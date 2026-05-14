Ousmane Dembélé, PSG'nin 2025-26 Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulunduktan sonra, Ballon d'Or'u üst üste iki kez kazanma olasılığını değerlendirdi

PSG, tek bir hedefle Lens'e gitti: Ligue 1 şampiyonluğunu resmen garantilemek. İkinci sıradaki Lens'in kutlamaları geciktirmek için elinden geleni yapmasına rağmen, başkent ekibi çok güçlüydü. Birkaç gün önce Ligue 1 Sezonun En İyi Oyuncusu seçilen Dembele için bu, yine yüksek performans sergilediği bir gece oldu. Eski Barcelona oyuncusu, Khvicha Kvaratskhelia'nın açılış golü için hayati bir asist yaptı.

Maçın bitiminden hemen sonra beIN Sports'a konuşan kanat oyuncusu, performansından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, önündeki görevlere profesyonel bir odaklanma sergiledi. Oyuncu şunları söyledi: "Evet, işte bu, burada kazanmak istiyorduk, ama her şeyden önce 30 Mayıs'taki [Şampiyonlar Ligi] finaline hazırlanmak istiyoruz. Ciddi bir maç oynamamız gerekiyordu; Pazar günü bir maçımız daha var ve kutlama yapacağız çünkü artık resmi olarak şampiyon olduk. Biraz rahatlayacağız ama çok da değil, çünkü üç gün sonra tekrar oynayacağız. Biraz kutlama yapıp odaklanmaya devam edeceğiz."