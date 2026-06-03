Parisli kulübün ilgisinin giderek artmasının başlıca nedeni, oyuncunun Luis Enrique’nin zorlu sistemiyle mükemmel bir uyum sergileyen olağanüstü taktiksel esnekliğidir. Hem merkez forvet hem de kanatlarda görev alabilen Kroupi, İspanyol teknik adamın son derece değer verdiği dinamik profile tam olarak uymaktadır. Bu çok yönlülük, oyuncunun ileride Dembélé’nin yerini almak üzere hazırlandığına dair spekülasyonları giderek artırmaktadır.

Tecrübeli milli oyuncu, Fransız başkentindeki mevcut projenin önemli bir parçası olmaya devam etse de, fiziksel kırılganlığı ve sağlığının hassas durumu sık sık kulüp içinde tartışma konusu oluyor. Sonuç olarak, son şampiyonun uzun vadeli hücum istikrarını sağlamak için güvenilir ve çok yönlü bir forvet transferi stratejik bir öncelik haline geldi.