AFP
Çeviri:
Ousmane Dembele'nin PSG'de kısa süreliğine sahaya çıkıp göz kamaştırmasının ardından Luis Enrique, oyuncunun parlak oyununda Barcelona'nın payı olduğunu söyledi
Barcelona bağlantısı ve taktik zekâsı
Dembele, bu cumartesi Strasbourg ile oynadıkları Ligue 1 maçında PSG adına fark yaratan isim oldu. Maça yedek kulübesinde başlamasına rağmen Fransız millî futbolcu, oyuna girdikten sonra attığı gol ve yaptığı asistle maçın seyrini değiştirdi. Enrique, Dembele'nin futbol geçmişine, özellikle de Katalonya'da geçirdiği döneme dikkat çekti. PSG teknik direktörüne göre kanat oyuncusunun oyunu okuma ve farklı taktiksel gerekliliklere uyum sağlama becerisi, doğrudan Barcelona'daki deneyiminden kaynaklanıyor.
Enrique, "Futbolun en iyi okulu olan FC Barcelona'da bulundu. Oynayış biçimi açısından zaten her şeyi biliyordu. Ne zaman bir Barcelona oyuncusu görme fırsatınız olsa, benim futbolda sevdiğim şeylere uyum sağlar. Çizgide mi yoksa merkezde mi oynaması gerektiğini çok iyi anlar. Oyunu anlamak bizim için temel bir unsur. Bu deneyime zaten sahip oyuncularınız olduğunda bizim için durum çok farklı oluyor," diye açıkladı.
- AFP
Az dakikada maksimum etki
29 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City karşısında sergilediği dikkat çekici performansın ardından yakaladığı ivmeyi sürdürdü ve Paris Saint-Germain'in 3-1'lik net galibiyetine katkıda bulundu. Fransa'nın başkentinde kendisine yönelik artan beklentileri karşılayan oyuncu, kısa sürede takımın en güvenilir ve etkili hücum seçeneklerinden biri hâline geldi.
Bu yüksek verimliliğe dikkat çeken Enrique, formda oyuncu için sınırlı süre almanın aslında ideal olabileceğini şakayla dile getirdi. Enrique, “Ona, ‘25 dakika oynayıp bir asist yapıyor ve bir gol atıyorsan daha fazla oynamana gerek yok. Bu yeterli’ dedim” diye konuştu.
Galibiyete rağmen penaltı endişeleri
Açık oyundaki parlak katkısına rağmen Dembele için gece kusursuz geçmedi. Maçta bir penaltı kaçıran forvetin hayal kırıklığı yaşadığı açıkça görüldü. Bu sezon kullandığı dört penaltının yalnızca birini gole çevirebilen PSG'nin bu konudaki performansı küçük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Enrique gelecekte baskının yüksek olduğu anlarda kime görev vereceğini düşünmek zorunda.
Enrique, takımda belirli bir penaltı uzmanı bulunmasa da bu görevi üstlenebilecek çok sayıda yetenekli oyuncu olduğunu belirterek durumu açıkça değerlendirdi. Teknik direktör, "Penaltıyı kaçırdığı için üzgündü. Doğru, değerlendirmesi biraz zor bir istatistiğimiz var. Ancak bir finalde oynadığımız her seferinde iyi penaltıcılarımız oldu. Şut çekebilen çok sayıda oyuncumuz var ama bir penaltı uzmanımızın olmadığı da doğru. Vitinha ve Ousmane gibi penaltı kullanabilecek birçok oyuncu var," dedi.
- AFP
Şampiyonlar Ligi'nde tam zamanında gelen bir buluşma
Dembele’nin Barcelona geçmişine yönelik övgüler, sezonun önemli bir döneminde geldi. PSG, bu salı Şampiyonlar Ligi’nde Katalan devi Barcelona ile kritik bir maça çıkacak. Bu karşılaşma, hem Dembele hem de Luis Enrique için eski kulüpleriyle yüksek önem taşıyan bir buluşma olacak. Kanat oyuncusunun mevcut formu ise Parc des Princes’te eski takım arkadaşları için en büyük tehdidin o olacağını gösteriyor. Dembele’nin Barcelona’da öğrendiklerini, en büyük sahnede eski kulübüne karşı kullanabileceğini kanıtlaması için sahne hazır.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun