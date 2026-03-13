Ousmane Dembélé, Manchester City'ye mi gidiyor?! Ballon d'Or ödüllü oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Ballon d'Or ödülünün sahibi, Manchester City'ye transfer olacağı yönünde haberler çıkıyor
Diario Sport'a göre, 28 yaşındaki forvetin menajeri Moussa Sissoko, geçtiğimiz günlerde Madrid'de City'nin sportif direktörü Hugo Viana ile bir görüşme gerçekleştirdi. Dembélé'nin Avrupa şampiyonu PSG ile olan sözleşmesi 2028'e kadar sürse de, PSG ile sözleşme uzatımı konusundaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlememesi nedeniyle menajerinin diğer seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor. Fransız devi, Dembele'nin sözleşmesinin uzatılmasını bir öncelik olarak görse de, Etihad'a transferi için resmi bir görüşme yapılmadı ve City, PSG'nin süperstarını kolayca bırakmayacağının farkında.
Romano transferle ilgili gerçeği ortaya koyuyor
Giderek artan söylentiler üzerine, transfer uzmanı Romano durumu açıklığa kavuşturmak ve ayrılık söylentilerini yatıştırmak için harekete geçti. Romano, bir görüşme yapıldığını doğrulasa da, bu görüşmenin Fransız oyuncunun ayrılığı üzerine odaklanmadığını belirtti. Romano, sosyal medyada "Menajer Moussa Sissoko ile Manchester City'den Hugo Viana arasındaki görüşme, Ousmane Dembele'nin olası transferiyle ilgili değildi" diye yazdı. Ayrıca, Premier League şampiyonu ile oyuncunun menajerleri arasında "bu aşamada herhangi bir görüşme veya temasın olmadığını" vurgulayarak, bu görüşmenin başka müşteriler veya işlerle ilgili olabileceğini ima etti.
PSG’nin sözleşme yenileme maratonu başladı
Dembele'nin durumu durgun seyrederken, PSG diğer kilit isimleri kadrosuna katmak için hızlı adımlar atıyor. Le Parisien'in haberine göre, Fabian Ruiz, Bradley Barcola ve teknik direktör Luis Enrique ile sözleşmelerin uzatılması kulübün öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ruiz'in sözleşmesinin kesinleştiği ve Barcola'nınkiyle ilgili görüşmelerin son aşamaya geldiği bildirilirken, Luis Enrique ile kulübü 2030 yılına kadar yönetmesi konusunda "bir tür ilke anlaşması"na varıldı. Ancak, Dembele'nin geleceğine ilişkin resmi görüşmelerin henüz başlamamış olması nedeniyle, onun durumu diğerlerinden belirgin şekilde farklı olduğu belirtiliyor.
Dembele bir dönüm noktasında
Diğer sözleşme yenilemelerindeki hızlı ilerleme ile Dembele’yi çevreleyen sessizlik arasındaki tezat, Avrupa şampiyonu için stratejik bir dönüm noktasını ortaya koyuyor. PSG yönetimi, ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından istikrarlı bir hanedanlık kurma kararlılığını sürdürüyor; ancak takımın sembol oyuncusunun sözleşmesinde herhangi bir gelişme olmaması, City gibi potansiyel talipler için bir umut ışığı oluşturuyor. Şu an için Dembele bir Parisli olarak kalıyor, ancak futbol dünyası son görüşmenin gerçekten de haberlerde belirtildiği kadar masum olup olmadığını yakından takip edecek.
