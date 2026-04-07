Ousmane Dembélé'nin PSG'ye yönelik sert eleştirileri 'iyi sonuçlar doğurdu'; Vitinha ise Ballon d'Or ödüllü kanat oyuncusunun takım arkadaşlarına yönelik açık eleştirilerini savundu

Tartışma, Şubat ortasına kadar uzanıyor; o dönemde, Rennes’e karşı alınan 3-1’lik hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından hayal kırıklığına uğrayan Dembele, takımın tutumunu eleştirdi. Fransız milli oyuncu, maç sonrası değerlendirmelerinde sözünü sakınmadı ve bazı oyuncuların artık kendi çıkarları için oynamayı bırakıp kulübün amblemini öncelik haline getirmelerini talep etti.

Dembele o zamanlar, "Bence daha fazla istek göstermeliyiz, maçları kazanabilmek için her şeyden önce Paris Saint-Germain için oynamalıyız" demişti. "Çünkü sahada tek başımıza oynarsak işler yolunda gitmez, istediğimiz şampiyonlukları kazanamayız."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Geçen sezon, kendimizi düşünmeden önce kulübü, armayı, Paris Saint-Germain'i ön planda tuttuk. Bence bunu yeniden bulmamız gerekiyor, özellikle de bu maçlarda. Sezonun ikinci yarısında olduğumuzu biliyoruz. Ön planda olması gereken Paris Saint-Germain'dir, bireyler değil."



