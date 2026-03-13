Goal.com
Canlı
Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
خالد محمود

Çeviri:

Ousmane Dembélé, Manchester City'ye mi gidiyor?! Ballon d'Or ödüllü oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmenin ardındaki gerçek ortaya çıktı

Ousmane Dembélé'nin menajerinin Manchester City yetkilileriyle görüşmesinin ardından oyuncunun geleceği hakkında spekülasyonlar artarken, transfer uzmanı Fabrizio Romano gerçeği açıklığa kavuşturdu. Ballon d'Or ödüllü oyuncuya Premier Lig'den ilgi gösterilse de, Romano herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı; bu durum, taraftarların yıldızın Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain projesinin temel taşı olarak kalıp kalmayacağını merak etmesine neden oldu.

  • Ballon d'Or ödülünün sahibi, Manchester City'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkıyor

    Diario Sport'a göre, 28 yaşındaki forvetin menajeri Moussa Sissoko, geçtiğimiz günlerde Madrid'de City'nin sportif direktörü Hugo Viana ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dembélé'nin Avrupa şampiyonu PSG ile olan sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, PSG ile sözleşme uzatımı konusundaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlememesi nedeniyle menajerinin diğer seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor. Fransız devi, Dembele'nin sözleşmesinin uzatılmasını bir öncelik olarak görse de, Etihad'a transferi için resmi bir görüşme yapılmadı ve City, PSG'nin süperstarını kolayca bırakmayacağının farkında.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-CHELSEAAFP

    Romano transferle ilgili gerçeği ortaya koyuyor

    Giderek artan söylentiler üzerine, transfer uzmanı Romano durumu açıklığa kavuşturmak ve ayrılık söylentilerini yatıştırmak için harekete geçti. Romano, bir görüşme yapıldığını doğrulasa da, bu görüşmenin Fransız oyuncunun ayrılığı üzerine odaklanmadığını belirtti. Romano, sosyal medyada "Menajer Moussa Sissoko ile Manchester City'den Hugo Viana arasındaki görüşme, Ousmane Dembele'nin olası transferiyle ilgili değildi" diye yazdı. Ayrıca, Premier League şampiyonu ile oyuncunun menajerleri arasında "bu aşamada herhangi bir görüşme veya temasın olmadığını" vurgulayarak, bu görüşmenin başka müşteriler veya işlerle ilgili olabileceğini ima etti.

  • PSG’nin sözleşme yenileme maratonu başladı

    Dembele'nin durumu durgun seyrederken, PSG diğer kilit isimleri kadrosuna katmak için hızlı adımlar atıyor. Le Parisien'in haberine göre, Fabian Ruiz, Bradley Barcola ve teknik direktör Luis Enrique ile sözleşmelerin uzatılması kulübün öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ruiz'in sözleşmesinin kesinleştiği ve Barcola'nınkiyle ilgili görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirilirken, Luis Enrique ile kulübü 2030 yılına kadar yönetmesi konusunda "bir tür ilke anlaşması"na varıldı. Ancak, Dembele'nin geleceğine ilişkin resmi görüşmelerin henüz başlamamış olması nedeniyle, onun durumu diğerlerinden belirgin şekilde farklı olduğu belirtiliyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Dembele bir dönüm noktasında

    Diğer sözleşme yenilemelerindeki hızlı ilerleme ile Dembele’yi çevreleyen sessizlik arasındaki tezat, Avrupa şampiyonu için stratejik bir dönüm noktasını ortaya koyuyor. PSG yönetimi, ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından istikrarlı bir hanedanlık kurma kararlılığını sürdürüyor; ancak takımın sembol oyuncusunun sözleşmesinde herhangi bir gelişme olmaması, City gibi potansiyel talipler için bir umut ışığı oluşturuyor. Şu an için Dembele bir Parisli olarak kalıyor, ancak futbol dünyası son görüşmenin gerçekten de haberlerde belirtildiği kadar masum olup olmadığını yakından takip edecek.

Premier Lig
West Ham United crest
West Ham United
WHU
M.City crest
M.City
MCI
1. Lig
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Nantes crest
Nantes
FCN
0