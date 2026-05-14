Ousmane Dembélé, PSG'nin 2025-26 Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunduktan sonra, Ballon d'Or'u üst üste iki kez kazanma olasılığını değerlendirdi
Dembele şampiyonluğu garantileyen maça tepki gösterdi
PSG, tek bir hedefle Lens'e gitti: Ligue 1 şampiyonluğunu resmen garantilemek. İkinci sıradaki Lens'in kutlamaları geciktirmek için elinden geleni yapmasına rağmen, başkent ekibi çok güçlüydü. Birkaç gün önce Ligue 1 Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen Dembele için bu, yine yüksek performans sergilediği bir gece oldu. Eski Barcelona oyuncusu, Khvicha Kvaratskhelia'nın açılış golü için hayati bir asist yaptı.
Maçın bitiminden hemen sonra beIN Sports'a konuşan kanat oyuncusu, performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, önündeki görevlere profesyonel bir odaklanma sergiledi. Oyuncu şunları söyledi: "Evet, işte bu, burada kazanmak istiyorduk, ama her şeyden önce 30 Mayıs'taki [Şampiyonlar Ligi] finaline hazırlanmak istiyoruz. Ciddi bir maç oynamamız gerekiyordu; Pazar günü bir maçımız daha var ve kutlama yapacağız çünkü artık resmi olarak şampiyon olduk. Biraz rahatlayacağız ama çok da değil, çünkü üç gün sonra tekrar oynayacağız. Biraz kutlama yapıp odaklanmaya devam edeceğiz."
Ballon d'Or ile ilgili söylentilere yanıt
Son Ballon d'Or sahibi olarak, Dembélé'nin futbolun en prestijli bireysel ödülünü arka arkaya kazanan nadir isimlerden biri olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Ancak Fransız oyuncu, kişisel başarıları önemsiz göstererek önceliğinin kendi kupa dolabından ziyade takımın başarısı olduğunu vurguladı.
"Dediğim gibi, çok sakinim. Bireysel ödüller sonra gelir, gelirse gelir, gelmezse de öyle olsun. En önemli şey takım şampiyonlukları. Ligue 1'i, Süper Kupa'yı ve Kıtalararası Kupa'yı kazandık. 30 Mayıs'ta tüm PSG taraftarları için harika bir şeyimiz var," dedi Dembele, ödülü tekrar kazanma şansı sorulduğunda.
Lens taraftarlarıyla yaşanan dokunaklı bir an
Takımının yenilgisinin mimarı olmasına rağmen, Dembele maçın sonlarında oyundan çıktığında Lens taraftarları tarafından ayakta alkışlandı. Bu, nadir görülen bir birliktelik anıydı ve kanat oyuncusu, Stade Bollaert-Delelis’teki ev sahibi seyircinin bu jestinden açıkça etkilendi. Dembele, "Böyle bir seyirci kitlesi önünde oynamak büyük bir zevkti, olağanüstü bir deneyimdi. Fransız Kupası finalinde onlara başarılar diliyoruz" dedi.
Çifte zaferin peşinde
Artık 14 Fransa birinci lig şampiyonluğunu cebine koyan PSG’nin dikkati neredeyse tamamen Avrupa sahnesine yöneliyor. PSG’nin Paris FC ile oynayacağı maçla lig sezonunu tamamlaması gerekse de, 30 Mayıs’ta Arsenal ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali, Luis Enrique’nin takımının Avrupa şampiyonluğunu korumaya çalışacağı bu tarih, tüm Parisli taraftarların takvimlerinde işaretlenmiş durumda.