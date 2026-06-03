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Ousmane Dembélé'nin yeri doldurulacak mı? Fransız devleri, Ballon d'Or ödüllü yıldızın potansiyel halefi olarak Bournemouth'un yıldızı Junior Kroupi'yi gündeme getirdi
Yükselen yetenekler Parislilerin dikkatini çekiyor
Fransız medya kuruluşu But! Football Club’un haberlerine göre, PSG, Kroupi’yi Lorient’teki ilk günlerinden beri yakından takip ediyordu. Fransız devi, genç oyuncuya yoğun ilgi göstermeye devam ederken, Bournemouth, Lorient ile olan mükemmel ilişkilerinden yararlanarak hızlı bir transfer gerçekleştirdi.
Premier League'e transfer olduktan sonra, forvet oyuncusu ününü önemli ölçüde artırdı ve Fransa'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olduğunu kanıtladı. Ligue 2'deki son sezonunda 30 maçta 22 gol atarak etkileyici bir performans sergiledi. Bu ölümcül formunu İngiltere'ye de başarıyla taşıdı ve sadece 20 yaşında Cherries formasıyla 33 maçta 13 gol atarak çok daha büyük bir sahnede muazzam potansiyelini kanıtladı.
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Çok yönlülüğü onu ideal bir halef yapıyor
Parisli kulübün ilgisinin giderek artmasının başlıca nedeni, oyuncunun Luis Enrique’nin zorlu sistemiyle mükemmel bir uyum sergileyen olağanüstü taktiksel esnekliğidir. Hem merkez forvet hem de kanatlarda görev alabilen Kroupi, İspanyol teknik adamın son derece değer verdiği dinamik profile tam olarak uymaktadır. Bu çok yönlülük, oyuncunun ileride Dembélé’nin yerini almak üzere hazırlandığına dair spekülasyonları giderek artırmaktadır.
Tecrübeli milli oyuncu, Fransız başkentindeki mevcut projenin önemli bir parçası olmaya devam etse de, fiziksel kırılganlığı ve sağlığının hassas durumu sık sık kulüp içinde tartışma konusu oluyor. Sonuç olarak, son şampiyonun uzun vadeli hücum istikrarını sağlamak için güvenilir ve çok yönlü bir forvet transferi stratejik bir öncelik haline geldi.
Önemli bağlantılar bir anlaşmanın sağlanmasını kolaylaştırabilir
Transferin gerçekleşmesini kolaylaştırabilecek bir diğer önemli faktör ise oyuncunun menajerlik durumu. Kroupi, birkaç aydır Paris yönetimi ile halihazırda sağlam ve köklü bağları bulunan etkili menajer Moussa Sissoko tarafından temsil ediliyor. Sissoko şu anda kulüpte Bradley Barcola, Desire Doue, Randal Kolo Muani ve Dembele’nin kendisi de dahil olmak üzere birçok tanınmış yıldızın menajerliğini yürütüyor.
Spor danışmanı Luis Campos, bu yetenekli oyuncuyu transfer etmek için çabalarını hızlandırmaya karar verirse, mevcut bu olumlu ilişkiler şüphesiz olası müzakereleri kolaylaştıracaktır. Onu kazançlı bir İngiliz ortamından çıkarmak zor olsa da, Fransız devleri bu iddialı transferi sonuçlandırmak için hem finansal güce hem de ikna edici spor argümanlarına sahiptir.
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Kroupi ve PSG için bundan sonra ne olacak?
Kroupi için öncelikli hedef, Bournemouth'ta hızlı bir şekilde gelişmeye devam etmek. Bu arada PSG, yaz transfer dönemi seçeneklerini dikkatle değerlendirmeli. 29 yaşındaki Dembele bu sezon 40 maçta 20 gol atmış olsa da, fiziksel sorunlar nedeniyle sahada sadece 2.200 dakika kalabildi.
Sonuç olarak, kulübün onun uzun vadeli halefi için resmi bir teklifte bulunma olasılığı oldukça yüksek. Bu transferin gerçekleşmesi halinde, sansasyonel forvet Avrupa'nın seçkin takımlarından birine katılarak, son derece umut verici kariyerinde yeni bir sayfa açacak.