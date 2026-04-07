Mohamed Saeed

Ousmane Dembélé'nin PSG'ye yönelik sert eleştirileri 'iyi sonuçlar doğurdu'; Vitinha ise Ballon d'Or ödüllü kanat oyuncusunun takım arkadaşlarına yönelik açık eleştirilerini savundu

Vitinha, kanat oyuncusu Ousmane Dembélé’nin Paris Saint-Germain takım arkadaşlarına yönelik sert eleştirilerinin bu sezonun başlarında takım içinde tartışmalara yol açmasının ardından, Dembélé’yi savunmaya çıktı. Portekizli orta saha oyuncusu, 2025 Ballon d’Or ödülünün sahibi olan Dembélé’nin sesini yükseltmekte haklı olduğunu ve bu gerçekçi bakış açısının takımın moralini yükseltmeye yardımcı olduğunu vurguladı.

  • Dembele’nin takım ruhu çağrısı

    Tartışma, Şubat ortasına kadar uzanıyor; o dönemde, Rennes’e karşı alınan 3-1’lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından hayal kırıklığına uğrayan Dembele, takımın tutumunu eleştirdi. Fransız milli oyuncu, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve bazı oyuncuların artık kendi çıkarları için oynamayı bırakıp kulübün amblemini öncelik haline getirmelerini talep etti.

    Dembele o zamanlar, "Bence daha fazla istek göstermeliyiz, maçları kazanabilmek için her şeyden önce Paris Saint-Germain için oynamalıyız" demişti. "Çünkü sahada tek başımıza oynarsak işler yolunda gitmez, istediğimiz şampiyonlukları kazanamayız."

    Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sezon, kendimizi düşünmeden önce kulübü, armayı, Paris Saint-Germain'i ön planda tuttuk. Bence bunu yeniden bulmamız gerekiyor, özellikle de bu maçlarda. Sezonun ikinci yarısında olduğumuzu biliyoruz. Ön planda olması gereken Paris Saint-Germain'dir, bireyler değil."


  vitinha(C)Getty Images

    Vitinha, 'ateşli' kanat oyuncusuna destek veriyor

    PSG’nin Liverpool ile oynayacağı dev Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde konuşan Vitinha, takımın bu açık eleştiriye alınmadığını açıkladı. Bunun yerine orta saha oyuncusu, zor bir dönemde gösterdiği liderlikten dolayı Dembele’yi övdü ve bu sert çıkışın Luis Enrique’nin takımına gerekli bir uyarı işlevi gördüğünü belirtti.

    Vitinha, Salı günkü basın toplantısında "Bunu çok iyi hatırlıyorum" dedi. "Şunu söyleyebilirim ki, bu konuyu biz de konuştuk. Sakiniz. Takım arkadaşımızı iyi tanıyoruz. Maçın sonunda biraz 'ateşli' olması iyi oldu. Konuştu ve bu normal. Söylediklerinde biraz haklı olsa bile, bunu iyi karşıladık ve yolumuza devam ettik. Sonra bunun iyi sonuçlar verdiğini gördük."


  • PSG'nin formuna etkisi

    Sonuçlar, Dembele’nin öfke patlamasının bir değişim katalizörü görevi gördüğü yönündeki Vitinha’nın iddiasını kesinlikle destekliyor. Rennes'teki mağlubiyet ve ardından yaşanan tartışmalardan bu yana, PSG etkileyici bir performans sergilemeye başladı. Dembele'nin sert sözlerinin ardından oynadıkları dokuz maçın yedisini kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile berabere kaldılar ve Ligue 1'de aynı rakibe yenildiler. Bu aksiliklere rağmen, bir başka lig şampiyonluğuna yaklaşırken, Avrupa kupalarında da ilerlediler.

    Dembele daha sonra sözlerinin arkasında durarak şunları söyledi: "Hiçbir şeyden pişman değilim. Bu, tüm takım için kısa bir uyarıydı ve bence meyvesini verdi."

  Chelsea FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Dikkatler Liverpool maçına çevrildi

    PSG, Liverpool ile oynayacağı çeyrek final ilk maçına yenilenmiş bir birliktelik duygusuyla çıkıyor. Luis Enrique, Parc des Princes’te zorlu bir Reds takımına karşı sahaya çıkarken, Dembélé’nin vurguladığı takım ruhunun bozulmamasını umuyor. Eski PSG forveti Hugo Ekitike, Liverpool formasıyla bambaşka bir oyuncu olarak geri dönse de, Fransız başkentindeki tüm dikkatler galibiyet serisini sürdürmeye odaklanmış durumda.

