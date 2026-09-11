Ousmane Dembele, PSG yıldızlarının Khvicha Kvaratskhelia'ya taktığı inanılmaz lakapları açıkladı

PSG kısa süre önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluk unvanını Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik farklı galibiyetle savunmaya başladı. O maçta Dembele iki gol ve iki asistle katkı sağlarken, Ferran Torres Les Parisiens formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı ve Ruiz de skora adını yazdırdı.

Şimdi odaklarını Ligue 1'e çevirecekler. Burada sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptılar ve ilk üç maçlarından yalnızca iki puan çıkardılar. PSG bu hafta sonu deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek.