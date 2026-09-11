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Yosua Arya

Çeviri:

Ousmane Dembele, PSG yıldızlarının Khvicha Kvaratskhelia'ya taktığı inanılmaz lakapları açıkladı

K. Kvaratskhelia
O. Dembele
Paris Saint-Germain
1. Lig

Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain'deki yerini sağlamlaştıran Khvicha Kvaratskhelia'nın kazandığı övgü dolu lakapları açıkladı. Fransız kanat oyuncusu, birlikte verdikleri röportajda takım arkadaşına övgüler yağdırırken Gürcü yıldızın soyunma odasında nasıl görüldüğünü anlattı.

  • Kvaratskhelia Paris'te iz bıraktı

    Kvaratskhelia, Napoli'den yüksek profilli transferinin ardından PSG'de kısa sürede kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirdi. Etkileyici performansları, yeni takım arkadaşlarının ona şimdiden birçok övgü dolu lakap takmasına yol açtı.

    Dembele, Kvaratskhelia ve Fabian Ruiz ile birlikte The Athletic'e verdiği ortak röportajda, Gürcü oyuncunun takım içindeki konumuna ışık tuttu. Fransız hücum oyuncusu, takım arkadaşına övgü dolu sözler söyleme fırsatını değerlendirdi.

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  • Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

    Dembele soyunma odasındaki lakapları açıkladı

    Dembele, Kvaratskhelia'ya Fransa'nın başkentinde ne kadar büyük değer verildiğini açıkça ortaya koydu. Kanat oyuncusu, takım arkadaşının Avrupa'daki geçmişini ve takım üzerindeki büyük etkisini övdü.

    "O inanılmaz bir oyuncu, en iyi kanat oyuncularından biri, dünyanın en iyi oyuncularından biri" diye açıkladı Dembele. "Geçen yıl inanılmaz bir sezon geçirdi, bizim için çok ama çok önemli. O kadar çok lakabı var ki, burada ona 'En İyisi' ya da 'Kvaradona' diyoruz."

  • Maradona benzetmesini benimsemek

    Tercihi sorulduğunda Kvaratskhelia, hiç tereddüt etmeden "Kvaradona"yı seçti. Bu lakap, Arjantinli efsanenin hâlâ mutlak bir ikon olduğu Napoli'deki başarılı dönemiyle özel bir bağını koruyor.

    "Benim favorim Kvaradona" dedi. "Napoli'de oynadığım için gerçekten çok gururluyum. Bana böyle seslendiklerinde bu hem bir ayrıcalık hem de bir baskı, çünkü sizi futbol tarihinin en iyi oyuncularından biriyle kıyasladıklarında bunu taşımak gerçekten çok zor. Hiç kimse [Diego] Maradona ile kıyaslanamaz ama bu bir mutluluk."

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    Avrupa'nın en büyük zaferinin peşinde

    PSG kısa süre önce Şampiyonlar Ligi şampiyonluk unvanını Slovan Bratislava karşısında aldığı 6-1'lik farklı galibiyetle savunmaya başladı. O maçta Dembele iki gol ve iki asistle katkı sağlarken, Ferran Torres Les Parisiens formasıyla ilk hat-trick'ini yaptı ve Ruiz de skora adını yazdırdı.

    Şimdi odaklarını Ligue 1'e çevirecekler. Burada sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptılar ve ilk üç maçlarından yalnızca iki puan çıkardılar. PSG bu hafta sonu deplasmanda Brest ile karşı karşıya gelecek.

1. Lig
Brest crest
Brest
B29
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG