Avrupa şampiyonları arasında karşılıklı saygı
PSG'nin iki yıldızı arasındaki hayranlık tamamen karşılıklı. Dembele takım arkadaşı için kampanya yürütürken, Kvaratskhelia da Fransız oyuncunun bu ödülü yeniden kazanmayı hak ettiğine aynı ölçüde inanıyor. Eski Napoli forveti, Dembele'nin takım üzerindeki kritik etkisini vurguladı.
"Ben Ous'a oy verirdim, takıma liderlik etme becerisi çok önemli" dedi Kvaratskhelia. "Onun bizimle olmasından mutluyuz."
- AFP
Londra, Ballon d'Or törenini bekliyor
Futbol dünyası, altın topu kimin kazanacağını yakında öğrenecek. 70. Ballon d'Or töreninin 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Londra'da düzenlenmesi planlanıyor. PSG, İngiltere topraklarında bir tarihi başarıyı daha kutlamayı umacak.
Bu arada Fransa şampiyonunun sahaya odaklanmayı sürdürmesi gerekiyor. Takım, üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi zaferinin peşinde koşarken bu sezon da tarih yazmayı sürdürmek isteyecek.
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