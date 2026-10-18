Dembele, bu cumartesi Strasbourg ile oynadıkları Ligue 1 maçında PSG adına fark yaratan isim oldu. Maça yedek kulübesinde başlamasına rağmen Fransız millî futbolcu, oyuna girdikten sonra attığı gol ve yaptığı asistle maçın seyrini değiştirdi. Enrique, Dembele'nin futbol geçmişine, özellikle de Katalonya'da geçirdiği döneme dikkat çekti. PSG teknik direktörüne göre kanat oyuncusunun oyunu okuma ve farklı taktiksel gerekliliklere uyum sağlama becerisi, doğrudan Barcelona'daki deneyiminden kaynaklanıyor.

Enrique, "Futbolun en iyi okulu olan FC Barcelona'da bulundu. Oynayış biçimi açısından zaten her şeyi biliyordu. Ne zaman bir Barcelona oyuncusu görme fırsatınız olsa, benim futbolda sevdiğim şeylere uyum sağlar. Çizgide mi yoksa merkezde mi oynaması gerektiğini çok iyi anlar. Oyunu anlamak bizim için temel bir unsur. Bu deneyime zaten sahip oyuncularınız olduğunda bizim için durum çok farklı oluyor," diye açıkladı.