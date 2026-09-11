AFP
Çeviri:
Ousmane Dembele, PSG yıldızlarının Khvicha Kvaratskhelia'ya taktığı inanılmaz lakapları açıkladı
Kvaratskhelia Paris'te iz bıraktı
Kvaratskhelia, Napoli'den yüksek profilli transferinin ardından PSG'de kısa sürede kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirdi. Etkileyici performansları, yeni takım arkadaşlarının ona şimdiden birçok övgü dolu lakap takmasına yol açtı.
Dembele, Kvaratskhelia ve Fabian Ruiz ile birlikte The Athletic'e verdiği ortak röportajda, Gürcü oyuncunun takım içindeki konumuna ışık tuttu. Fransız hücum oyuncusu, takım arkadaşına övgü dolu sözler söyleme fırsatını değerlendirdi.
- Getty Images Sport
Dembele soyunma odasındaki lakapları açıkladı
Dembele, Kvaratskhelia'ya Fransa'nın başkentinde ne kadar büyük değer verildiğini açıkça ortaya koydu. Kanat oyuncusu, takım arkadaşının Avrupa'daki geçmişini ve takım üzerindeki büyük etkisini övdü.
"O inanılmaz bir oyuncu, en iyi kanat oyuncularından biri, dünyanın en iyi oyuncularından biri" diye açıkladı Dembele. "Geçen yıl inanılmaz bir sezon geçirdi, bizim için çok ama çok önemli. O kadar çok lakabı var ki, burada ona 'En İyisi' ya da 'Kvaradona' diyoruz."
Maradona benzetmesini benimsemek
Tercihi sorulduğunda Kvaratskhelia, hiç tereddüt etmeden "Kvaradona"yı seçti. Bu lakap, Arjantinli efsanenin hâlâ mutlak bir ikon olduğu Napoli'deki başarılı dönemiyle özel bir bağını koruyor.
"Benim favorim Kvaradona" dedi. "Napoli'de oynadığım için gerçekten çok gururluyum. Bana böyle seslendiklerinde bu hem bir ayrıcalık hem de bir baskı, çünkü sizi futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyle kıyasladıklarında bunu taşımak gerçekten çok zor. Hiç kimse [Diego] Maradona ile kıyaslanamaz ama bu bir mutluluk."
- AFP
Avrupa'nın en büyük zaferinin peşinde
PSG kısa süre önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluk unvanını Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik farklı galibiyetle savunmaya başladı. O maçta Dembele iki gol ve iki asistle katkı sağlarken, Ferran Torres Les Parisiens formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı ve Ruiz de skora adını yazdırdı.
Şimdi odaklarını Ligue 1'e çevirecekler. Burada sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptılar ve ilk üç maçlarından yalnızca iki puan çıkardılar. PSG bu hafta sonu deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun